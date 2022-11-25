Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши

Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне

Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона

Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.

До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.

В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.

Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.