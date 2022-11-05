Беженцы устроили беспорядки в центре временного содержания в Британии

Daily Mail: Мигранты устроили беспорядки из-за отключения света и воды в британском центре временного содержания

Иммигранты, проживающие в центре временного содержания в деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу в Великобритании, устроили бунт из-за отключения воды и электричества, пишет Daily Mail.

Проблемы с коммунальными услугами начались в центре накануне, вечером туда вызвали полицию, но беспорядки продолжились и утром, во внутренний двор ворвались 100 разъяренных иммигрантов, пишет Daily Mail.

Некоторые беженцы были вооружены, у них заметили ножи, информации о пострадавших пока нет, передает РИА «Новости».

До этого в апреле главный инспектор исправительных учреждений Чарли Тейлор опубликовал отчет о том, что в Хармондсворте слишком много людей, а в переполненном центре Манстон в Дувре, где мигрантам приходилось спать на полу. После этого власти усилили контроль за соблюдением условий в иммиграционных центрах.

Ранее сообщалось, что количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22 %.