Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками» 10 декабря 2022, 06:30 Текст: Антон Никитин

На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев. Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой. На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск. По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ. Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь 9 декабря 2022, 15:39

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk/REUTERS

Текст: Вера Басилая

Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo. По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале. Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР 9 декабря 2022, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России. У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ. У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах. Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении. Новости СМИ2 Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо 9 декабря 2022, 11:55

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. «На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо. Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году 9 декабря 2022, 15:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах. По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе. «Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине. Новости СМИ2 Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия 10 декабря 2022, 03:31

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения. ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке 9 декабря 2022, 15:59

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу. «Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости». Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало. Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек. Новости СМИ2 Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда 9 декабря 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей. Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости». Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег. «Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману. Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. В Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия Николаевский подпольщик: Чистой воды в городе нет, хлеб дают раз в три дня 9 декабря 2022, 08:26 Текст: Александра Юдина

Без того сложная ситуация с продовольствием города Николаева на Украине становится хуже с каждым днем, сообщил активист местного подполья. По его словам, с каждым месяцем, неделей и днем в городе обстановка ухудшается: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды. Кроме того, раз в три дня выдают хлеб и раз в неделю – консервы. Причем хлеб привозят с завода «Киевхлеб», который по дороге в Николаев становится настолько черствым, что его невозможно есть, передает РИА «Новости». В подполье также рассказали, что местные власти сократили социальные расходы, даже пособия по безработице. Стоящих на учете в службе занятости снимают через 90 дней и перестают платить пособие. «Люди не живут, а просто выживают», – подчеркнули местные жители. Активисты из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою помощь. Подпольщик также показал видеоряд неба над Николаевым, снятый жителями города. Небо окрашено в цвета российского флага, а снимающая видео женщина произносит: «Бело-сине-красный». Ранее активисты николаевского подполья рассказали, что полиция города отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского. Новости СМИ2 Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении 9 декабря 2022, 17:02 Текст: Кристина Цыцура

Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. Новости СМИ2 Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков 9 декабря 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita. Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию. Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений. Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский. Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков. Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф. ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS 10 декабря 2022, 00:26

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге. Новости СМИ2 Сержант российской армии рассказал о спасении командира роты Сержант Миронюк рассказал, как спас командира роты и подбил украинский танк во время спецоперации 9 декабря 2022, 09:09 Текст: Александра Юдина

Награжденный орденом Мужества сержант российской армии рассказал, как в ходе спецоперации спас жизнь командира роты подбил танк ВСУ. По его словам, в какой-то момент во время штурма Новополя к российским военным по флангу зашли несколько танков, в то время как командир роты и весь командный пункт находился в глубине села. После по радиостанции вышел комроты и запросил поддержки, передает РИА «Новости». Военный рассказал, что его командир остался один с небольшой группой бойцов, поэтому сержант принял решение выдвинуться ему на помощь. «На БМП личным составом прорвались вглубь села. На окраине горел дом. То есть самого танка в тепловизор не было видно. А он стоял перед домом. Произвел выстрел по мне, но не попал. Я в тот момент уже видел, откуда произошел выстрел. Прикинул примерную дальность и выстрелил. Попал ровно в борт, уничтожил танк», – вспоминает военный. Так, своими действиями сержант открыл выход для командира роты. Затем подоспела вторая БМП разведки, и комроты смог покинуть свои позиции и уйти оттуда живым. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России. Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены 9 декабря 2022, 18:25 Текст: Кристина Цыцура

Самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии во время специальной военной операции решены, заверил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, обсуждения с министерством обороны идут практически каждый день. Проблемы действительно были, часть из них до сих пор остается, добавил президент. «Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», – передает слова Путина официальный сайт президента. Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему. «Верить никому нельзя. Только мне можно верить», – ответил президент киноцитатой. «Проблемы ещё целиком далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, всё-таки уже закрыты, но время какое-то нужно, конечно, на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И Министерство промышленности сейчас активно этим занимается», – добавил Путин, говоря о снабжении армии. Ранее в ходе пресс-конференции президент России заявил, что потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет. Новости СМИ2 ВС России успешно отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении 9 декабря 2022, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены, сообщило Минобороны России. ВСУ предприняли атаку в сторону поселков Владимировка и Павловка в ДНР, а также Новодаровка Запорожской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Российские военные нанесли огневое поражение противнику, подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на предыдущие позиции. Потери украинской стороны на этом направлении оцениваются в 80 бойцов ВСУ убитыми и ранеными. Между тем на Краснолиманском направлении ВС России продолжили наступление, контратаки ВСУ успешно отражены. На этом направлении уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, две БМП и четыре автомобиля. В четверг ВСУ попытались организовать наступление у населенного пункта Водяное в ДНР, но его успешно отразили.