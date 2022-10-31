В Липецкой области пообещали сдать в эксплуатацию дома и школу по нацпроекту

Россия пообещала ответить Британии за теракт в Севастополе

Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

В российском диппредставительстве заявили, что произошедший 29 октября теракт в Севастополе показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что, по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.

Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.

В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.

Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очаков Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.

В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв зерновой сделки на Украину и ее западных кураторов.

В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.

В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.

Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.