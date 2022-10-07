Лавров отреагировал на призыв Зеленского «совершить превентивный удар по России»

Лавров заявил, что призыв Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает необходимость СВО

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России является подтверждением исходящих от Киева угроз и необходимости спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева.

Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.

В свою очередь президент США Джо Байден признал, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».

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