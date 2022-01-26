В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами Песков заявил об отсутствии запланированных контактов Путина с руководителями ЛНР и ДНР 26 января 2022, 12:46 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У представителя Кремля уточнили, не намерен ли президент возобновить практику переговоров с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты «Нет, сейчас таких планов нет», – передает слова Пескова РИА «Новости». В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Ранее законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозвали из Рады. В Кремле до этого заявили о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс. Кроме того, управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.

В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина 26 января 2022, 07:46 Текст: Антон Антонов

Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки». Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он. Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да». Сатановский: США превратились в политического бомжа 26 января 2022, 11:46

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина. «Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский. «Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее». «Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?», – иронизирует Сатановский. «И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник. «Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина. Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина. Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах 25 января 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать». «Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС. «Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков. «Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко. Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем. Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2» 25 января 2022, 14:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким. «Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС. Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства. «Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин. Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти. Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Байден не исключил введения санкций против Путина 25 января 2022, 22:33 Текст: Антон Антонов

В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден. Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости». Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС. Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Украина заверила в отсутствии намерений воевать в Донбассе 26 января 2022, 04:59 Текст: Антон Антонов

Украинские власти не планируют военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией», заявил заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко. Витренко «подтвердил», что его страна «не имеет намерений каких-либо военных действий на оккупированных частях своей территории, не говоря уже о границе с Россией». Он уверяет, что Киев «не видит альтернативы политическому и дипломатическому решению этого международного военного конфликта». Украина обещала «продолжить поиск любых жизнеспособных вариантов для обеспечения мира». Он полагает, что отправной точкой должна стать «деэскалации со стороны России ситуации в области безопасности на украинских границах и вывод из Донбасса и Крыма», передает ТАСС. Напомним, ДНР соощила, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Эксперт: Ставка на молодежь в науке поможет совершить прорыв в развитии России 25 января 2022, 17:00

Фото: kremlin.ru

Текст: Ростислав Зубков

Работа, направленная на развитие потенциала молодых специалистов и будущих ученых, позволит России сохранить лидерство в научной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю дня российского студенчества. «После информационных обменов, подобных нынешней беседе с представителями студенчества, глава государства уже традиционно вносит поручения правительству. Их цель будет соответствовать главному тезису, который президент повторил на этой встрече – государство должно создавать возможности для развития молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Собеседник подчеркнул – уже не первый год руководство России делает ставку именно на молодежь, поскольку она может помочь обеспечить прорыв в развитии страны. «Чтобы этого добиться, нужно реформировать образовательную политику. Сделать это следует, на мой взгляд, через поддержку вузовской науки, а с другой стороны – через развитие системы наставничества в высшей школе. Следует также повышать престиж технических специальностей», – указал Баширов. В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория», руководитель московского представительства молодежного отделения Российского общества политологов Михаил Кузнеченков, подчеркнул: молодежь в России – это ключевой потенциал развития экономических, научно-технических и культурных достижений страны. «Именно молодое поколение в большинстве отраслей может дать новый взгляд и новое решение на существующие проблемы. Это хорошо считывается по кадровым конкурсам, которые проходят по инициативе платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Росмолодежи и других ведомств», – отметил внимание эксперт. «Главным лейтмотивом развития России становится усовершенствование не только самой системы работы с молодежью, но и подходов к образованию, – считает Кузнеченков. – Здесь благодаря президенту была выстроена эффективная работа, направленная на развитие потенциала будущих ученых и молодых специалистов». За счет этих мер Россия сможет сохранить лидерство в научной сфере, в свою очередь подчеркнул Баширов. «У нас хорошая школа математиков и программистов, наши школьники получают хорошее образование и выигрывают многие олимпиады. Однако далее этих талантливых ребят государство должно поддерживать, чтобы они, будучи студентами, шли в аспирантуру, работали в практической плоскости, в более фундаментальных направлениях», – полагает политолог.



«В целом одна из главных традиций, на которых стоит наша система образования, – поддержка со стороны государства. Если на Западе деньги поступают от частных организаций, что сужает возможности развития фундаментальных наук, у нас власть традиционно вкладывала средства. Все понимают, что из ниоткуда они взяться не могут», – добавил собеседник. «Государство должно создавать стимулы. Это касается, в частности, и волонтерской деятельности. Это очень широкая повестка: не только помощь нуждающимся в пандемию, но также экология, забота о животных и так далее. У молодежи огромный запрос на социальную справедливость, и если мы не даем возможность его реализовать через определенные форматы, это принимает уродливые формы», – полагает Баширов. Эксперт также отметил, что Россия не только открыта для зарубежных студентов и ученых, но сама дает своим ученикам возможность посмотреть, как устроена жизнь на Западе. «Государство создает соответствующие институты развития. Помимо межвузовских обменов с другими странами, мы не препятствуем тому, что наши студенты едут, например, в Брюссель или Францию на полгода поучиться, а потом возвращаются в наши вузы. Есть такие опции», – указал эксперт. «Открытость и сотрудничество – одни из первостепенных направлений российского образования, – поддержал Кузнеченков. – Об этом свидетельствует и множество различных программ по обмену студентами, в том числе с азиатскими странами, и различные программы с двойными и тройными дипломами ведущих вузов России. Академическая мобильность также находит своего целевого адресата при написании аспирантских диссертаций, частичная публикация которых до сих пор подразумевает работу с иностранными журналами». Во вторник президент Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю Татьяниного дня, который отмечается ежегодно 25 января. Глава государства в режиме видеоконференции пообщался с представителями вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Президент регулярно встречается с молодыми специалистами. Например, 8 декабря прошлого года он провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие было приурочено к завершению Года науки и технологий в России. «Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% – до 40 лет», – обратил внимание Путин на встрече. В ноябре 2021-го президент принял участие в конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, где бсуждалась тема «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач». Путин в числе прочего признал важность технологий искусственного интеллекта. «Сегодня это точка притяжения для талантливых творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, передовой край научной, инженерной мысли», – указал он. Эксперт: Наши спортсмены покажут на Олимпиаде в Пекине блестящие результаты 25 января 2022, 18:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Андрей Резчиков

«Несмотря на ограничения МОК по использованию нашей символики, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского краевого Союза боевых искусств Андрей Белоглазов, комментируя встречу главы государства с олимпийской сборной, отправляющиеся на Игры-2022 в Пекине. «Владимир Путин отличается от многих лидеров еще и тем, что лично уделяет большое внимание массовой физической культуре и спорту высших достижений. В России многое делается для развития спорта как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Лидер страны не раз говорил о том, что спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Спорт объединяет нацию», – подчеркнул президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Президент – сам по духу спортсмен. Я уверен, что поддержка лидера страны – это дополнительная мотивация для каждого нашего олимпийца», – подчеркнул собеседник. Белоглазов обратил внимание на то, что президент в один день провел встречи с представителями олимпийской сборной и студентами, победителями олимпиад по математике и программированию. «Это говорит о том, что наука, образование и спорт едины и неразделимы. В нашей стране всегда действовал принцип, что в здоровом теле здоровый дух, а спорт – это еще и интеллект», – добавил Белоглазов. Во время встречи президент сделал акцент на том, что спорт и Олимпийские игры – это прежде всего справедливость и честность, отметил собеседник. Спортсмен напомнил об акции в поддержку российских атлетов #WeWillROCYou, которая была запущена еще на Олимпиаде в Токио и была активно поддержана российскими болельщиками (напомним, что на Играх-2020 российские спортсмены выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет). «Президент пожелал нашим олимпийцам боевого настроя. Мы все будем наблюдать с большим интересом за успехами сборной. Конечно, нельзя забывать о том, что нас давят санкциями и различными ограничениями – и очень печально, что все это проявляется в спорте. Но такое давление позволит нашим спортсменам еще больше проявить свой характер, спортивную злость в хорошем смысле – стремление к достижению победы», – добавил собеседник. Россия никогда не использовала спорт в качестве рычага давления и влияния, подчеркнул Белоглазов. «И ранее, и сейчас, на нынешних Играх, мы болели и будем болеть как за российских атлетов, так и за наших «соседей» – за спортсменов из стран бывшего СССР, – подчеркнул он. – И главное, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета по использованию нашей символики и все сложности из-за пандемии, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности, подчеркнул президент, всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной». «Все наши спортсмены будут заняты только тем, чтобы побеждать и приносить радость российским болельщикам», – добавил Белоглазов. Собеседник особо отметил, что олимпийцы из России будут участвовать во всех 13 видах спорта, представленных на Играх-2022. «Я буду болеть за каждого нашего спортсмена. Олимпийский чемпион, призер и участник Олимпиады – это штучный товар. Мы сильны во многих зимних видах спорта. Наши спортсмены, я уверен в этом, покажут блестящие результаты», – подытожил Белоглазов. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Глава государства выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи». Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин пожелал студентам МГУ не переборщить с медовухой в Татьянин день 25 января 2022, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин посоветовал студентам МГУ им. М.В. Ломоносова не переборщить во время традиционного угощения медовухой, об этом он заявил на встрече с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи в День студента. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что этот праздник студенты МГУ ждут медовуху. Традиционно 25 января напитком студентов угощает сам ректор. «Понятно. Только все хорошо в меру», – передает слова Путина ТАСС. Президент с улыбкой признал, что в Татьянин день «без медовухи не обойтись». Ранее сообщалось, что Садовничий в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед. Спортсмены пообещали завоевать для России максимальное количество медалей на Олимпиаде в Пекине 25 января 2022, 15:36 Текст: Елизавета Булкина

Фигуристка Камила Валиева в ходе встречи олимпийской сборной России с президентом Владимиром Путиным заявила, что российские спортсмены постараются завоевать максимальное количество медалей на Олимпийских играх в Пекине. «Это мои первые Олимпийские игры. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую оказывает государство детско-юношескому спорту. На пути к достижению любых вершин рядом с нами всегда есть тренеры. Спасибо им большое, что они вкладывают в нас свой талант, свои силы, свое вдохновение, эмоции и творчество. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медиков, благодаря им мы чувствуем себя уверенно. Они нам помогают восстанавливаться после травм, а в эти сложные времена они делают всё, чтобы мы были здоровы», – передает слова фигуристки РИА «Новости». «Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпиаде. Спасибо всем, кто их создавал. Надеемся, мы оправдаем их доверие. Постараемся показать самые высокие результаты и завоевать для России максимальное количество медалей. Желаю всем удачи. Пусть мечты всех осуществятся. Надеемся встретиться с вами (Владимир Владимирович) после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», – добавила Валиева. 15-летняя Валиева является действующей чемпионкой Европы и России. Она отметила, что это ее первый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. В свою очередь хоккеист Егор Яковлев на встрече с президентом, которая прошла по видеосвязи, также заявил, что сборная России приложит все усилия для того, чтобы завоевать золотые медали. «Уважаемый Владимир Владимирович! Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх. За то внимание, которое вы уделяете хоккею. Турнир Ночной хоккейной лиги проходит уже 11-й год подряд, это благодаря вам. Мы, как действующие чемпионы Олимпиады, приложим все усилия, все свои умения и навыки, чтобы отстоять это звание», – сказал Яковлев. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России – 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет. «Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров. После этого в соцсетях был запущен флешмоб #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использовала вместо гимна на прошедшей Олимпиаде. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев. Путин на встрече с олимпийцами заявил о позиции России и Китая против политизации спорта 25 января 2022, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с российской олимпийской сборной перед отъездом в Пекин на зимние Олимпийские игры. Он отметил, что Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поэтому есть все основания полагать, что Игры пройдут на высоком уровне. «Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость», – передает слова Путина РИА «Новости». «В период открытия Игр у нас будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Есть все основания полагать что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», – добавил глава государства. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России – 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Напомним, что из-за наложенных ограничений, российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет. «Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров. После этого в соцсетях был запущен флешмоб #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использовала вместо гимна на прошедшей Олимпиаде. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев. В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям Украины 26 января 2022, 09:02 Текст: Евгения Шестак

Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше – ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что ДНР должна быть в постоянной готовности. По его словам, проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идет отработка совместных действий между экстренными службами. Ранее заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко заявил, что украинские власти не планируют военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией». Напомним, ДНР соощила, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Надеемся, что сборная России в Пекине докажет высокий класс спортивной школы страны 25 января 2022, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Спортсмены сборной России сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков, выразил надежду президент Владимир Путин на встрече с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Путин выразил надежду на то, что спортсмены сборной сделают все, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы. Обращаясь к хоккеисту Егору Яковлеву, президент обратил внимание, как страна реагирует на то, что «творит на льду наша хоккейная дружина», передает РИА «Новости». Он также отметил, что в России любят зимние виды спорта: фигурное катание, хоккей, добавив, что эти виды спорта находятся в особом ряду. «Мы знаем, что на олимпийских играх не бывает легких матчей, понимаем, насколько это все сложно, но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу, но исходим из того, что наши спортсмены сборной команды России в целом сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков», – сказал глава государства на встрече со спортсменами. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», передает ТАСС. Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Напомним, что из-за наложенных ограничений, российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет. «Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров. После этого в соцсетях был запущен флешмоб #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использовала вместо гимна на прошедшей Олимпиаде. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев. Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям 25 января 2022, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье, заявил президент Владимир Путин. «Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них – это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, нужно постараться создать в России многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Также президент добавил, что очень важно создать условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. «Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников», – подчеркнул Путин. Ранее Путин на встрече со студентами ведущих вузов заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин оценил развитие онлайн-образования во время пандемии 25 января 2022, 14:06 Текст: Вера Басилая

Методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло – пандемия подтолкнула [развитие], я имею в виду систему онлайн-обучения, переподготовки, в том числе и преподавателей», – цитирует ТАСС главу государства. «По всем этим направлениям будем двигаться, включая и центры дополнительного образования, секции, кружки и так далее», – добавил он. Ранее президент Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем на встрече в формате видеоконференции.