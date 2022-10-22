Российские войска отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться возле поселка Куземовка ЛНР на Купянском направлении

На Купянском направлении украинские войска осуществили неудачную попытку наступления возле Куземовки в ЛНР, ВС России отразили атаку и уничтожили более 20 военных ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, ВСУ попытались прорваться на Купянском направлении возле населенного пункта Куземовка, атака была отражена российскими войсками, уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер.

Также ВСУ попытались атаковать на Красно-Лиманском направлении двумя усиленными ротами в направлении населенного пункта Нововодяное ЛНР и батальоном тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка. По словам Конашенкова, атака была отбита, уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать на Южно-донецком направлении в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону в направлении населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей», – сообщили в Минбороны.

Также, по словам Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах, уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе Торское, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта НоваяКаменка Херсонской области и города Запорожье.

В Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов: Новониканоровка ЛНР, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское ДНР, а также Тягинка Херсонской области.

Кроме того, перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО.

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