Суперфиналист «Лидеров России» изобрел новый медицинский инструмент для операций на сердце

Ставропольские врачи создали новый медицинский инструмент для проведения оперативных вмешательств на сердце. Соавтором изобретения стал суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Григорий Сазанов.

Новый медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии – коронарный буж предназначен для восстановления проходимости артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда. Его применение позволит сократить смертность среди пациентов и снизить стоимость высокотехнологичных хирургических вмешательств. Об этом сообщил соавтор изобретения – врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы, победитель трека «Здравоохранение» и суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Григорий Сазанов, приводится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Когда в клинику поступает пациент с острым коронарным синдромом, нам нужно устранить закупорку сосуда и на это место имплантировать стент – металлический сетчатый каркас, выполняющий функцию протеза артерии. Стандартная методика восстановления проходимости коронарных сосудов заключается в проведении баллонного катетера к месту закрытия артерии и далее его раздувании. Однако при этом происходит агрессивное воздействие на тромбомассы, элементы бляшек и тромбов разлетаются ниже по току крови, от чего значительно увеличивается риск развития феномена slow или no-reflow, который повышает смертность пациентов почти в четыре раза. Наш буж не раздувается в месте тромбоза артерии, он как бы раздвигает элементы тромбомасс, поэтому их миграции не происходит», – пояснил он.

Сазанов подчеркнул, что коронарный буж, созданный в России, - единственный в мировой практике: «Основная функция любого бужа – это расширение какого-либо трубчатого органа. Есть бужи, которые используются в других медицинских специальностях, например, урологии или абдоминальной хирургии. Но в эндоваскулярной хирургии подобного инструмента ранее не существовало».

Разработкой коронарного бужа Сазанов занимался с 2017 года вместе со своим коллегой – заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олегом Белоконем. Сегодня все конструкторские работы и лабораторные исследования завершены, и авторами получен патент на изобретение. Подготовкой к промышленному запуску проекта занимается компания Новосибирской области – крупнейший российский производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии.

«Наш инструмент поможет не только избежать осложнений при операциях на сердце и снизить риск летальных исходов. Этот буж дешевле аналога – баллонных катетеров, которые применяются сейчас. Кроме того, при возникновении феномена slow или no-reflow мы должны принять решение о назначении дополнительных дорогостоящих препаратов, которые способствуют восстановлению кровотока. Таким образом, уменьшая частоту возникновения осложнений, мы снижаем себестоимость высокотехнологичной операции, что в конечном итоге может привести к положительной медико-экономической эффективности работы системы здравоохранения. В условиях санкционного давления, которое сегодня оказывается на Россию, наличие такой отечественной разработки стратегически важно», – считает Сазанов.

Коронарный буж будет выполнен из полиамида и никелида титана (нитинола). Ожидается, что его регистрация в качестве медицинского изделия начнется в 2023 году, затем будет запущен производственный процесс.

Всего в треке «Здравоохранение», который на протяжении двух сезонов проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», приняло участие свыше 15 тысяч человек: более 40 врачей объявлены победителями трека, семь стали победителями конкурса.