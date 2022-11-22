В РПЦ назвали подозрения СБУ в хранении оружия в Киево-Печерской лавре абсурдными

Легойда: Мотивы обысков в Киево-Печерской лавре абсурдны

Мотивы обысков в Киево-Печерской лавре, которые озвучивает Служба безопасности Украины, абсурдны – никакого оружия в монастыре быть не может, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, мотивы обысков в Киево-Печерской лавре абсурдны, потому что никакой литературы, которая предполагала бы проведение контрразведывательных процедур, никакого оружия там нет и быть и не может, передает РИА «Новости». Легойда назвал факт обысков продолжением давления на Украинскую православную церковь.

Он назвал обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения и констатировал, что «мы опять не услышим никаких голосов международных организаций, которые должны бы бить во все колокола и говорить о недопустимости подобного давления».

Ранее во вторник украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщало, что СБУ «пришла с обысками» на территорию Киево-Печерской лавры.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски СБУ в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против РПЦ.