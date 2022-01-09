Рябков оценил шансы достичь договоренности на переговорах с США

МИД подчеркнул законность отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что миссия ОДКБ – «четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана». Миротворцев направили в Казахстан, когда внутриполитические методы были исчерпаны и факты говорили «в том числе о внешней угрозе», передает ТАСС.

«Тезис о том, что некая неправовая история происходит, не работает. Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют», – сказала она, отметив, что «хамское оскорбление от Блинкена» свидетельствует об «абсолютном отсутствии аргументов и полном провале с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу».

Реакция официальных представителей США на события в Казахстане, по ее словам, демонстрирует «отчаяние и отсутствие аргументов или отчаяние от отсутствия аргументов». Ситуация «застает» власти США «в публичном плане просто в тупике», они «не знают, что говорить». «Посмотрите на этот детский лепет», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что «когда «непрошеным гостем» приходят граждане Америки в виде вооруженных сил этой страны, как показывает не недавняя история, а вся история трехсотлетней государственности США, без насилия, смертей, грабежа дело не обходится». Как указала Захарова, «об этом знают жители бывшей Югославии, об этом знают жители Ирака, Ливии, Сирии». «Про Латинскую Америку вообще говорить не будем, где только и как ни измывались «непрошеные гости» под видом опекунства», – сказала она.

Захарова заявила, что «США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идет о каких-то мирных протестах», а «врать и лицемерить больше в данном случае невозможно». «Чего мы только ни услышали, каких только обращений ни получали от наших граждан с рассказом о том, что они видят, и с просьбой забрать их домой. Я могу сказать, что эта работа ведется», – заявила она.

Официальный представитель МИДа охарактеризовала заявления стран Запада о ситуации в Казахстане как «неразбериху и хаос» и «невозможность объективно оценить ситуацию», а их призывы к казахстанским властям пропорционально реагировать на действия митингующих, по ее словам, «поражают своей мистичностью». Как заявила Захарова, «это не просто двойные стандарты, это запределье». Она считает, что «события в Казахстане и оценка западными странами их – это лакмусовая бумажка отсутствия единства в якобы стройных западных рядах». Захарова подчеркнула, что «никакого единства нет, есть противоречие абсолютное, наплевательское отношение к каким-либо стандартам и полный цинизм».