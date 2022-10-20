Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

|
20 октября, четверг | Последнее обновление — 13:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
Разделы
В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши.
Подробности...
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
Подробности...
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
Подробности...
На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В последние сутки ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования по системам энергетики и военного управления Украины. Назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российских войск на Краснолиманском направлении сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать Жеребец в районах Надии, Стельмаховки, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем российской артиллерии и ударами авиации противник отброшен на исходные позиции. Ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС
Минобороны: При попытке высадки десанта у ЗАЭС уничтожено 90 украинских военнослужащих
|
|
Минобороны сообщило, что киевский режим не прекращает провокаций для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в среду около 4.00 противник в составе двух рот предпринял новую попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата атомной станции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были задействованы 37 плавсредств с военнослужащими ВСУ: из них 12 тяжелого и 25 легкого типов.
Однако в результате ответных действий охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции российских войск десант противника был уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны по Каховскому водохранилищу, отчитались в Минобороны.
Артиллерией ВСУ за последние сутки было выпущено 13 снарядов по северной части Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ Марганца Днепропетровской области. Но ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, сообщил Конашенков.
«Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – отчитались в Минобороны.
Ранее стало известно об очередной попытке украинского десанта захватить ЗАЭС.
Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
|
|
Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий. По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
Власть в Херсонской области передали военным
Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил о передаче власти в регионе военным
Власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», – передает РИА «Новости» слова Сальдо.
Также он добавил, что действующий с 22.00 вечера до 5.00 утра комендантский час пересматривать не будут, так как нет такой надобности.
Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования
Президент России Путин заявил, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Ранее Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
На Украине заявили о взрывах в районе ТЭС в Ивано-Франковской области
СМИ: В районе расположения ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция, сообщили украинские СМИ.
Эта ТЭС уже была атакована на прошлой неделе, сообщил Telegram-канала «Политика страны».
Бурштынская ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Румынией, Венгрией и Словакией. В 2002 года ТЭС была отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть мощностей станции работает на внутренний рынок.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября
Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
|
|
Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение. В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. В плен сдались 18 украинских военнослужащих сообщил Конашенков.
Путин объявил о создании специального координационного совета для обеспечения военной спецоперации
Президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
«Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее глава страны подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
Напомним, в ходе заседания Совбеза в среду было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Взрывы прогремели в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы слышны в Николаеве, объявлена воздушная тревога по области и в городе, сообщают украинские СМИ.
Украинское издание «Клименко тайм» сообщило, что несколько взрывов произошло в четверг утром в Николаеве, передает ТАСС.
В Telegram-канале «Общественного» пишут, что из-за взрывов в Николаеве и области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Ранее власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.
Также воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины.
Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
|
|
Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина заявила Израилю о «глубоком разочаровании»
Украинский посол вышел из себя после отмены министром обороны Израиля разговора о возможных поставках вооружений Киеву
|
|
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил «глубокое разочарование» после того, как министр обороны еврейского государства Бени Ганц отменил телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, во время которого планировалось обсуждение поставок израильских вооружений Киеву, в том числе систем ПВО.
По данным издания The Jerusalem Post, разговор между главами оборонных ведомств был запланирован еще в августе.
Корнийчук заявил, что израильская сторона не предоставила объяснений отмены звонка. По словам посла, в будущем украинский министр не будет контактировать с Ганцем, передает РИА «Новости».
Израиль в понедельник отклонил просьбу Киева о звонке Ганца, сообщила газета Haaretz. В последний раз министры общались в апреле, а разговор, который изначально планировался на 24 августа, переносился уже пять раз.
Во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции «Коль Хай» заявил, что Израиль не продает Украине никакого оружия. «Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно», – сказал Ганц.
Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу, постоянно критикующий правительство, на этот раз поддержал решение не отправлять оружие на Украину. В интервью MSNBC он отметил, что как показывает история, в прошлом израильское военное вооружение, переданное другой стране, оказывалось в руках Ирана.
В четверг, 20 октября, премьер-министр Израиля Яир Лапид проведет беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который намерен запросить у Израиля передовые системы ПВО «Железный купол».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина тянет Израиль к войне с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Глава МИД Казахстана Тлеуберди прокомментировал внесение президента страны Токаева в базу «Миротворца»
|
|
База «Миротворец» не является госорганизацией, а значит, не отражает официальной позиции Украины, реагировать на нее не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Тлеуберди указал, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией, которая создана журналистами, экспертами и так далее, она не отражает официальной позиции.
По словам главы МИД Казахстана, президент Токаев указан там в связи с его высказыванием, ссылка на которое была размещена еще в 2019 году, поэтому определенная реакция, по мнению Тлеуберди, не нужна.
«Мне кажется понятным, что сейчас, в эпоху информационных войн, вы, как журналисты, должны сами расследовать актуальность этой информации», – приводит Экспресс К слова главы МИД Казахстана.
Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
До этого Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата об убийстве русских.
|
|