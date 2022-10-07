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Лавров отреагировал на призыв Зеленского «совершить превентивный удар по России»
Лавров заявил, что призыв Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает необходимость СВО
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России является подтверждением исходящих от Киева угроз и необходимости спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».
Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.
Глава МИД подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева.
Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.
В свою очередь президент США Джо Байден признал, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».
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Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
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В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
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В Кремле отреагировали на призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Зеленского к НАТО о ядерном ударе по РФ
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На заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира, его слова ничто иное, как призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на заявление Зеленского о превентивном ударе против России должно обратить внимание все мировое сообщество. США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, поэтому они должны нести ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Песков также считает, что заявление украинского лидера о ядерной бомбардировке России «ничто иное, как призыв к мировой войне».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве
В Киеве слышали сильный взрыв сообщает издание «Страна.ua».
В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.
Сразу после взрыва в Киевской области областная военная администрация сообщила, что в регионе проводится обучение для саперов, в связи с чем «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов».
Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.
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Обвинения Украины в адрес России не поддержали на G20
Матвиенко указала на безуспешные попытки Украины обвинить Россию и устроить шоу на G20
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Делегация Украины, выступившая на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, выступление украинской делегации состояло из заезженных, фальшивых обвинений. «И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу – встать в зале. Ну, встали четыре человека. Мы видели, что остальные понимают то, о чем мы говорим, понимают по-настоящему суть всего происходящего», – цитирует ТАСС спикера Совфеда.
По ее словам, «организовать шоу» Украине не удалось, поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось.
Ранее Матвиенко на саммите парламентов G20 призвала парламенты России и Украины приступить к переговорам.
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Байден пригрозил России армагеддоном
Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
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Сальдо: ВСУ не удастся взять Херсон
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о неспособности ВСУ взять Херсон
Украинские военные не смогут взять город Херсон, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
«И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – заключил глава региона.
Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
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Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
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Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
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США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
«Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
«Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.
«Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.
«Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.
«Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,
Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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Медведев: Зеленским должны заняться психиатры
Зампредседателя Совбеза Медведев возмутился призывом Зеленского нанести ядерный удар по России
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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому трепанацию черепа после его заявлений о необходимости нанесения ядерных ударов по России.
Реакцию на слова Зеленского о превентивном ударе по России Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Он заявил, что психиатрам необходимо заняться здоровьем Зеленского, пока он не натворил бед.
«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», – считает Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского о ядерном ударе призывом к началу мировой войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
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Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.
Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.
Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.
Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.
Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.
Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.
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