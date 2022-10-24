В парламенте Эстонии предложили отменить запрет противопехотных мин

В парламенте Эстонии предложили выйти из конвенции о запрещении противопехотных мин

Депутаты представили в парламенте Эстонии законопроект, который предполагает выход страны из конвенции о запрещении противопехотных мин, сообщают СМИ.

Проект закона представлен экс-главой сил обороны Эстонии Антсом Лаанеотсом из правящей Реформистской партии, а также 19 депутатами оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии. Они предложили денонсировать Оттавскую конвенцию, запрещающую использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующую уничтожения таких мин, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

По мнению депутатов, поддержка конвенции ослабляет обороноспособность страны в свете событий на Украине. Они заявили, что противопехотные мины – эффективное и дешевое средство самообороны с «достаточным сдерживающим действием». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, такие мины «уникальны» тем, что при массовом использовании оказывают еще и «серьезное психологическое воздействие в виде страха, который испытывали бы солдаты противника при передвижении по полю боя».

Глава минобороны Эстонии Томас Мелл указал, что тема имеет как международное, так и национальное значение. По словам Мелла, его ведомство определится с оценкой предложения депутатов в сотрудничестве с Силами обороны. Он также заявил, что сейчас отсутствует потребность в «пассивных» противопехотных минах.

Конвенция подписана в 1997 году в Оттаве, она вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны, Эстония – в 2004 году. Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект.