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Путину предложили внести в курс истории вопросы создания региона
Путин пообещал обсудить с Кравцовым идею внесения в курс истории вопросов создания региона
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Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с министром просвещения России Сергеем Кравцовым идею внесения в курс истории темы создания региона.
«Я обязательно переговорю с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, чтобы он с коллегами подумал, как это сделать в общем курсе истории, который сейчас у нас везде преподается... Кстати говоря, музейщики здесь тоже могли бы помочь, потому что краеведческие музеи – они в очень многих населенных пунктах находятся. Они бы тоже ожили, соответствующим образом заработали», – передает РИА «Новости» слова Путина во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Президент также привел в пример московский Музей Победы, где, по его оценке, такая идея реализуется очень хорошо.
«У нас такие примеры есть очень хорошие. Вот Музей Победы в Москве этим же и занимается, школьники приходят, постоянно там знакомятся с экспозициями. И он приобретает действительно живой характер. Так можно сделать почти везде. Это недорого стоит, совсем ничего. Это только нужно соответствующее внимание с определенного уровня управления. Обязательно поработаем», – сказал Путин.
На встрече главы государства с историками и представителями конфессий академик Александр Чубарьян рассказал о планах написания концепции всеобщей истории и истории колониализма, включающей описание формирования соответствующего мышления, совместно с учеными из стран Азии и Африки, передает ТАСС. «Мы сейчас работаем над концепцией всеобщей истории, сохраняя, конечно, и европейские сюжеты. Очень важно усилить для наших школьников, студентов рассказы про Африку и Азию», – сказал академик.
«Очень хорошая идея, я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия – Африка», – обратился Путин к историку.
Президент напомнил, что Москва сейчас «договаривается с африканскими друзьями о том, что такая встреча будет проведена в следующем году в Санкт-Петербурге». «Если бы вы смогли и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово», – попросил глава государства. «Хорошо», – согласился Чубарьян.
Путин уточнил, что такие материалы могут включать не только тему колониализма и его возрождения, но и «к каким последствиям он привел». «Очень важно на это посмотреть, как он (колониализм) заканчивался и какова ситуация с этим на сегодняшний день, потому что в значительной степени тот уровень благосостояния, который достигнут в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки, это всем хорошо известно», – указал президент. Он обратил внимание на то, что «исследователи в той же самой Европе этого не скрывают, они говорят, что на горе и страданиях африканских народов в значительной степени построено благополучие колониальных держав».
«Ограбления, работорговля – это все надо показать, это значительная часть мировой истории, и закрывать на это глаза невозможно и не нужно так же, как мы не закрываем и никогда не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране», – подчеркнул российский лидер. По его мнению, «это очень важная история, поучительная история для человечества».
Ранее в пятницу президент Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в столичном Манеже. В экспозиции представлены кинохроники, карты, фотографии, видеоматериалы, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России
Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу.
Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости».
Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
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Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
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Путин назвал количество мобилизованных в России
Путин заявил о непрекращающемся потоке добровольцев, идущих в ряды ВС России
Количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек, поскольку поток добровольцев, желающих вступить в ВС России, не уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами.
«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова президента ТАСС.
Он добавил, что 49 тыс. из этого числа уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в числе тех, кто идет добровольцем в армию, есть не только бывшие военные, но и люди разных профессий и разных возрастов.
Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским
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Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.
«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.
«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.
Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
Путин разрешил закупку у единственного поставщика для целей СВО
Президент Путин подписал закон, который разрешает закупку у единственного поставщика для целей спецоперации
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине.
Согласно документу, теперь допускается закупка «для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва». Также закон разрешает по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства, передает ТАСС.
До 1 января 2024 года можно будет изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности. Также в этот период на них не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема данных закупок, который составляет 50 млн рублей, если закупается необходимое для проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.
Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства России, высшего исполнительного органа госвласти субъекта России, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов.
Принят закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью
Подписан закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений
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Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.
Согласно принятому документу, призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Исключение составят россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Кроме того, под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Путин возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства принял участие в памятном мероприятии на Красной площади.
В сопровождении участников молодежных и волонтерских организаций глава государства возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает ТАСС.
Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю. Путин не раз указывал, что и сейчас, по прошествии четырех столетий, этот подвиг народа «поражает своим мощным, патриотическим порывом».
После церемонии возложения цветов российский лидер поделился своими впечатлениями от результатов реставрации монумента с участниками церемонии.
Напомним, в январе 2022 года памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации.
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
«Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, всех граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны. И в годы испытаний и при решении масштабных задач это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования», – сказал президент.
Он добавил, что истоки Дня народного единства уходят в глубину веков – к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.
В странах Запада многое определяет либеральная конъюнктура, из-за чего исторические события нередко подаются в искаженном виде, добавил он, передает ТАСС.
Путин выразил уверенность, что Запад хочет «выбить почву из-под ног» у России, но он не может преуспеть.
Президент отметил, что народ Украины – это жертва намеренной гонки ненависти к русским, при этом Россия с теплотой относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние.
Путин осмотрел выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже
Президент Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох» в Манеже
Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в столичном Манеже.
Десять тематических залов охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тыс. кв. м. Компанию главе государства во время осмотра составили шеф-редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников и преподаватель истории из Орехово-Зуева, победитель конкурса «Учитель года России» Дмитрий Лутовинов, передает ТАСС.
В экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.
Организаторы мероприятия отмечали, что для объективности также будет представлена трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства. Экскурсионная и культурная программа подготовлена министерством культуры и историческим парком «Россия – моя история». Выставка будет работать до 24 ноября, вход бесплатный.
Ранее в пятницу президент Владимир Путин заявил, что выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды, жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны.
Путин заявил о верности убеждений жителей Донбасса
Выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды, жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны, заявил президент России Владимир Путин.
«Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, в новых российских регионах нужно заниматься восстановлением жилья, социальной инфраструктуры и музеев.
Глава государства напомнил, что в пятницу празднуется День народного единства, и указал, что предметы материальной культуры, подтверждающие ход исторических событий, и связанные с этими людьми и землей очень важны.
«Они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом», – сказал президент.
В пятницу президент России принял участие в памятном мероприятии на Красной площади, он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Путин подписал закон о реконструкции систем оповещения местными властями
Исполнительные органы власти в регионах и местные муниципалитеты наделяются полномочиями по реконструкции технических систем оповещения населения, соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.
Эти органы власти также должны будут заняться реконструкцией технических систем управления гражданской обороны, защитных сооружений и других подобных объектов, говорится в документе, передает РИА «Новости».
Указывается, что принятые меры направлены на повышение эффективности проведения таких мероприятий.
Путин заявил о непрерывности истории России
Путин: История России непрерывна, ее надо рассматривать со всеми сложными периодами
История России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами, заявил президент Владимир Путин.
«История нашей страны – непрерывный, постоянный поток. Мы должны рассматривать ее в целом со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, общества, власти, граждан крайне важны полные знания о нашем прошлом – и в далеком прошлом, и в близком, и в давнем. Все здесь имеет значение, особенно сегодня», – передает ТАСС слова Путина на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ
По словам президента, Россия прочно поставила заслон попыткам исказить историю.
«Подобные попытки были и в отношении России, они не прекращаются. Но мы вовремя и твердо поставили им прочный заслон. Ведь отечественная история, культура – это база национальной идентичности, нашего менталитета, традиционных ценностей, воспитания подрастающего поколения и, что крайне важно – основа российской государственности», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в пятницу Путин посетил выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в столичном Манеже.
Путин рассказал о работе над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины
Президент Путин: Власти работают над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины
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Российские власти работают над тем, чтобы беженцам с Украины российские документы выдавались в упрощенном порядке, заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами в День народного единства.
«Конечно, конечно. Вот сейчас мы над этим работаем – чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях», – передает ТАСС ответ Путина на просьбу упростить эти процедуры.
Без всяких сомнений, продолжил глава государства, нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи. «И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке. И будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать», – пообещал президент России.
Путин, в частности, обратил внимание, что очень много людей из Харьковской области разными путями, в том числе «обходными», стараются попасть в Россию. «Сделаем все для того, чтобы их поддержать», – заверил он.
Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.
Путин назвал поддержку семей мобилизованных одной из важнейших задач
Президент Путин: Поддержка семей мобилизованных граждан является одной из важнейших задач
Поддержка семей граждан, призванных в ряды ВС РФ по частичной мобилизации, является одной из важнейших задач, заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами и добровольцами после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Он напомнил, что уже называл помощь семьям мобилизованных «святой обязанностью всех уровней и органов власти». Однако подключение к этой работе волонтеров и добровольцев «вдвойне ценно», заметил президент, потому что «это значит, что не по долгу службы, а по зову сердца кто-то выполняет такую функцию», передает ТАСС.
«Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – сказал глава государства.
Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.