Юрист разъяснил, как аннулировать повестку после завершения мобилизации

Юрист Передрук разъяснил слова Собянина о завершении мобилизации в Москве

«Если есть указание военного комиссара о том, чтобы аннулировать все повестки с датой явки до определенного числа, то в таком случае протоколы об административном правонарушении на неявившихся вовремя в военкомат составляться не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД военный юрист Александр Передрук, комментируя сообщение мэра столицы Сергея Собянина о завершении мобилизации в Москве и аннулировании повесток.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме. По его словам, уже в понедельник днем пункты сбора будут закрыты. Также он обратил внимание на то, что все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.

«Повестку вручают сотрудники военного комиссариата, а готовит ее военный комиссар – подписывает, ставит печать. Поэтому для того, чтобы эту повестку аннулировать, нужно соответствующее распоряжение военного комиссара хотя бы города Москвы, например, если мы говорим про все районы столицы. Это должно быть нормативно-правовое регулирование», – говорит Передрук.

Он подчеркивает, что Собянин сам по себе является председателем комиссии по мобилизации субъекта Российской Федерации. Однако полномочий отменять действие повесток у него нет. Данный приказ должен издать военный комиссар. Более того, он не исключает, что этот приказ есть, но о нем просто не говорят.

Кроме того, продолжает собеседник, ошибочно думать, что на почту может прийти штраф за неявку по повестке. Это не штрафы за неправильную парковку или превышение скорости, зафиксированное камерой. Чтобы человека привлечь к административной ответственности, необходимо его вызвать в военный комиссариат для составления протокола об административном правонарушении, после чего его рассматривает сам военный комиссар, либо передает его в суд. Без данной процедуры штраф гражданин получить не может.

«В целом, если есть указание военного комиссара о том, чтобы аннулировать все повестки с датой явки до определенного числа, то в таком случае протоколы об административном правонарушении на неявившихся вовремя в военкомат составляться не будут. Но это должно быть выпущено нормативно-правовое регулирование. Просто публичного заявления мэра Москвы недостаточно», – заключил Передрук.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД