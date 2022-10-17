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На Украине предложили возвести стену на границах с Россией и Белоруссией
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На сайте президента Украины появилась электронная петиция с предложением построить стену на границах с Россией и Белоруссией.
Обращении должен будет рассмотреть президент, если его поддержат 25 тыс. человек, сообщает ТАСС.
По данным на понедельник, инициатива, зарегистрированная 13 октября, набрала в свою поддержку 185 голосов, отмечайте на сайте офиса президента.
Ранее сообщалось, что власти Украины решили отсрочить до 2025 года завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.
В 2014 году теперь уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил проект «Стена», который предусматривает строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Яценюк был премьер-министром страны.
Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование хищения средств при реализации проекта «Стена» в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.
Киевлянин: Россия впервые ударила по центру принятия решений в столице Украины
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В отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку дронов по объектам в центре Киева.
«Украинское командование сообщает о том, что с юга на север летело не менее 40 дронов, львиная доля которых пришлась на Киев. Учитывая, что от линии боевого соприкосновения до Киева более 400 километров, это наглядно иллюстрирует состояние украинской системы ПВО», – отметил политолог Алексей Нечаев.
«Если верить данным местных властей, то в Киеве произошло пять взрывов. По кадрам в Сети можно сделать вывод, что они пришлись на район Центрального железнодорожного вокзала – это улицы Жилянская и Симона Петлюры (бывшая Коминтерна). Там расположен комплекс зданий «Укрэнерго», несколько офисов компаний, управляющих энергорынком страны, а также Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины», – отмечает собеседник.
«По состоянию на 13.00 мск пока не ясна степень поражения офисов «Укрэнерго» и диспетчерского управления, но эта атака укладывается в логику серии ударов по энергообъектам Украины, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Власти страны последовательно лишаются возможности экспортировать электроэнергию на Запад, зарабатывать на этом, а внутри страны – перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий», – допускает политолог.
«Вместе с тем офис Зеленского сконцентрировал свое внимание на разрушении дома, который расположен напротив одного из зданий «Укрэнерго». Местные одиозные политики, приехав туда, нашли обломки дрона с надписью «за Белгород», после чего призвали сбивать аппараты из стрелкового оружия. Тут стоит отметить, что самодеятельность в подобных вопросах приводит к печальным последствиям: несбитый дрон, к примеру, должен был нанести удар по офису «Энергоатома», а сбитый – повредил соседнее с ним здание. Теперь офис Зеленского «смакует» эти кадры», – добавил киевлянин.
«Но в целом ВС России впервые нанесли удар по «центру принятия решений», о которых так много пишут и говорят в соцсетях. Только в отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» действительно принимаются важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Если подобные удары станут систематическими, это значительно упростит ход спецоперации на Украине», – заключил Нечаев.
Ранее стало известно о том, что ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
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В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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В Киеве сообщили о новых ударах по центру города
Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры
Нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, сообщили в киевской военной городской администрации. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новых взрывах в центре города.
Сообщение об ударах по объектам Киева размещено в Telegram-канале киевской военной горадминистрации.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в центре столицы Украины.
Также воздушная тревога объявлена в Одессе и в Николаевской области.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
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В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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Украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области
Украинский разведчик Бережной рассказал о том, как его разведгруппа попала в плен в Харьковской области
Военнослужащий украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал о том, как разведгруппу, в которую он входил, взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.
Украинская разведгруппа из шести военных должна была пройти 3 км. После 2 км командир группы «с товарищем» прошли вперед, но не вернулись. «Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – приводит слова Бережного РИА «Новости».
Он попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении. Бережной рассказал, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Среди иностранных наемников были представители США, Канады, Великобритании, Италии, Польши.
«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота», – пояснил он, добавив, что «лейтенант был, подполковник один». По его словам, «им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию».
Как заявил Бережной, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. Он заявил: «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов».
Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.
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Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, снятое беспилотником, на котором российские десантники уничтожают диверсионные группы вооруженных сил Украины, скрывающиеся в лесополосе.
Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
13 октября Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»
Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.
На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».
В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.
В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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Киев предостерегли от попытки форсировать Днепр
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов назвал «самоубийством» попытку ВСУ форсировать Днепр
Попытки вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, предупредил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в регионе выстроена надежная линия обороны.
12 октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в регионе.
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Зеленский сообщил об «очень тяжелых боях» у Соледара и Артемовска
Очень тяжелые бои продолжаются в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В очередном видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский назвал Соледар и Артемовск «ключевыми горячими точками» в Донбассе, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины держат позиции в Донбассе, но ситуация в регионе остается очень тяжелой для украинской стороны.
Кроме того, Зеленский сообщил, что с Украины удалось вывезти по морю почти 8 млн тонн продовольствия на более чем 300 судах. При этом Зеленский утверждает, что 60% экспорта было направлено в Африку и Азию, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что практически всё зерно, вывозимое с Украины, экспортировали с украинской территории не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. Голодающие Африка и Азия почти не получили украинского зерна.
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Минобороны заявило о новых ударах высокоточным оружием по системе энергетики Украины
ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.
При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.
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Вернувшиеся из плена военные ЛНР рассказали о пытках
Военные ЛНР рассказали об избиениях и пытках в лагерях для пленных на Украине
Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих народной милиции ЛНР рассказали о пытках, избиениях и психологическом давлении, которые пришлось пережить в лагерях на Украине, сообщили в оборонном ведомстве республики.
Советник врио главы ЛНР Анна Сорока в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции, сообщила, что удалось вернуть из плена 11 бойцов, которые выжили в украинском плену. По ее словам, военные рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжелые случаи есть, и психологическое давление.
Всех освобожденных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.
По словам главного врача ЛРКБ Олега Вольмана, первичный осмотр показал, что военные не нуждаются в экстренной неотложной медицинской помощи, общее состояние их можно расценить как средней тяжести, передает ТАСС.
«Начнем полное их обследование, будут проведены анализы, исследования органов и систем, после чего будут сделаны выводы, какие специалисты и какое лечение им необходимы. <…> В случае необходимости будет проводиться коррекция психологического состояния», – подчеркнул он.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении из плена 20 российских солдат, их удалось вернуть после переговорного процесса по обмену.
В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о проведении ВСУ учений по форсированию Днепра
В сентябре и октябре вооруженные силы Украины несколько раз провели учения по форсированию Днепра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) Владимир Рогов.
По словам Рогова, такие учения ВСУ проводили в сентябре как минимум три раза, в октябре – минимум дважды. Он указал, что боевое слаживание украинских силовиков началось во второй половине сентября у Вольноандреевки – на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. Военные базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», передает ТАСС.
Напомним, группа военнослужащих Украины пыталась провести разведку на берегу Днепра. Когда группу раскрыли, украинские военные начали стрельбу. Ответным огнем было ликвидировано несколько членов украинской разведгруппы, остальные уплыли.
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Названы возможные цели ВСУ при попытках форсировать Днепр
Владимир Рогов: ВСУ попытаются пойти с востока, севера и запада на Запорожскую АЭС
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Попытки форсировать Днепр говорят о том, что ВСУ не отказываются от планов захватить Запорожскую АЭС, сказал газете ВЗГЛЯД председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя учения боевиков в регионе. Ранее в Херсонской области также предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр.
«Форсирование Днепра для ВСУ – не сама цель. В Запорожской области им важно захватить АЭС. Напомню, что в сентябре уже было несколько таких попыток, когда высаживались целые группы десанта. Судя по всему, из тех событий они сделали выводы и начали готовиться к подобным атакам более серьезно», – сказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Собеседник обратил внимание на постоянно прибывающих в ряды ВСУ обученных западными инструкторами боевиков. «Понятно, что далеко не все вернулись элитными бойцами, немало тех, кто просто шатался по пабам. Но месяц сборов информации о последствиях затопления АЭС, прорыва каскада ГЭС на Днепре и повышение уровня воды в Вышгороде под Киевом говорит о том, что от планов затопления ЗАЭС они не отошли», – пояснил он.
«ВСУ постоянно проводят учения в верхнем бьефе Днепра в районе населенного пункта Вольноандреевка. И мы понимаем, что они вряд ли просто так пять раз проводили учения по форсированию широкой водной переправы, причем именно с правого на левый берег, с взятием плацдарма и с захватом крупного техногенного объекта. Настрой у них более чем серьезный», – продолжил эксперт.
«Но боевики тоже должны понимать, что просто так форсировать Днепр им никто не позволит. И тут они сталкиваются с основным риском – быть замеченными и уничтоженными еще на этапе подготовки или переправы. Они очень уязвимы до момента высадки на берег», – подчеркнул Рогов.
«Недавно наши Вооруженные силы нанесли удар по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища. При этом ранее подобные группы формировались в районе населенных пунктов Беленькая, Вышетарасовка, Красногригорьевка и Никополь. А сейчас они перешли на запад и юго-запад – это Осокоровка, Золотая Балка, Нововоронцовка», – перечислил собеседник.
«Велика вероятность, что ВСУ попытаются пойти с востока, севера и запада на Запорожскую АЭС. И, как мне кажется, если попытка захвата все же будет, то сразу по всем доступным направлениям. Кроме того, основные ориентиры ударов, которые сейчас прощупываются противником – Васильевка с выходом к Бердянску», – подчеркнул он.
«Если говорить о попытках ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, то не исключаю, что они могут попытаться захватить Новую Каховку. С другой стороны, у них есть возможность идти по суше. Так что с точки зрения эффективности задумка и правда самоубийственная», – заключил Рогов.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил Киев, что попытки ВСУ форсировать Днепр в регионе обернутся для них самоубийством. Как он сказал РИА «Новостям», в регионе выстроена надежная линия обороны.
12 октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в регионе.
Кроме того, ранее Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области пресекли попытку группы ВСУ провести разведку на берегу Днепра. По его словам, боевики высадились на сушу с двух быстроходных катеров. Когда их раскрыли, был открыт огонь, несколько человек убиты, остальным удалось сбежать.
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