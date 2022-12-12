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Захарова резко ответила на предложение Ватикана стать местом для диалога по Украине
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Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на предложение Ватикана стать местом для организации встречи сторон для диалога по Украине напомнила, что Россия все еще не получила извинений за слова папы Римского о якобы жестокости бурятов и чеченцев.
«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», – написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине, считает государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
Папа Римский Франциск заявил, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» являются те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы. Позже в Ватикане заявили, что не хотели обидеть народы России.
Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска
Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua».
«Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Премьер Сербии поразилась «уровню абсурда» в заявлении Бербок
Премьер Сербии Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок о ситуации в Косово
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Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда», заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.
Брнабич указала в Twitter, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.
Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН, передает РИА «Новости».
Напомним, Сербия сообщила о намерении направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Бербок назвала такое предложение совершенно неприемлемым.
Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО
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Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.
Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».
Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.
«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.
Вучич выступил с обвинениями в адрес США и Косово
Вучич указал на нежелание Вашингтона и Приштины выполнять какие-либо соглашения
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США и Косово не соблюдают ни Устав ООН, ни резолюцию Совбеза ООН, ни Брюссельское соглашение, ни Вашингтонское соглашение, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич после заседания совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии заявил: «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете?».
Он потребовал от США и Косово назвать хотя бы один из перечисленных документов, который соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, такого нет. Как заявил Вучич, США и Косово следуют принципу «можно все, что и сколько захотим», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что косовские силовики вторглись на территорию, населенную сербами, но международное сообщество игнорирует это. По мнению президента Сербии, нынешняя ситуация «похожа на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии», причем участвует не только Косово, но и «добрая часть международного сообщества», передает ТАСС.
Вучич по завершении экстренного заседания совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. Совет национальной безопасности Сербии призывает сербов в Косово и Метохии воздержаться от конфликтов с представителями миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR.
«Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке», – сказал Вучич.
Напомним, Вучич созвал экстренное заседание совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косово. После того, как косовская полиция задержала экс-полицейского МВД непризнанного Косово серба Деяна Пантича косовские сербы начали возводить баррикады. По версии властей Косово, Пантич напал на силовиков, которые в нарушение договоренностей вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами.
Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины
Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС.
Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии боев в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск России вдоль всей линии соприкосновения в ДНР
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Вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, отметил, что на некоторых участках наблюдается продвижение на 100–200 метров в день, на других «важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции». Как ранее сообщал Пушилин, освобождено более 300 населенных пунктов ДНР, передает ТАСС.
Также Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины ведут «веерные обстрелы» центра Донецка. Обстрелы осуществляются со стороны Нетайлово и Тоненького. По его словам, «контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно».
Он рассказал, что украинские войска ведут огонь из карьеров, пытаясь таким образом защитить огневые точки от контрбатарейной работы российских сил. Однако, как сообщил врио главы ДНР, «есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок «Град».
Напомним, сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Кроме того, были сорваны украинские атаки на южнодонецком направлениях. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза
Президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косова
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Президент Сербии Александр Вучич проведет в воскресенье в 19.00 (21.00 мск) экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова, сообщили СМИ.
Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, сербский лидер принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».
Как ранее сообщила косовская полиция, экс-полицейский МВД непризнанного Косово серб Деян Пантич подозревается в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских. Речь идет о полицейских из Приштины, которые во вторник вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Задержание Пантича привело к тому, что косовские сербы построили баррикады.
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Шольц захотел отучить жителей Германии рано выходить на пенсию
Шольц заявил о намерении добиться от жителей Германии работы до полного пенсионного возраста
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Власти Германии хотят, чтобы больше жителей страны работали до полного пенсионного возраста, составляющего 67 лет, а не выходили на пенсию в 63 или 64 года, как это часто бывает, заявил канцлер Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул важность увеличения числа жителей Германии, которые «реально могут работать до пенсионного возраста». Он признал, что для многих это трудно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.
Кроме того, Шольц заявил, что существует возможность повысить долю женщин на рынке труда. По его словам, для этого требуется предпринять ряд шагов, в частности, увеличить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах.
В 2006 году пенсионный возраст в стране повысили с 65 до 67 лет. В 2014 году был принят пакет реформ, который позволяет выходить на пенсию с 63 лет. Это касается тех, чей рабочий стаж к этому возрасту составляет 45 лет, передает ТАСС.
Напомним, в 2018 году в Германии приняли непопулярные решения в рамках пенсионной реформы. В Германии экономисты и работодатели призывают установить пенсионный возраст на уровне 69–70 лет. Действующая правительственная коалиция в коалиционном соглашении обязалась не увеличивать пенсионный возраст.
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике.
Санду в интервью СNN заявила, что республика борется с «гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии». Она добавила, что «пропаганда – это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие – это часть гибридной войны», передает РИА «Новости».
Президент Молдавии добавила, что коррупционные группы в республике вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Ранее в оппозиционной партии «Шор» сообщили, что более 50 тыс. человек участвовали в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева.
Напомним, в начале октября в Кишиневе уже проходил многотысячный митинг против президента Майи Санду.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
Названы возможные сценарии развития конфликта в Косово
Балканист Энтина: У Вучича закончились легальные способы защиты сербов в Косово
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Белград будет до последнего избегать введения войск на территорию Косово и Метохии. Александр Вучич оказался в патовой ситуации. И Москва практически никак не может помочь Сербии, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина, комментируя обострение ситуации в регионе.
«Последние десять месяцев в Косово мы наблюдаем закручивание ситуации по спирали. Пользуясь началом СВО на Украине, косовары устраивали провокации раз в полтора месяца. Затем интервал сократился до месяца, а теперь стали происходить еще чаще», – сказала Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Никакие договоренности, которые достигаются при посредничестве Брюсселя, премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти соблюдать не собирается. С момента его прихода к власти все переговорные процессы были сорваны. И сейчас Вучича пытаются спровоцировать на введение сербской армии на территорию Косово и Метохии», – уверена эксперт.
«Однако Белград будет до последнего избегать военного вмешательства. Вместе с тем Сербия намерена подать в НАТО заявку на размещение контингента. Юридически это допустимо на основании резолюции 1244 СБ ООН. Но из заявлений Анналены Бербок и других представителей евробюрократии становится понятно, что об этом не может быть и речи», – продолжает собеседница.
«Соответственно, Запад не допустит того, чтобы силовые структуры Белграда появились на территории Косово и Метохии. Это был последний легальный ход Вучича, который позволил бы обеспечить безопасность и не навлечь на себя атаку Запада», – отметила Энтина.
«До сегодняшнего дня сербам удавалось найти выход из этой непростой ситуации. Но давление усиливается, провокации со стороны албанцев становятся все чаще. И режиссируют их как извне, так и внутри за счет националистических сил, которые всегда были в крае и лишь набирали силу», – указывает балканист.
«При этом в глобальном смысле ситуация в Косово и Метохии управляемая – там есть миротворческая миссия и одна из крупнейших американских баз. Кроме того, все страны вокруг Сербии являются членами НАТО. У самой Сербии очень разветвленная система отношений с альянсом», – рассуждает эксперт.
«Но в локальном смысле может продолжаться дальнейшая эскалация, поскольку наиболее приемлемым планом для Приштины является исход сербского населения из края. Причем их устроит как добровольный исход, так и сценарий, в рамках которого Белград вводит войска на территорию края и гарантированно подвергается серьезнейшей атаке со стороны НАТО», – подчеркивает она.
Энтина указывает: «Вучич находится в патовой ситуации». «Не ответить на притеснения сербов он не может, но ответ станет самоубийством для политического руководства в Белграде. И вряд ли в такой ситуации можно ожидать чего-то позитивного для сербов», – говорит балканист.
«Из небольших локальных перестрелок в скором времени конфликт разрастется до всех четырех муниципалитетов, где на севере края компактно проживают сербы. Однако у них есть потенциал для самозащиты за счет теневых парамилитарных структур и ресурсов бывшей полиции», – прогнозирует собеседница.
«Сложнее всего придется южным сербам в анклавах. Скорее всего, и Жозеп Боррель и американцы будут давить на Вучича с тем, чтобы он как можно быстрее настоял на расформирования баррикад на севере Косова. Но я не уверена, что у него есть такой ресурс. Дело в том, что косовские сербы не очень верят в то, что Белград может их защитить», – обращает внимание Энтина.
«Также сложно поверить в то, что сербы согласятся добровольно покинуть край. Могу сказать, что там остались только те, кто ни при каких обстоятельствах не покинет свои дома. Только форматы этнических чисток могут их вытеснить. Но тогда мы увидим сценарий Хорватии середины 90-х годов», – напоминает эксперт.
«Но чистки не устроят ни Брюссель, ни Вашингтон. Курти – довольно сложная фигура для всех, и ценен своей управляемой радикальностью. Если же он переусердствует, Запад быстро его сместит», – уверена балканист.
При этом Москва пока не в силах оказать серьезную военную помощь Сербии. «С учетом того количества задач, которые сейчас стоят перед Россией в ближнем зарубежье, серьезных ресурсов для поддержки Сербии у нас не наблюдается. В то же время позиция Запада в этом вопросе основана на том, что Россия – как великая держава – не может не поддержать сербов, но с другой стороны, все прекрасно понимают, что ресурсов для военной поддержки у нас сейчас нет», – заключила Энтина.
Напомним, Белград сообщил о намерении в понедельник направить в НАТО запрос на размещение сербских сил в Косово. Обращение будет основываться на резолюции 1244 Совбеза ООН. При этом президент Сербии Александр Вучич признался, что не испытывает «никаких иллюзий». Он выразил уверенность, что KFOR (международные силы под руководством НАТО в регионе) запрос отклонит.
Также накануне вечером Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова. По итогам заседания глава республики обвинил США в несоблюдении ни Устава ООН, ни резолюции Совбеза ООН, ни Брюссельского, ни Вашингтонского соглашений.
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Сербию в усилении напряженности вокруг Косово и поставила действия Приштины в пример Белграду. По ее словам, Косово «снизило напряженность», приняв решение отложить местные выборы, однако заявления Сербии ведут «к обратному результату».
В ответ на это глава правительства Сербии Ана Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок. Она указала, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.
Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН.
До этого премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».
Напомним, косовские сербы приступили к строительству баррикад в ответ на задержание по подозрению в «терроризме» Деяна Пантича, который вместе с другими сербскими полицейскими на севере Косово ранее подал в отставку.
Названа причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в подмосковной Балашихе
Причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя
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Пожар в торговом центре «Стройтракт» в подмосковной Балашихе, площадь которого возросла до 10 тыс. кв. метров, произошел в результате короткого замыкания, вызванного дождем, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что возгорание, по предварительной версии, возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Место возникновения возгорания – под навесом, где хранился пенополистирол.
Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь пожара возросла до 10 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости».
Огонь быстро распространяется. В конструкциях ТЦ начались обрушения.
В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.
Ранее в понедельник стало известно, что при пожаре пострадал один сотрудник ТЦ – охранник. Он получил ожоги верхних дыхательных путей.
На прошлой неделе в подмосковных Химках сгорело здание гипермаркета OBI.