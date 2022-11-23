Путин: ОДКБ помогает защищать интересы стран-участниц, несмотря на проблемы

Путин: В работе ОДКБ есть проблемы, но организация помогает защищать интересы стран-участниц

В работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть проблемы, но при этом она все равно помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

«Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы... Сегодня мы поговорим, думаю, что без всяких камер, об этом, и поподробнее», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что «совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимость наших стран».

Ранее Путин заявил, что обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).