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США разрешили разгрузку российской нефти в экстренных ситуациях
Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных ситуациях
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Соединенные Штаты разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в генеральной лицензии Минфина США.
В документе отмечается, что все транзакции, необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены. При этом в документе подчеркивается, что генеральная лицензия США не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев, передает РИА «Новости».
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен. Кроме того, США не включили в предельную цену на нефть расходы на транспортировку и страхование.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных
Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.
«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».
Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Новак: Поставки нефти будут прекращены в страны, где введут ценовой потолок
Вице-премьер Новак предупредил о прекращении поставок нефти в страны, где будет введен ценовой потолок
Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые планируют введение ценового потолка на нефть. В подобном случае Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами. Вместе с тем, Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, а будет переориентировать поставки на рыночно-ориентированных партнеров, передает ТАСС.
Кроме того, Новак назвал ценовой потолок актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7 планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.
СМИ: Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в обход санкций ЕС
The Independent: Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты вопреки санкциям ЕС
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Власти Болгарии позволят Черноморскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему российской компании «Лукойл», продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждению Брюсселя о нарушении санкций, сообщает The Independent.
По оценкам Софии, сделка между Болгарией и принадлежащим России «Лукойлом» даст бюджету Болгарии дополнительно 350 млн евро, сообщает издание The Independent.
Как заявил вице-премьер-министр Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев после переговоров с менеджерами российской нефтяной компании, с 1 января 2023 года «Лукойл» переведет Софии доходы и налоги, подлежащие уплате в Болгарии. Он пояснил, что раньше компания платила налоги в Нидерландах или Швейцарии.
Как отмечает издание, сделка также выгодна «Лукойлу», так как позволяет расположенному в Болгарии предприятию частично избежать предстоящего эмбарго ЕС на поставку большинства российских нефтепродуктов.
Единственный нефтеперерабатывающий завод Болгарии является основным источником бензина и дизельного топлива, но половина произведенной продукции идет на экспорт. На его долю приходится около 9% экономического производства Болгарии, на предприятии работает несколько тысяч человек. Остановка производства вызовет серьезные проблемы на рынке труда Болгарии в дополнение к потере перерабатывающих мощностей, сообщает издание.
В понедельник заместитель министра финансов Людмила Петкова заявила, что нефтепродукты, полученные из нефти марки Urals (экспортный сорт российской нефти), будут произведены в Болгарии и могут быть экспортированы в другие страны Евросоюза.
Правительство Болгарии утверждает, что возможный запрет на экспорт нефтепродуктов в ЕС нанесет ущерб экономике страны, поскольку на внутреннем рынке возникнет дефицит, если нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» прекратит работу из-за санкций, сообщает издание.
Ранее во вторник стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
Британия продолжила покупать российскую нефть
Sunday Times поймала Британию на покупке российской нефти вопреки заявлениям Лондона
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Хотя власти Великобритании заверяли, что прекратили покупать российскую нефть, закупки продолжаются, пишут СМИ.
С конца февраля в Великобританию прибыло 39 танкеров с российской нефтью. Ее стоимость оценивается более чем в 238 млн долларов. При этом поставки не были признаны российскими. Сообщается, что в июне и июле Великобритания получила российскую нефть на 95 млн долларов, официально же нефть у России в эти месяцы вообще не покупали, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Издание пишет, что российскую нефть оформляют как европейскую после того, как ее перегружали с судна на судно в ЕС. Подчеркивается, что это не является нарушением закона – в Великобритании требуется указывать страну отправки, а не производителя нефти.
В целом с марта в Великобританию поставили российской нефти на 925 млн долларов. Весной Квази Квартенг, который был министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, утверждал, что импорт нефти и нефтепродуктов из России прекратят к концу 2022 года.
Напомним, в отчете, составленном Бюро национальной статистики Великобритании, говорилось, что в июне страна смогла полностью прекратить импорт энергоносителей из России, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. Однако Bloomberg уже указывал, что Великобритания продолжает закупать российское топливо из других стран.
В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Американист рассказал об угрозе забастовки железнодорожников в США
Американист Дудаков: Из-за рекордной инфляции в США проснулись профсоюзы
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В США рекордная инфляция. Железнодорожники хотят добиться повышения зарплат на семь-девять процентов. На такие изменения Белый дом не пойдет, однако Джо Байден настроен на достижение компромисса с профсоюзами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США.
«Начало полноценной забастовки возможно. Многие профсоюзы в Америке сейчас наблюдают за тем, как в Европе, особенно в Британии, их коллеги бастуют и иногда довольно успешно навязывают свою волю руководству компаний», – считает эксперт.
«В Штатах профсоюзы находятся не в лучшей форме: еще 40–50 лет назад они были куда более грозной силой. Дело в экономических изменениях: общество стало цифровым, что по естественным причинам снизило процент населения, состоящего в профсоюзах, до 10%. Раньше эта цифра была в районе 40%», – акцентирует собеседник.
«Тогда большая численность позволяла устраивать забастовки достаточно часто и масштабно. В нынешней ситуации профсоюзы вынуждены «проснуться» впервые за долгое время. Начинается процесс борьбы за свои права. Связано это с рекордной инфляцией в Америке. Профсоюзы требуют повышения зарплат до уровня роста цен как от государства, так и от частного бизнеса. Отмечу, что речь идет не о двух-трех процентах. Скорее о семи-девяти», – подчеркивает Дудаков.
«Профсоюзам дает силу и тот факт, что в стране достигнут рекордный уровень безработицы – 3,5%. В связи с этим рабочих рук попросту не хватает. В такой ситуации приходится идти на уступки тем, кто работает», – отмечает эксперт.
«Интересен и железнодорожный рынок США: основной игрок здесь – компания Amtrack. Формально она частная, но контрольный пакет акций принадлежит государству. Фактически железнодорожники работают с государством, а значит и договор они заключают практически с участием Белого дома. Есть, конечно, и частные компании, но все-таки основная – это Amtrack», – подчеркивает эксперт.
«Движение железных дорог в Америке не так развито, как в России. Однако в условиях проблем с логистикой даже временная приостановка деятельности железнодорожников способна серьезно усугубить экономическую ситуацию в стране. Последуют и рост цен, и всевозможные локальные дефициты товаров», – рассуждает Дудаков.
«Стоит отметить, что сейчас у власти находятся демократы. В прошлом – это партия профсоюзов. Понятное дело, что рабочие организации заметно ослабли за последнее время. Опыт взаимодействия с ними растерялся. Тем не менее Джо Байден – демократ старой школы. Ему крайне близка повестка профсоюзов, потому что долгое время он занимался этими вопросами», – отмечает эксперт.
«Президент заинтересован в том, чтобы договориться с рабочими. Скорее всего, Байден будет пытаться избежать забастовок. В итоге речь будет идти о том, насколько процентов вырастут зарплаты. Работники требуют повышения до уровня инфляции, то есть на семь-девять процентов. Белый дом на такое не пойдет. Встретятся где-то посередине», – подчеркивает собеседник.
«Думаю, что им удастся договориться о приемлемом для обеих сторон решении. Администрация Байдена настроена на то, чтобы пойти на компромисс. Однако ситуация многих застала врасплох. Профсоюзы давно не устраивали ничего подобного, а рычагов влияния в их руках за последнее время существенно прибавилось», – резюмирует эксперт.
Напомним, что американские СМИ сообщали о возможной забастовке железнодорожников 4 декабря, которая может состояться, если хотя бы один из 12 профсоюзов не договорится с крупнейшими корпорациями отрасли об улучшении условий труда. В понедельник один из крупнейших профсоюзов SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями.
Глава американского государства Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой, власти США готовят планы на случай, если она начнется, заявил представитель Белого дома.
Недовольство работников железнодорожной отрасли Штатов вызвано тем, что в Америке цены на потребительские товары растут намного быстрее зарплат. В стране сохраняется высокий уровень инфляции.
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В США высмеяли Байдена за интервью с индейкой
Пользователи YouTube посмеялись над попыткой лидера США Байдена задать несколько вопросов индейке
Пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена, который попытался завязать диалог с индейкой на открытии Дня благодарения.
Так, глава Соединенных Штатов начал свою речь, отметив большое количество пернатых – 9,5 млн индеек, затем внезапно переключил внимание на птицу и поинтересовался, не хочет ли она поговорить, поднеся к ней микрофон. Однако индейка отказалась от переговоров с американским президентом. После чего ему пришлось отойти под смех присутствующих, передает РИА «Новости».
Комментарии под видеороликом свидетельствуют, что такой выпад главы США не был оценен. Так, пользователь Jason Nester предположил, что Байден перепутал птицу с кошкой. Другой пользователь охарактеризовал самого Байдена в этой ситуации, отметив «птичий мозг».
Комментатор Losangeleskingsfan15 язвительно заметил, что «даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать».
А Jehu davis выразил уверенность, что эта индейка могла бы стать лучшим президентом.
«Индейка: пожалуйста, убейте меня», – пошутил Miggy1994.
Американский лидер ранее демонстрировал любовь к общению. На саммите G20 он долго восхищался бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, называя их «пушками».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
Пентагон предоставил военную помощь Украине на 20 млрд долларов
Глава Пентагона Остин: США оказали Украине помощь на 20 млрд долларов
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Соединенные Штаты предоставили Украине более 20 млрд долларов помощи и продолжат поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Об этом Остин заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Трансляция ведется на сайте американского военного ведомства.
Остин отметил, что оказанная Украине помощь – это международные усилия. Он сообщил, что проводит встречи Контактной группы по Украине каждый месяц с участием министров не только из стран НАТО, но также и других стран мира. С самой первой встречи, отметил глава Пентагона, они «были очень привержены» предоставлению Украине «столько помощи, сколько мы можем предоставить, сколько потребуется», передает ТАСС.
Шеф Пентагона также заявил, что США «сделали много, чтобы постараться подготовить украинцев и облегчить для них продолжение оказания давления на противников в течение зимних месяцев». «Я думаю, что они будут в лучшем состоянии, чем противники, в связи с теми вещами, которые мы предоставляем», – утверждает глава американского военного ведомства.
Он добавил, что Вашингтон сосредоточен на оказании поддержки Украине. При этом развитие событий, по его словам, предсказать трудно.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее раскритиковал США и ЕС за стремление воевать с Россией «до последнего украинца».
Москва призвала Турцию удерживаться от ударов по Сирии
В Кремле посоветовали Анкаре удержаться от ударов по Сирии и попытаться найти мирное решение «курдского вопроса»
В России призвали Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории, сообщил спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября, так как подозреваемая призналась в связях с запрещенной партией Курдистана. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, передает РИА «Новости».
Лаврентьев сообщил, что делегации во время переговоров придадут большое значение вопросам безопасности из-за выросшей активности террористов в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке Турции.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности.
Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов. Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.
СМИ: ЕС и G7 намерены в среду согласовать потолок цен на российскую нефть
СМИ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов за баррель
Евросоюз (ЕС) и Группа семи (G7) рассматривают возможность согласовать в среду потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила The Wall Street Journal.
По данным источника издания, ЕС и G7 собрались 23 ноября согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, также предполагается к обсуждению – 70 долларов за баррель, а применение ограничения рассчитывают начать с 5 декабря, передает ТАСС.
Согласно сведениям «Уолл-стрит джорнэл», послы государств — членов ЕС должны будут утвердить лимит цен на российскую нефть единогласно, в связи с чем могут возникнуть некоторые затруднения. G7 же постарается ввести аналогичные меры одновременно с ЕС.
Ранее вице-премьер Александр Новак указал, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок.
ЕС собрался ввести для российской нефти «переходный период»
Bloomberg: Евросоюз предложил ввести 45-дневный или 90-дневный переходный период после ввода потолка цен на нефть России
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Евросоюз предложил ввести переходный период сроком в 45 дней или в дальнейшем в 90 дней после введения потолка цен на российскую нефть, сообщило Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Как ожидается, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января 2023 года. Ранее о подобных мерах заявили в США и Великобритании. Помимо этого, ЕС предлагает ввести 90-дневный переходный период в случае дальнейших изменений лимита цен, передает ТАСС.
Как сообщается, в документе также говорится о смягчении запрета на оказание услуг судам, перевозившим российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей лимит. Теперь запрет на обслуживание судов, перевозивших такой груз «намеренно», будет действовать лишь в течение 90 дней.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.