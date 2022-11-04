Путин рассказал о работе над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины

Президент Путин: Власти работают над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины

Российские власти работают над тем, чтобы беженцам с Украины российские документы выдавались в упрощенном порядке, заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами в День народного единства.

«Конечно, конечно. Вот сейчас мы над этим работаем – чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях», – передает ТАСС ответ Путина на просьбу упростить эти процедуры.

Без всяких сомнений, продолжил глава государства, нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи. «И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке. И будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать», – пообещал президент России.

Путин, в частности, обратил внимание, что очень много людей из Харьковской области разными путями, в том числе «обходными», стараются попасть в Россию. «Сделаем все для того, чтобы их поддержать», – заверил он.

Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.