Россия призвала к ответу США и Киев за нарушения Конвенции о биологическом оружии

Небензя: США придется ответить за нарушения Конвенции о биологическом оружии

США и Киев не предоставили разъяснений по поводу неисполнения ими обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), за нарушения придется отвечать, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза организации, что игнорирование США и Украины запросов России по деятельности биологических лабораторий подтверждает обоснованность претензий Москвы по этому поводу

«В середине июня мы направили Соединенным Штатам и Украине соответствующие памятные записки с перечислением конкретных вопросов в отношении выполнения ими положений статей 1 и 4 Конвенции с просьбой об исчерпывающих ответах на них. Однако Вашингтон и Киев не представили необходимые пояснения и не приняли незамедлительные меры по исправлению сложившейся ситуации», – цитирует РИА «Новости» Небензю.

Он также предупредил США и Украину, что за нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), если они будут доказаны

«Мы двигаемся в правовом поле, предусмотренном КБТО. И даже если аргументы, представленные факты вам не нравятся, вы не в праве игнорировать и смещать фокус внимания на ваши политические оценки», – отметил Небензя.

Он предположил, что именно так Запад предпочел бы действовать в рамках продвигаемого им «порядка, основанного на правилах», где «правила» задает он, а остальные обязаны их выполнять.

«Но здесь, в ООН, мы все-таки опираемся на международное право, перед которым все равны. И хотите вы этого или нет, но за нарушения КБТО, если они будут доказаны, придется отвечать», – подчеркнул постпред.

Также Небензя указал, что со стороны западных стран не было никакой реакции по поводу деятельности биолабораторий США на Украине.

«Нам сегодня заявили, в том числе представитель Соединенного Королевства, что все вопросы были рассмотрены и российские обвинения отвергнуты. Кем? Вами? Мы давно знаем, что мнение Соединенного Королевства – это «истина в последней инстанции», и раз они отвергли эти обвинения, значит, вопрос закрыт», – пошутил российский постпред.

Ранее Небензя заявил, что проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по биолабораториям США на Украине предусматривает выезд экспертов на место для расследования, Россия надеется на оперативное принятие документа.

Напомним, Россия потребовала международного расследования по биолабораториям США на Украине, обратившись с жалобой к председателю Совбеза ООН.