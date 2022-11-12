Семью с ребенком жестоко убили под Пермью

После убийства семьи под Пермью возбуждены уголовные дела

Следователи возбудили уголовные дела после жестокого убийства семьи с маленьким ребенком в Пермском крае, подозреваемый в преступлении совершил самоубийство, возбуждены уголовные дела, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Убийство произошло в городе Оса, в квартире жилого дома был обнаружен мертвый мужчина с ножевыми ранениями, тела его жены и ребенка найдены в другой квартире, мальчику исполнилось четыре года.

Следователи установили причастного к убийству мужчину, который совершил самоубийство. Им оказался хозяин дома, в котором нашли тело главы погибшей семьи, следует из сообщения на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы

Ранее мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело.