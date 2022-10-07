Лавров отреагировал на призыв Зеленского «совершить превентивный удар по России»

Взгляд
7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
Разделы

Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский дал спецоперации новую цель

Зеленский превратился в угрозу для всего мира Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО превентивного ядерного удара по территории РФ, то есть начала третьей мировой войны с вероятным уничтожением человечества. Это та цена, которую он готов заплатить ради победы над Россией. А для самой России – это напоминание, ради чего ей опять приходится идти на жертвы. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

Бедность становится все более распространенным явлением в Европе Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
Перейти в раздел…

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...

Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

Перейти в раздел…

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
    О выполнении плана мобилизации объявили 22 региона России ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области Меркель: Прочный мир в Европе возможен только при участии России Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций
    Пушилин заявил о прибытии подкрепления на краснолиманское направление Украинские каратели расстреляли 16 человек в Великой Александровке Иран опроверг поставку России оружия для ведения боевых действий США собрались отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
    ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS автобус с беженцами в Харьковской области В новосибирском военном училище погиб мобилизованный Антироссийскую резолюцию по Украине не поддержали девять стран ОАГ В Британии выросло число бездомных украинцев

    Главная тема


    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

    «хорошо знаю Путина»


    Байден пригрозил России армагеддоном

    «опасное безумие»


    Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины

    торговля оружием


    Washington Post: Следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена

    Видео

    уязвимость Запада


    Россия сделала ставку на борьбу с американским расизмом

    недоступная еда


    Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

    конфликт с Западом


    В ряду союзников России есть два ослабевших звена

    сокращение добычи


    США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    будущее мира


    Сергей Худиев: Завоюют ли глобалисты Сербию

    придется бороться


    Михаил Диунов: Как Россия заставляла другие страны признавать свои новые границы

    искусственное цунами


    Владимир Прохватилов: Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

    на ваш взгляд


    Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?

    Лавров отреагировал на призыв Зеленского «совершить превентивный удар по России»

    Лавров заявил, что призыв Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает необходимость СВО

    7 октября 2022, 11:35

    Текст: Александра Юдина

    Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России является подтверждением исходящих от Киева угроз и необходимости спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

    Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.

    Глава МИД подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева.

    Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне. 

    В свою очередь президент США Джо Байден признал, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
    СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
    		    6 октября 2022, 18:42
    Фото: Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.

    Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.

     

    «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (104)
    Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
    		    6 октября 2022, 14:53
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.

    Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

    В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.

    На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

    «На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.

    Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

    Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья. 

    Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (66)
    В Кремле отреагировали на призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Зеленского к НАТО о ядерном ударе по РФ
    		    6 октября 2022, 20:48
    Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    На заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира, его слова ничто иное, как призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на заявление Зеленского о превентивном ударе против России должно обратить внимание все мировое сообщество. США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, поэтому они должны нести ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Песков также считает, что заявление украинского лидера о ядерной бомбардировке России «ничто иное, как призыв к мировой войне».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.

    По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (34)
    Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
    Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
    		    7 октября 2022, 02:57
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.

    Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».

    Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.

    «Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.

    «Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.

    «Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.

    «США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.

    «Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.

    Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.

    В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    «Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве

    6 октября 2022, 13:32

    Текст: Ольга Иванова

    В Киеве слышали сильный взрыв сообщает издание «Страна.ua».

    В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.

    Сразу после взрыва в Киевской области областная военная администрация сообщила, что в регионе проводится обучение для саперов, в связи с чем «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов».

    Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    Обвинения Украины в адрес России не поддержали на G20
    Матвиенко указала на безуспешные попытки Украины обвинить Россию и устроить шоу на G20
    		    6 октября 2022, 15:34
    Фото: council.gov.ru
    Текст: Вера Басилая

    Делегация Украины, выступившая на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    По словам Матвиенко, выступление украинской делегации состояло из заезженных, фальшивых обвинений. «И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу – встать в зале. Ну, встали четыре человека. Мы видели, что остальные понимают то, о чем мы говорим, понимают по-настоящему суть всего происходящего», – цитирует ТАСС спикера Совфеда.

    По ее словам, «организовать шоу» Украине не удалось, поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось.

    Ранее Матвиенко на саммите парламентов G20 призвала парламенты России и Украины приступить к переговорам.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Байден пригрозил России армагеддоном
    Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
    		    7 октября 2022, 04:59
    Фото: Samuel Corum/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».

    Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».

    Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.

    Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (40)
    Сальдо: ВСУ не удастся взять Херсон
    Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о неспособности ВСУ взять Херсон
    		    6 октября 2022, 16:14
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогут взять город Херсон, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – заключил глава региона.

    Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (45)
    Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
    Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
    		    6 октября 2022, 17:56
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.

    «Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.

    По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.

    Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.

    Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
    Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
    Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
    		    6 октября 2022, 17:41
    Фото: REUTERS/Lukas Barth
    Текст: Кристина Цыцура

    Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    «Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.

    Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния

    6 октября 2022, 23:57

    Текст: Антон Никитин

    Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.

    Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.

    В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
    Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20

    6 октября 2022, 18:02

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.

    «Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.

    Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (14)
    Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
    Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
    		    6 октября 2022, 12:40
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.

    «Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.

    «Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.

    «Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.

    «Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,

    Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.

    Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

    По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.

    Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину. 

    Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    Медведев: Зеленским должны заняться психиатры
    Зампредседателя Совбеза Медведев возмутился призывом Зеленского нанести ядерный удар по России
    		    6 октября 2022, 21:16
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому трепанацию черепа после его заявлений о необходимости нанесения ядерных ударов по России.

    Реакцию на слова Зеленского о превентивном ударе по России Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Он заявил, что психиатрам необходимо заняться здоровьем Зеленского, пока он не натворил бед.

    «Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», – считает Медведев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского о ядерном ударе призывом к началу мировой войны.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.

    По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.

    Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
    Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
    		    6 октября 2022, 17:34
    Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.

    Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.

    Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.

    Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.

    Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.

    Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.

    Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •