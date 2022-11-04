Путин оценил идею избавить школьный курс истории от «европоцентричности»

Путину предложили избавить школьный курс истории от «европоцентричности»

Школьный курс истории необходимо реформировать, оцентровав его по российским событиям, заявил директор лицея МГИМО Илья Демаков в беседе с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это президент заметил, что историю России необходимо вписывать в общей контекст мирового развития.

Директор указал, что школьный курс истории строится вокруг европейских событий, соблюдая «европоцентричность», что неорганично для курса российской истории, заявил Демаков. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Курс российской истории правильно давать в разнообразном контексте, «не прикладывая его все время к какому-то одному шаблону», добавил Демаков.

«В этой логике возможно ли, скажем, не делить школьный курс на всеобщую историю и историю Отечества, а давать его цельно как курс или как учебник истории, конечно, отцентрованный по российским событиям? И при этом соблюсти то, о чем в этой цитате говорит Кутузов, что не трудно взять крепость, трудно кампанию выиграть, а для этого нужно терпение и время – в том смысле, что, работая сегодня над курсом российской истории, над российским курсом истории, важно сохранить в нем объем мировой истории, наличие которого как раз и отличает нас, скажем, от западных подходов», – обратился он к президенту.

Путин ответил, что такое изменение возможно, для этого необходимо решение специалистов-историков, посвятивших этой науке жизнь.

«Мне всегда казалось, что важно все: события, даты – это все интересно, но, как я себе представляю – если я не прав, вы меня поправите, – все-таки сутью самой, смыслом, предметом истории является попытка понять законы развития. Почему происходило то или иное событие? Почему оно привело к таким-то и таким-то последствиям и что из этого вытекает?», – сказал президент.

Он подчеркнул, что это важно для настоящего и для будущего любой страны, любого этноса, поскольку такой подход позволит определить то, что нужно делать сейчас, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне для своих детей и внуков.

«Исходя из того, как развивалась наша страна, как она развивается сегодня, как мы определяем её будущее, конечно, нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития. А как разделить частями и как лучше изучать – это вопрос к вашим старшим коллегам», – добавил Путин.