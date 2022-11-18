Журналистка в Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z

Журналистку в Германии начали преследовать из-за буквы Z в посте

Занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте, сообщил ее коллега и продюсер телекомпании.

Журналистка проживает как в ФРГ, так и в России, ее супруг – немецкий гражданин, у нее также есть вид на жительство, она сотрудничает с российскими СМИ «Взгляд» и «Царьград», сказал собеседник РИА «Новости».

Также она занимается съемками для RT, ищет людей для съемок расследования про оружие, добавил источник.

Журналистка приехала к супругу в небольшой город у Франкфурта-на-Майне, и к ней в четверг приехали несколько полицейских автомобилей. Они провели обыск, изъяли гаджеты, выдали ордер на обыск и ордер об изъятии «за поддержку войны».

«Буква Z была в одном из постов много месяцев назад», – сказал коллега девушки. Он предположил, что это могло привлечь внимание полиции.

После обыска журналистка решила экстренно вернуться в Россию через Дубай, сейчас она уже в российской столице.