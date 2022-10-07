Политолог: Нобелевский комитет признал единство украинцев, россиян и белорусов

Член Общественной палаты Малькевич прокомментировал решение о присуждении Нобелевской премии мира в 2022 году

Видимо, члены Нобелевского комитета пытались дистанцироваться от политики, но в итоге они признали некое расширенное союзное государство, присуждая премию мира россиянину, украинцу и белорусу. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Александр Малькевич, комментируя присуждение Нобелевской премии мира за 2022 год.

«Изначально в числе фаворитов фигурировали президент Украины Владимир Зеленский, бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и наш блогер Алексей Навальный. При этом, Зеленский сделал все от себя зависящие, чтобы выйти из этого списка, поскольку прямо накануне объявления имени лауреата заявил о «превентивных ядерных ударах» по нашей стране», – сказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«С этой точки зрения, стоит даже отдать должное мудрости членам Нобелевского комитета, проявленной при окончательном решении. Похоже, они решили быть равноудаленными от политики. Наверняка обсуждалась идея дать премию Всемирной организации здравоохранения – за борьбу с ковидом. Но потом, наверное, пришли к выводу, что уже слишком поздно, пандемия давно позади», – предположил собеседник.

«Вообще-то можно было дать премию папе Римскому Франциску, тогда бы ни у кого вопросов не было. Но решили вот так вывернуться со стимулированием гражданского общества. Награждать политиков побоялись, поэтому и придумали компромисс – отдать дань уважения некоему гражданскому обществу России, Украины и Белоруссии. Получилось не очень, как часто и бывает у Нобелевского комитета», – рассуждает Малькевич.

«Причем, сами того не подразумевая, они де-факто признали наше некое расширенное союзное государство, объединенный русский народ – россиян, украинцев и белорусов. Вместе с тем, формулировка «три выдающихся борца» сомнительна, поскольку никто из тех, кто упомянут, не известен ни внутри своих стран, ни за пределами», – добавил он.

«А ведь были в списке номинантов, к примеру, и борцы за экологию. Дали бы лучше премию британскому телеведущему Дэвиду Аттенборо, которому 95 лет, – в награду за все, что он сделал для борьбы за климат», – отмечает политолог.

«Кстати, непонятно, как премия поможет каждому из награжденных. Вопрос без ответа. Российская организация уже не работает, украинская организация – это вообще парадокс. О каких гражданских свободах на Украине можно говорить? В целом, это все, что нужно знать об этой однобокой премии», – полагает эксперт.

В пятницу Нобелевский комитет Шведской академии объявил, что премию мира 2022 года присудили российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом и позднее ликвидирован по решению суда), белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод. Норвежские эксперты, объясняя свой выбор, также заявили, что хотели бы отметить «трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование» стран-соседей – России, Белоруссии и Украины.

В сентябре президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил об обесценивании Нобелевской премии мира. «У нас были деловые отношения и с президентом Обамой. За что ему дали нобелевского лауреата? Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом», – отметил Путин.