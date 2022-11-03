Власти Севастополя организовали операцию по спасению дельфинов

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о проведении операции по спасению выброшенных из дельфинария афалин

Власти Севастополя подключились к решению ситуации с выброшенными в море владельцем дельфинария афалинами и попытаются организовать спасение не приученных к самостоятельной жизни животных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя рассказал в своем Telegram-канале, что в соцсетях обратил внимание на вопиющий случай – владелец дельфинария на пляже в Парке Победы выкинул в море питомцев. Развожаев выразил мнение, что зарабатывающего на дельфинах монстра самого желательно бы отправить за решетку. При этом он заверил, что власти действуют по закону, на месте происшествия работают полиция и департамент природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор), к решению проблемы подключилась прокуратура.

Развожаев сообщил, что обсудил ситуацию с руководителем департамента природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзора) – Юлией Анатольевной Гавриловой. Глава города рассказал, что четыре дельфина, которых выпустили в море, больше десяти лет прожили в неволе. Губернатор Севастополя обратил внимание, что, по мнению специалистов, дельфины погибнут в открытом море, так как привыкли к абсолютно другим условиям.

Он также поделился мнением специалистов о том, что шансы спасти дельфинов есть, так как животные не должны были уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Глава города пообещал, что не приученных к природе дельфинов попытаются спасти, операция по спасению животных начнется в четверг рано утром.

По словам главы города, в четверг утром дрессировщик из дельфинария Коктебеля, которая работала именно с этими дельфинами, вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Он отметил, что у специалистов есть надежда, что дельфины узнают дрессировщика, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке, после чего животных необходимо будет аккуратно поймать в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт «приписки» – дельфинарий Коктебеля.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в море выбрасывают дельфинов, предположительно, из местного дельфинария. Городское управление МВД сообщило, что в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о выпуске в море на пляже в районе Парка Победы неизвестными лицами дельфинов. Следственно-оперативной группой ОМВД России по Гагаринскому району производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента.