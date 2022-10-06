Россия и Турция перевели в рубли часть расчетов за поставки газа

Вице-премьер России Новак сообщил о переходе России и Турции на частичный расчет в рублях за поставки российского газа

Россия и Турция перевели часть расчетов за поставки российского газа в рубли, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Новак подтвердил переход, при этом он не стал отвечать на вопрос журналистов о том, просит ли Турция у России скидку на газ, назвав это коммерческой историей между покупателями и потребителями, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Анкара будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях, это снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара.

Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.