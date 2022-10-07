Число жертв обстрела ВСУ автобуса в Херсонской области выросло до пяти человек

Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти человек

Число погибших в результате обстрела украинскими военными гражданского автобуса из американских РСЗО HIMARS в селе Дарьевка увеличилось до пяти, сообщили в Минздраве Херсонской области.

По информации в Telegram-канале ведомства, в результате обстрела, к несчастью, пятеро человек погибли, еще пятеро пострадали.

Уточняется, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал произошедшее терактом. Он предположил, что местные жители постоянно передают информацию и координаты: когда кто подъезжает. «Скорее всего, из села наводят», – заключил замглавы администрации.

В пятницу утром стало известно, что украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты в 7.05 в районе Дарьевского моста (Энергодар).