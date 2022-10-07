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Число жертв обстрела ВСУ автобуса в Херсонской области выросло до пяти человек
Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти человек
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Число погибших в результате обстрела украинскими военными гражданского автобуса из американских РСЗО HIMARS в селе Дарьевка увеличилось до пяти, сообщили в Минздраве Херсонской области.
По информации в Telegram-канале ведомства, в результате обстрела, к несчастью, пятеро человек погибли, еще пятеро пострадали.
Уточняется, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал произошедшее терактом. Он предположил, что местные жители постоянно передают информацию и координаты: когда кто подъезжает. «Скорее всего, из села наводят», – заключил замглавы администрации.
В пятницу утром стало известно, что украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты в 7.05 в районе Дарьевского моста (Энергодар).
Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
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В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
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Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
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Военкор показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ.
В своем Telegram-канале корреспондент сопроводил видеоряд подписью «Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!», а также выразил надежду на то, что «лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о плюсах легкой бронетехники: она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами.
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Илон Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter (запрещен в России) заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.
Американский миллиардер призвал поддержать волю живущего в регионе конфликта народа. По его словам, большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию, передает РИА «Новости».
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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В Саратове разрешили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья
Губернатор Оренбургской области Паслер: Конфликт с мобилизованными из Оренбуржья улажен
Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.
«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях», – сообщил Паслер, отметив, что конфликт исчерпан.
Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение.
Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. «Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», – заявил губернатор.
Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Захарова сравнила подготовку Западом ВСУ с подготовкой боевиков для «майдана»
Официальный представитель МИД Захарова сравнила подготовку Западом ВСУ с подготовкой боевиков для «майдана»
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Подготовка украинских военных ведется теми же, кто несколько лет назад готовил боевиков для государственного переворота на «майдане», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Британцы, по словам Захаровой, подготовили несколько тысяч украинских военных, в подготовке также участвовали военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии и других стран, передает RT.
«Ровно так они готовили боевиков, которые потом осуществили путем силовых акций антиконституционный переворот на «майдане», который начал вызревать в 2013 году и был совершен в 2014 году. Потом они выдавали подготовленных экстремистов... за гражданское общество», – заключила Захарова.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных. По его словам, 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВСУ.
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
Рогов: В городе Запорожье находятся наемники из 30 стран
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Весь международный олигархический интернационал воюет против нас
Наемники более чем из 30 стран находятся в городе Запорожье, который остается под контролем Украины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Только в моем родном Запорожье сейчас представлены боевики из тридцати с лишним стран, то есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас», – передает ТАСС слова Рогова в ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий».
Он добавил, что только поляков в Запорожской области насчитываются тысячи. При этом, подчеркнул Рогов, «видно по перехватам раций, радиопереговоров – все военные решения принимаются британцами».
Ранее Рогов сообщал, что концентрация украинских войск и бронетехники на линии фронта в Запорожской области большая – такого количества войск ранее не наблюдалось. По его словам, «здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM
СЦКК: Украинские войска выпустили по Донецку американскую высокоскоростную ракету HARM
Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщили в СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в 12.28 (совпадает с мск) по направлению – населенный пункт Комар – город Донецк (Пролетарский район) была выпущена ракета AGM-88 HARM, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 сентября при обстреле Донецка американской ракетой AGM-88 HARM со стороны Украины пострадал гражданин России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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В Германии призвали подумать о новом мире с учетом интересов России
Focus: Настало время думать об устройстве нового европейского мира с учетом интересов России
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Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать интересы России, для Германии РФ является выгодным экономическим партнером и близким соседом, географию нельзя игнорировать, заявил немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.
Как отмечается в публикации, опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков. Штейнгарт выразил уверенность, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, передает РИА «Новости».
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война еще не закончилась. Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
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Казачий атаман рассказал об участии в спецоперации
Атаман Андрей Станкин: Угрозу для своей страны воспринимаю, как личную
Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин, принимающий участие в спецоперации в составе добровольческого отряда «Ермак», рассказал, что упреждающий удар, который нанесла Россия, – это урок 1941 года.
По словам Станкина, он принял решение отправиться в Донбасс, услышав клич Всероссийского атамана Николая Долуды.
«Николай Александрович – герой Крыма, который поднял казаков, и они отстояли полуостров. И я, будучи человеком военным и атаманом, каждую угрозу для своей страны воспринимаю, как личную. В армию попасть я уже не мог по возрасту, стать добровольцем – моя единственная возможность послужить Отечеству», – передает официальный сайт Всероссийского казачьего общества слова Станкина.
Назначение в добровольческий казачий отряд «Ермак» («БАРС» 15») Станкин получил 9 мая, где его определили во взвод огневой поддержки командиром отделения, а 18 мая атаман уже принял боевое крещение. Казак получил позывной «Югра», по месту своего проживания.
«Когда мы прибыли в Донбасс, 99% жилых строений и инфраструктуры были целы. По прошествии двух месяцев наши противники оставили там выжженную землю. Все усеяно минами, неразорвавшимися снарядами, ракетами, установлены растяжки. Линии электропередач, подстанции, жилые дома, административные здания – все разрушено», – рассказал атаман.
Самым опасным во время нахождения «за ленточкой» Станкин называет телефон – одно его включение провоцирует прямое попадание боевого снаряда.
Во время боевых действий казаки отряда «Ермак» не раз соприкасались с молодыми контрактниками из регулярных частей.
«Мы прикрывали их, они прикрывали нас. Мы к ним относились, как к своим сыновьям. Старались их оберегать, мы – старше, опытнее. У меня есть семья, дети, что называется, след на земле, а там ребята молодые», – вспоминал «Югра».
О начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины атаман Станкин рассуждает как о необходимом военно-политическом шаге.
«Я знаю, что мы опередили наших противников меньше чем на сутки. Поэтому упреждающий удар – это урок июня 1941 года», – заявил Станкин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию
Мобилизованные приступили к слаживанию в составе танковых частей рядом с районами выполнения боевых задач
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает источник с места событий.
По словам источника, военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается», – рассказал корреспонденту РИА «Новости» российский офицер.
Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.
«Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу - умело выполняем», – рассказал один из мобилизованных.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября.
Разрушенные ВСУ мосты у Лисичанска решили не восстанавливать из-за диверсантов
Помощник МВД ЛНР Киселев рассказал о противодиверсионных мероприятиях в Лисичанске
Разрушенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мосты в районе города Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) решено пока не восстанавливать, чтобы избежать прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, население Лисичанска опасается, что диверсионные группы проникнут и у них будет свободный, быстрый доступ к этим населенным пунктам. Именно поэтому, мосты, которые были взорваны непосредственно ВСУ при отходе из Лисичанска, на сегодняшний день еще не восстанавливали, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.
До этого представитель ЛНР Мирошник заявил о контроле союзными войсками всей территории республики.
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ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне
Антоновский мост под Херсоном в результате ракетного удара ВСУ серьезных повреждений не получил
Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб.
По словам представителя экстренных служб, Аноновский мост через Днепр в Херсоне вновь был обстрелян ракетами украинскими боевиками, по предварительным данным, пострадавших нет, серьезных повреждений тоже, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
До этого во вторник ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS.