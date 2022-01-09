Рябков оценил шансы достичь договоренности на переговорах с США

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9 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия била шведов еще до Полтавы

Так битву при Эрестфере представлял потом художник Митрофан Греков "Атака шведов ярославскими драгунами
у деревни Эрестфер",Митрофан Греков
«Слава богу! Наконец мы дошли до того, что шведов побеждать можем». Этими словами Петр Великий обозначил одну из забытых сегодня побед в Северной войне. Речь идет о сражении под Эрестфертом, которое началось ровно 320 лет назад, 9 января 1702 года. Почему эта битва имеет особое значение для истории России и воинского духа российской армии? Подробности...
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Переговоры с Россией США начинают со лжи

США и НАТО заранее пытаются сорвать переговоры с Россией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
9 января в Женеве приземлился самолет с российскими дипломатами и военными. Они должны немедленно приступить к участию в первом раунде важнейшего дипломатического события – переговоров с НАТО и США. Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Распад СССР привел и к упразднению Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
2021 год оказался, мягко говоря, весьма динамичным. И для российской внутренней политики, и для внешней. Отношения России с ее союзниками, партнерами и противниками заиграли новыми красками. К счастью, зачастую приятными глазу. Подробности...

Что Россия делает в Казахстане

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Рябков оценил шансы достичь договоренности на переговорах с США

    9 января 2022, 21:52

    Текст: Елена Мирошниченко

    Замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.

    «Шансы есть всегда», – сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.

    В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.


    США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию
    		    9 января 2022, 03:05
    Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.

    Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.

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    Западные СМИ: США проморгали маневр Путина в Европе в 2007 году
    		    9 января 2022, 14:35
    Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей, заявила обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман.

    Обозреватель французского издания Le Monde полагает, что «мюнхенская речь» была посвящена утопии «однополярного мира» во главе с США. Путин прямо заявил, что НАТО разрослась до самых границ России, хотя в 1990 году предоставлялись гарантии нерасширения альянса. Москва критиковала подобное в 2007 году и последовательно подвергает действия НАТО критике прямо сейчас. Собственно, предмет переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые состоятся в понедельник, 10 января, касается именно нерасширения альянса, передает «Царьград».

    Как отметила обозреватель, Вашингтон критику Путина всерьез не воспринял, и теперь США «только и остается, что действовать по обстановке». По ее мнению, Россия же готова противостоять расширению НАТО на восток.

    Кофман добавила, что в конечном счете «маневр Путина» вынудил Байдена обсуждать тему, которой Штаты избегали многократно. Говорить предстоит о сокращении количества военных учений у границ России и ликвидации собственных баз в Восточной Европе, отмечает французский автор. Кроме того, США дистанцировались от решения украинского кризиса и пытаются окончательно переложить проблему на плечи европейских партнеров, заключила французский обозреватель.

    В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

    Коментарии (46)
    Москва исключила уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности
    		    9 января 2022, 10:34
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», – передает РИА «Новости» его слова.

    Рябков отметил, что «это полностью исключено», так как «означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности».

    По словам дипломата, Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции.

    Он подчеркнул, что это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. По его словам, Россия главной задачей в Женеве ставит обсуждение нерасширения НАТО и непоявления ударных вооружений вблизи своих границ.

    «Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», – резюмировал Рябков.

    Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.

    Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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    России пригрозили сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР санкциями США
    		    9 января 2022, 07:19
    Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В случае «российского вторжения» на Украину США могут ввести против России санкции, сравнимые с теми, что применяются к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану, сообщили источники.

    Один из американских чиновников заявил, что в ответ на «вторжение» США с союзниками «немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

    Коментарии (87)
    Боррель пригрозил России «огромными последствиями»
    		    9 января 2022, 17:00
    Фото: Zhang Cheng/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном предстоящим дискуссиям с Россией по архитектуре европейской безопасности, вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

    «Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом он добавил, что Евросоюз считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза. «Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», – добавил Боррель.

    В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

    Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.

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    Коментарии (66)
    Власти США отказались идти на уступки в переговорах с Россией по безопасности
    		    9 января 2022, 17:39
    Фото: Jim Loscalzo/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Администрация США не намерена делать уступок на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности, Вашингтон рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN.

    «Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны сделать шаги, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», – передает ТАСС его слова.

    Блинкен добавил, что любые меры по снижению напряженности на переговорах с Россией по безопасности возможны лишь на обоюдной основе. «Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое», – сказал госсекретарь.

    По его словам, Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. «Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», – отметил он.

    Также Блинкен заверил, что А=администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. «Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

    В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

    Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.

    Коментарии (42)
    США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
    		    9 января 2022, 00:10
    Фото: William Collette/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США не собираются размещать наступательные ракетные вооружения на Украине, договоренности с Россией по этому вопросу возможны, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

    По словам представителя Белого дома, «Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем», но «у США нет намерений так поступать». Вашингтон считает, что «это один из вопросов», по которому стороны, «возможно, придут к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», передает РИА «Новости».

    Кроме того, представитель американской администрации, комментируя заявления российской стороны о том, что «учения США и НАТО угрожают ее безопасности», отметил готовность США «изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров». Представитель администрации также заявил, что на предстоящих переговорах с Россией вопрос сокращения учений может обсуждаться, но это должно быть «взаимным», США «ждут ответных ограничений».

    Кроме того, в Белом доме опровергли сообщения, что США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве будут обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы: «Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».

    На ваш взгляд

     
    До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?




    Обсуждение:  52 комментария

    Также в США считают, что «не России решать за другие страны, с кем они могут состоять в союзных отношениях», сказал он, комментируя требование со стороны Москвы предоставить гарантии безопасности от НАТО. Представитель американской администрации подчеркнул, что среди российских требований присутствуют те, с которыми США «никогда не намерены согласиться».

    Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (43)
    Захарова посоветовала США «поднять настроение» перед переговорами с Россией

    8 января 2022, 22:55

    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей США о том, что на переговоры с Россией американцы идут без «ощущения оптимизма».

    Представитель Белого дома заявил, что американская сторона идет на переговоры «с ощущением реализма, не оптимизма». В Вашингтоне сказали, что намерены оценивать действия России, а не публичные комментарии: «Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений». 

    В ответ официальный представитель МИД России в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила: «Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», – передает РИА «Новости».

    В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    На ваш взгляд

     
    До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?




    Обсуждение:  52 комментария

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    Коментарии (10)
    Пушков обвинил США в желании «жестко поторговаться» с Россией

    9 января 2022, 13:40

    Текст: Александра Юдина

    Сенатор Алексей Пушков высказался о перспективах предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета Россия – НАТО.

    Он выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования. По его словам, аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом. «В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.

    Представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Рябков назвал провокацией заявления США о применении Россией силы против Украины

    9 января 2022, 20:47

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

    «Это заявление само по себе – это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде», – цитирует его ТАСС.

    По его словам, «говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя – по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения».

    Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства.

    «Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», – сказал он.

    Блинкен добавил, что «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».

    Госсекретарь полагает, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска России, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

    В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

    Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.

    Коментарии (33)
    Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности
    		    9 января 2022, 13:55
    Фото: facebook.com/MIDRussia
    Текст: Александра Юдина

    Российская делегации в эти минуты прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.

    Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает ТАСС.

    Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Однако ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут «предварительную» часть встречи.

    При этом Рябков отметил, что диалог с США может ограничиться одной встречей. «Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», – передает РИА «Новости» его слова.

    Касательно переговоров сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.

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    США назвали Россию «главной угрозой европейской безопасности»

    8 января 2022, 23:21

    Текст: Антон Антонов

    В последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России, заявил представитель администрации США высокого ранга.

    В Белом доме заявил, что у США «есть что обозначить из собственных обеспокоенностей». Американский чиновник заявил, что «это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», передает РИА «Новости».

    По словам представителя Белого дома, «Россия дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась в мириады выборов», включая американские, «использовала химическое оружие для убийств, нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, такие как» Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне считают, что «любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях».

    Кроме того, в Белом доме сказали, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, «но и с дипломатическими последствиями, с укреплением позиций НАТО на территории союзных стран, а также с увеличением помощи Украине в сфере безопасности».

    Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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    Блинкен допустил воссоздание СССР Россией

    9 января 2022, 19:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, выразил уверенность госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

    «Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это «неприемлемо», передает ТАСС.

    Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.

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    МИД подчеркнул законность отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

    8 января 2022, 23:49

    Текст: Антон Антонов

    Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что миссия ОДКБ – «четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана». Миротворцев направили в Казахстан, когда внутриполитические методы были исчерпаны и факты говорили «в том числе о внешней угрозе», передает ТАСС.

    «Тезис о том, что некая неправовая история происходит, не работает. Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют», – сказала она, отметив, что «хамское оскорбление от Блинкена» свидетельствует об «абсолютном отсутствии аргументов и полном провале с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу».

    Реакция официальных представителей США на события в Казахстане, по ее словам, демонстрирует «отчаяние и отсутствие аргументов или отчаяние от отсутствия аргументов». Ситуация «застает» власти США «в публичном плане просто в тупике», они «не знают, что говорить». «Посмотрите на этот детский лепет», – сказала Захарова. 

    Она подчеркнула, что «когда «непрошеным гостем» приходят граждане Америки в виде вооруженных сил этой страны, как показывает не недавняя история, а вся история трехсотлетней государственности США, без насилия, смертей, грабежа дело не обходится». Как указала Захарова, «об этом знают жители бывшей Югославии, об этом знают жители Ирака, Ливии, Сирии». «Про Латинскую Америку вообще говорить не будем, где только и как ни измывались «непрошеные гости» под видом опекунства», – сказала она.

    Захарова заявила, что «США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идет о каких-то мирных протестах», а «врать и лицемерить больше в данном случае невозможно». «Чего мы только ни услышали, каких только обращений ни получали от наших граждан с рассказом о том, что они видят, и с просьбой забрать их домой. Я могу сказать, что эта работа ведется», – заявила она. 

    Официальный представитель МИДа охарактеризовала заявления стран Запада о ситуации в Казахстане как «неразбериху и хаос» и «невозможность объективно оценить ситуацию», а их призывы к казахстанским властям пропорционально реагировать на действия митингующих, по ее словам, «поражают своей мистичностью». Как заявила Захарова, «это не просто двойные стандарты, это запределье». Она считает, что «события в Казахстане и оценка западными странами их – это лакмусовая бумажка отсутствия единства в якобы стройных западных рядах». Захарова подчеркнула, что «никакого единства нет, есть противоречие абсолютное, наплевательское отношение к каким-либо стандартам и полный цинизм». 

    Накануне госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил Блинкен. Захарова заявила в ответ, что Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере».

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    Захарова назвала время переговоров России и США по безопасности

    9 января 2022, 15:37

    Текст: Александра Юдина

    Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «России-1».

    «Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня – 9 и 10 января – они посвятят переговорному процессу», – передает ТАСС ее слова.

    По словам Захаровой, российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами. «У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе», – отметила представитель МИД.

    В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

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