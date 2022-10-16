Экоактивисты облили краской витрину автосалона Aston Martin в Лондоне

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Максим Соломко назвал ситуацию с отцом подставой и бредятиной

Максим Соломко считает, что ситуация, в которой оказался его отец Роман Соломко – фигурант дела о теракте на Крымском мосту – является «подставой».

Максим Соломко объяснил, по какой причине его отец, житель Херсона, ездил в Грузию. По версии Соломко, поездка нужна была, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, передает РИА «Новости».

«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», – сказал Максим Соломко, также сообщив, что его отец «уехал в Крым числа 8–9-го». По его словам, «мало кто верит, что он замешан», это «такая бредятина».

В коттедже Романа Соломко сейчас делают ремонт. Коттедж расположен недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине. Прораб сообщил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября: «Он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу». После прораб общался на тему ремонта с женой Соломко.

«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», – рассказал прораб.

Некоторые соседи назвали Романа Соломко приветливым и занятым, его часто видели, когда он говорил по телефону. Один из соседей подчеркнул, что Романа Соломко – «фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит». По словам жены соседа, Соломко был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Соломко построил гараж на участке, общение прекратилось.

Жена Соломко – начальник в объединении совладельцев многоквартирного дома. Житель пятиэтажки, где находится ее квартира, сообщил, что «она то в коттедже, то в квартире, ее все знают». «Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном», – сказал он.

Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.