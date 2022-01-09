Столице пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к пятнице в столице вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву в 1942 году.

«В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет одну треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года – 10,2 миллиметра. Видимость в течение суток время от времени будет ухудшаться до 1000-1500 метров, а в период с 16 до 20 часов – до 500-1000 метров. В результате сугробы вырастут на 8 сантиметров – в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах – снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью минус 5-7, днем минус 3-5», – рассказал он РИА «Новости».

Тишковец рассказал, что во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова подрастет до 38-40 сантиметров.

«К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты – это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад – в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см. При этом резко потеплеет. К пятнице столбики термометров устремятся к нулевой отметке, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, а показания барометров рухнут до аномально низких значений – 724 миллиметра ртутного столба», – добавил специалист.

Тишковец рассказал, что в выходные не обойдется без скоротечных зарядов снега, а температура снова станет понижаться: в темное время суток до минус 3-8, после полудня минус 1-6.

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде.