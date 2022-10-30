В давке в центре Сеула на Хэллоуин погибли две россиянки

Посольство РФ в Южной Корее: В давке в центре Сеула погибли две россиянки

Южнокорейские власти проинформировали российских дипломатов, что в результате давки, которая произошла в субботу вечером в районе Итхэвон в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, две россиянки погибли и одна пострадала.

Сначала заведующий консульским отделом посольства России в Южной Корее Денис Абдрашиков сообщил об одном погибшем россиянине. Он уточнил, что речь идет о девушке. Дипломат отметил, что полиция Южной Кореи сообщила неполные сведения – без паспортных данных и даты рождения, передает ТАСС.

Позже южнокорейские власти проинформировали российских дипломатов еще об одной россиянке, погибшей в результате давки в центре Сеула.

Еще одна гражданка России, по имеющимся у дипломата данным, оказалась среди пострадавших. В консульском отделе указали, что находятся на связи с ее родственниками, которые пытаются найти девушку в южнокорейских больницах. Сестра пострадавшей девушки рассказала, что при россиянке не было документов, что осложняет ситуацию.

Накануне власти Южной Кореи подтвердили гибель по меньшей мере 120 человек в результате давки в центре Сеула. По последним данным, в результате давки в районе Итхэвон погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев, 82 пострадали. Как сообщается, большинство жертв составляют люди в возрасте до 30 лет.

По данным южнокорейского телеканала YTN, давка могла возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров района Итхэвон видели популярного поп-исполнителя, имя которого не называется. После этого многие люди устремились в узкий переулок, где расположено заведение, в котором якобы отдыхала звезда.