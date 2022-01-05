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Большинство демонстрантов разошлись по домам в Алма-Ате
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В Алма-Ате в Казахстане практически прекратились массовые акции протеста, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
К 04.30 утра среды (01.30 мск) главные площади города опустели, а взрывы светошумовых гранат еще слышны, но их интенсивность снизилась, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, «на каких-то улицах есть группы протестующих, и там имеют место столкновения с представителями правопорядка», есть «люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам».
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Появились сообщения о готовящейся отставке правительства.
Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
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«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.
«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.
Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.
«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.
В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
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В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
По данным источников Sputnik Казахстан, к площади стянута Нацгвардия. Собравшиеся в площади Ынтымак в Актау требуют снижения цен на газ.
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
География протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась
На площади в городе Актау активизировались демонстранты, к ним присоединились вахтовики с месторождения Каламкас и Каражанбас.
«Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас. На площадь принесли палатку», – сообщил Sputnik Казахстан.
По данным агентства, вахтовики с Каражанбаса и Каламкаса идут пешком. Расстояние до города составляет больше 200 километров, в связи с чем митингующие просят предоставить автобусы. Работы на месторождении Каламкас приостановлены. Всего в Актау собралось около 2 тыс. человек.
Также на забастовку вышли рабочие на месторождении Тенгиз. Тем временем в Жанаозене около 1500 протестующих собираются на главной площади. В палатках для них организовали завтрак.
«Требования протестующих становятся хаотичными: от отставки правительства до отмены утильсбора и понижения цен на продукты», – сообщило агенство.
Отмечается, что здание акимата (мэрии) охраняет спецназ, задержаний пока нет. Полиция следит за порядком. В центре города нет мобильного интернета. Заведения общепита и магазины пока не открылись.
В Актау приступила к работе правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. Комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом
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Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.
Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации
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В Сети опубликовали видеозаписи с беспорядками в Казахстане из-за роста цен на газ, в роликах агрессивно настроенные толпы кричат и прорываются в здание акимата (аналог областной администрации) села Магнистау в Мангистауской области.
В части роликов зафиксировано, как к зданию акимата подходят люди в специальном обмундировании со щитами, а также проходит выгрузка ящиков, пишет местная газета «Лада».
Также издание сообщило, что в городе Актау из-за беспорядков на время закроют два торговых центра – «Актау» и «Ардагер». Также вечером во вторник в местных соцсетях сообщили о закрытии крупных продуктовых магазинов.
Между тем в аэропорту Актау начали задерживаться рейсы, по данным газеты, это происходит из-за нехватки персонала. Аэропорт якобы будет закрыт до 8.00 по местному времени 5 января, представители воздушной гавани пока не комментируют ситуацию.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты
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На центральной площади Алма-Аты в Казахстане произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.
На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек.
Позднее силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские. Демонстранты после вытеснения с центральной площади пытаются устроить шествия на других улицах. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку, передает РИА «Новости».
Протестующие «пытаются громить витрины магазинов и ресторанов», сообщается «как минимум об одной разбитой витрине», силовики «стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих», передает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.
Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате
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В Алма-Ате, а также в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения, следует из указов, которые подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-служба администрации Токаева сообщила, что он «подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Отмечается, что такой шаг вызван «обострением ситуации» и необходимостью «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».
Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате демонстранты, которых «оттеснили» с площади Республики, «идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат». Отмечается, что «протестующие сожгли как минимум одну их машину». «Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», – приводит ТАСС слова очевидцев.
В Алма-Ате и Мангистауской области вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.
Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя; у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, у юридических лиц помимо этого – военную технику и взрывчатые вещества; запрещены организация и проведение массовых мероприятий и забастовок, передает РИА «Новости».
В период действия чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов. Создается «комендатура города», которая будет наделена «полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения. В Мангистауской области комендантом назначен Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате –Канат Таймерденов. Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, минобороны и комитет национальной безопасности.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее. Он поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Позднее в Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками.
Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ
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Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.
Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
СМИ: В Казахстане начали блокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp
Казахстанские власти ограничили доступ к ключевым ресурсам в Сети – мессенджерам Telegram, WhatsApp, сообщают местные СМИ.
Telegram, WhatsApp и Signal были заблокированы около 22.00 по местному времени, пишет издание «Vласть».
Блокировка прошла на фоне протестов против роста цен на газ.
Между тем оператор Beeline подтвердил перебои с мобильным интернетом в Казахстане по «независящим от компании причинам», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Токаев отреагировал на демонстрации на юго-западе Казахстана
Правительство Казахстана должно срочно проанализировать ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области республики, жители которого потребовали остановить рост цен на сжиженный газ и снизить их, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Дал поручение правительству [Казахстана] срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», – написал Токаев на своей странице в соцсети Twitter.
По словам главы республики, граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях.
2 января в Жанаозене горожане массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара), передает ТАСС.
Согласно информации Министерства энергетики Казахстана, с 1 января 2022 года завершился начавшийся в 2019 году поэтапный переход к реализации сжиженного нефтяного газа через электронные товарные биржи. Исключение составила его реализация для промышленных потребителей, использующих топливо в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, и абонентов, потребляющих такой газ через групповые резервуарные установки. «Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», – указали в ведомстве.
В министерстве утверждают, что до перехода на электронные торговые площадки цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, поскольку топливо отпускалось по цене ниже себестоимости. В ведомстве также заявили, что на январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17406 тонн сжиженного нефтяного газа, или 96,5% от выделенного по плану поставки.
«В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ. Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133126 тенге (302 доллара) за тонну, или 78 тенге (0,17 доллара) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге (0,22-0,27 доллара) за литр», – пояснили в Минэнерго.
Напомним, 16-17 декабря 2011 года в городе Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области Казахстана произошли массовые беспорядки, в результате которых, по официальным данным, погибли 16 человек, десятки получили ранения, были разграблены и сожжены более 40 зданий. Власти республики ввели в городе чрезвычайное положение и комендантский час, запретили митинги, фото- и видеосъемку, а также использование копировально-множительной техники. Генпрокуратура Казахстана сообщала, что сотрудники полиции во время беспорядков в Жанаозене в основном действовали правомерно, однако в отдельных случаях применение оружия и спецсредств носило несоразмерный характер.
В Казахстане объяснили рост цен на сжиженный газ
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее поручил изучить ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где люди требовали снижение цены на сжиженный газ. В центре Жанаозеня горожане требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
В ведомстве добавили, что с 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи.
«Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Появились сообщения о готовящейся отставке правительства Казахстана
СМИ Казахстана со ссылкой на источники утверждают, что президент страны Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет
Гражданам Казахстана необходимо быть благоразумнее, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, он подчеркнул, что действующее руководство государства «не падет».
«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», – цитирует Токаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Между тем в Казахстане начались сбои в работе самых популярных в стране мессенджеров.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Власти Казахстана призвали демонстрантов к конструктивному диалогу
Представители акимата (мэрии) Мангистауской области на западе Казахстана призвали демонстрантов решать вопросы в правовом поле посредством конструктивного диалога, сообщили в пресс-службе акимата региона.
«В ходе встречи с собравшимися представители местных исполнительных органов призвали граждан к решению вопросов в правовом русле посредством конструктивного диалога… объяснили необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения», – приводит слова представителя пресс-службы акимата региона РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что помимо Жанаозеня в городе Актау также были «зафиксированы акции, на которых автовладельцы выразили свое несогласие с ростом цен на сжиженный газ». Среди митингующих провели разъяснительную беседу и пояснили, что «цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением».
Между тем в областном департаменте полиции сообщили, что правоохранительные органы не производили задержания в ходе протестов в городах Актау и Жанаозен, лишь охраняли общественный порядок и разъяснили демонстрантам, что согласно законодательству их действия являются незаконными.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Токаев попросил митингующих не следовать призывам «деструктивных лиц»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в т.ч. в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – написал Токаев в своем Twitter.
Также он подтвердил, что правительство решило снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».