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Рябков оценил шансы достичь договоренности на переговорах с США
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Замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
«Шансы есть всегда», – сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.
Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.
Западные СМИ: США проморгали маневр Путина в Европе в 2007 году
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Президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей, заявила обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман.
Обозреватель французского издания Le Monde полагает, что «мюнхенская речь» была посвящена утопии «однополярного мира» во главе с США. Путин прямо заявил, что НАТО разрослась до самых границ России, хотя в 1990 году предоставлялись гарантии нерасширения альянса. Москва критиковала подобное в 2007 году и последовательно подвергает действия НАТО критике прямо сейчас. Собственно, предмет переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые состоятся в понедельник, 10 января, касается именно нерасширения альянса, передает «Царьград».
Как отметила обозреватель, Вашингтон критику Путина всерьез не воспринял, и теперь США «только и остается, что действовать по обстановке». По ее мнению, Россия же готова противостоять расширению НАТО на восток.
Кофман добавила, что в конечном счете «маневр Путина» вынудил Байдена обсуждать тему, которой Штаты избегали многократно. Говорить предстоит о сокращении количества военных учений у границ России и ликвидации собственных баз в Восточной Европе, отмечает французский автор. Кроме того, США дистанцировались от решения украинского кризиса и пытаются окончательно переложить проблему на плечи европейских партнеров, заключила французский обозреватель.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Москва исключила уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности
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Высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков отметил, что «это полностью исключено», так как «означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности».
По словам дипломата, Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции.
Он подчеркнул, что это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. По его словам, Россия главной задачей в Женеве ставит обсуждение нерасширения НАТО и непоявления ударных вооружений вблизи своих границ.
«Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», – резюмировал Рябков.
Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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России пригрозили сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР санкциями США
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ввести против России санкции, сравнимые с теми, что применяются к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану, сообщили источники.
Один из американских чиновников заявил, что в ответ на «вторжение» США с союзниками «немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Напомним, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
Боррель пригрозил России «огромными последствиями»
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном предстоящим дискуссиям с Россией по архитектуре европейской безопасности, вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он добавил, что Евросоюз считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза. «Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», – добавил Боррель.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
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Власти США отказались идти на уступки в переговорах с Россией по безопасности
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Администрация США не намерена делать уступок на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности, Вашингтон рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN.
«Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны сделать шаги, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», – передает ТАСС его слова.
Блинкен добавил, что любые меры по снижению напряженности на переговорах с Россией по безопасности возможны лишь на обоюдной основе. «Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое», – сказал госсекретарь.
По его словам, Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. «Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», – отметил он.
Также Блинкен заверил, что А=администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. «Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
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США не собираются размещать наступательные ракетные вооружения на Украине, договоренности с Россией по этому вопросу возможны, сообщил представитель администрации США высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, «Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем», но «у США нет намерений так поступать». Вашингтон считает, что «это один из вопросов», по которому стороны, «возможно, придут к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель американской администрации, комментируя заявления российской стороны о том, что «учения США и НАТО угрожают ее безопасности», отметил готовность США «изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров». Представитель администрации также заявил, что на предстоящих переговорах с Россией вопрос сокращения учений может обсуждаться, но это должно быть «взаимным», США «ждут ответных ограничений».
Кроме того, в Белом доме опровергли сообщения, что США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве будут обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы: «Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Также в США считают, что «не России решать за другие страны, с кем они могут состоять в союзных отношениях», сказал он, комментируя требование со стороны Москвы предоставить гарантии безопасности от НАТО. Представитель американской администрации подчеркнул, что среди российских требований присутствуют те, с которыми США «никогда не намерены согласиться».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Захарова посоветовала США «поднять настроение» перед переговорами с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей США о том, что на переговоры с Россией американцы идут без «ощущения оптимизма».
Представитель Белого дома заявил, что американская сторона идет на переговоры «с ощущением реализма, не оптимизма». В Вашингтоне сказали, что намерены оценивать действия России, а не публичные комментарии: «Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений».
В ответ официальный представитель МИД России в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила: «Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», – передает РИА «Новости».
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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Пушков обвинил США в желании «жестко поторговаться» с Россией
Сенатор Алексей Пушков высказался о перспективах предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета Россия – НАТО.
Он выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования. По его словам, аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом. «В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
Представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
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Рябков назвал провокацией заявления США о применении Россией силы против Украины
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.
«Это заявление само по себе – это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде», – цитирует его ТАСС.
По его словам, «говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя – по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения».
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства.
«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», – сказал он.
Блинкен добавил, что «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».
Госсекретарь полагает, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска России, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности
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Российская делегации в эти минуты прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.
Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает ТАСС.
Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Однако ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут «предварительную» часть встречи.
При этом Рябков отметил, что диалог с США может ограничиться одной встречей. «Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», – передает РИА «Новости» его слова.
Касательно переговоров сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
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США назвали Россию «главной угрозой европейской безопасности»
В последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России, заявил представитель администрации США высокого ранга.
В Белом доме заявил, что у США «есть что обозначить из собственных обеспокоенностей». Американский чиновник заявил, что «это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, «Россия дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась в мириады выборов», включая американские, «использовала химическое оружие для убийств, нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, такие как» Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне считают, что «любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях».
Кроме того, в Белом доме сказали, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, «но и с дипломатическими последствиями, с укреплением позиций НАТО на территории союзных стран, а также с увеличением помощи Украине в сфере безопасности».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Блинкен допустил воссоздание СССР Россией
Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, выразил уверенность госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это «неприемлемо», передает ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.
МИД подчеркнул законность отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан
Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что миссия ОДКБ – «четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана». Миротворцев направили в Казахстан, когда внутриполитические методы были исчерпаны и факты говорили «в том числе о внешней угрозе», передает ТАСС.
«Тезис о том, что некая неправовая история происходит, не работает. Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют», – сказала она, отметив, что «хамское оскорбление от Блинкена» свидетельствует об «абсолютном отсутствии аргументов и полном провале с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу».
Реакция официальных представителей США на события в Казахстане, по ее словам, демонстрирует «отчаяние и отсутствие аргументов или отчаяние от отсутствия аргументов». Ситуация «застает» власти США «в публичном плане просто в тупике», они «не знают, что говорить». «Посмотрите на этот детский лепет», – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что «когда «непрошеным гостем» приходят граждане Америки в виде вооруженных сил этой страны, как показывает не недавняя история, а вся история трехсотлетней государственности США, без насилия, смертей, грабежа дело не обходится». Как указала Захарова, «об этом знают жители бывшей Югославии, об этом знают жители Ирака, Ливии, Сирии». «Про Латинскую Америку вообще говорить не будем, где только и как ни измывались «непрошеные гости» под видом опекунства», – сказала она.
Захарова заявила, что «США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идет о каких-то мирных протестах», а «врать и лицемерить больше в данном случае невозможно». «Чего мы только ни услышали, каких только обращений ни получали от наших граждан с рассказом о том, что они видят, и с просьбой забрать их домой. Я могу сказать, что эта работа ведется», – заявила она.
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Официальный представитель МИДа охарактеризовала заявления стран Запада о ситуации в Казахстане как «неразбериху и хаос» и «невозможность объективно оценить ситуацию», а их призывы к казахстанским властям пропорционально реагировать на действия митингующих, по ее словам, «поражают своей мистичностью». Как заявила Захарова, «это не просто двойные стандарты, это запределье». Она считает, что «события в Казахстане и оценка западными странами их – это лакмусовая бумажка отсутствия единства в якобы стройных западных рядах». Захарова подчеркнула, что «никакого единства нет, есть противоречие абсолютное, наплевательское отношение к каким-либо стандартам и полный цинизм».
Накануне госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил Блинкен. Захарова заявила в ответ, что Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере».
Захарова назвала время переговоров России и США по безопасности
Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «России-1».
«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня – 9 и 10 января – они посвятят переговорному процессу», – передает ТАСС ее слова.
По словам Захаровой, российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами. «У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе», – отметила представитель МИД.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.