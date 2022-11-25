Путин: Россия не меняет планов развития страны из-за спецоперации

Президент Владимир Путин заявил, что планы России по развитию страны не меняются из-за спецоперации

Огромные планы России по развитию экономики и социальной сферы не меняются из-за специальной военной операции, но для их осуществления решать все проблемы нужно вместе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.

Путин отметил, что, несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, Россия не меняет своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам. По его словам, у России огромные, большие планы.

«Но они могут быть реализованы, если мы будем также вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят», – добавил глава государства, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений, находящихся на передовой.

Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.