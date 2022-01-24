Кадыров пообещал искать экс-судью ВС Чечни с соблюдением закона

Искать судью в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который уехал за границу после задержания жены, будут с соблюдением закона, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону», – написал Кадыров в Telegram.

По его словам, Янгулбаев «не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи».

Глава Чечни заявил, что семья бывшего судьи «своими провокациями и интригами свела на нет» усилия властей республики по уничтожению террористов и их пособников.

Ранее стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию. Информацию об этом подтвердил сын судьи Абубакар Янгулбаев.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».