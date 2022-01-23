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23 января, воскресенье | Последнее обновление — 02:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва обвинила МИД Британии в провокациях и дезинформации по Украине
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Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике
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Корреспондент французского издания Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией.
В маневрах на территории стран Прибалтики участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса, передает РИА «Новости».
В Эстонии дислоцированы около 1 тыс. военных из Франции и Британии. В марте на место британцев прибудут датчане с подкреплением в виде фрегата. Часть учений проходит в Латвии: войска НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают над вопросами обороной в связке. «На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких «природных» полигонов просто нет», – добавил автор.
Среди целей маневров в Прибалтике – проверка «оперативной совместимости» натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил входящих в альянс стран.
В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве «рамочная нация» – Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные.
«Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше) «усиленного передового присутствия» призваны успокоить и защитить страны Балтии», – утверждает автор.
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Задача этих подразделений – сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.
Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.
Накануне в США призвали Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Напомним, в декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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Турция намерена организовать встречу по Минским соглашениям с участием представителей Донбасса
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Турция планирует организовать переговоры по Минским соглашениям в Стамбуле, пригласив туда представителей Донбасса и ОБСЕ, подобные встречи власти страны хотят сделать «частыми и регулярными», о дате переговоров пока не сообщалось, заявили в турецком МИДе.
«Переговоры по Минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Турция с самого начала занимала четкую позицию в украинском кризисе. В Анкаре считают необходимым снизить напряженность, а также избежать вооруженного конфликта. В дальнейшем страна заинтересована в поддержании и укреплении диалога между другими государствами.
«Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», – отметил собеседник агентства.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
В МИД заявили о распространении требования вывода иностранных сил на Болгарию и Румынию
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Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже, говорится в распространенных в пятницу ответах МИД на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Письменные ответы министра на вопросы СМИ опубликованы в пятницу на сайте дипведомства.
«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату, к таковым относятся и Болгария, и Румыния», – заявил Лавров.
Он также отметил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию, «с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим», является попыткой бесцеремонного внешнего давления на их политику.
Ранее Столтенберг заявил, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.
Лавров заявлял, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии
Требование российской стороны о выводе войск Североатлантического альянса с территории Болгарии и Румынии неприемлемо для НАТО, заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску.
«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», – сказала Лунгеску, передает ТАСС со ссылкой на Agence Fance-Presse.
Ранее МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Президент Ирана предсказал распад НАТО
Североатлантический альянс незаконно, обманно проникает на территории независимых государств, это приведет к скорому распаду НАТО, считает президент Ирана Эбрахим Раиси.
Раиси заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам», передает ТАСС.
«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов – все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», – добавил он.
По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях: «Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они (США) включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране».
Также он заявил, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не предусматривается оборонной стратегией республики. Кроме того, страна намерена достичь договоренностей по ядерной сделке, если Запад «эффективно и серьезно» устранит антииранские санкции.
Раиси заявил, что иранская сторона поддерживает инициативу Россию по проведению конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, России и Турции.
Проведение конференции спикеров парламентов запланировано на 2022 год в Москве.
Политик отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии может стать моделью для развития двусторонних отношений в других сферах, и Иран благодарен России за это взаимодействие «при мудром управлении президента России господина (Владимира) Путина».
«Укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию», – добавил он.
По его словам, Иран открыт к развитию взаимодействия «со всеми странами мира».
Напомним, Ибрахим Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года.
Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также они планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».
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В США призвали Польшу и Литву «нейтрализовать» военный фактор Калининграда
Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive призвала Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Как отметила обозреватель, российский полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли». Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами «Искандер – М», истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ, передает РИА «Новости».
По мнению автора материала, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot), самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы «эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, считает колумнист.
Ранее в январе в администрации Соединенных Штатов допустили возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе при условии аналогичных шагов России и при выполнении Москвой определенных условий, в том числе заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
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В Кремле подчеркнули, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода вооружений из Калининградской области, поскольку регион является территорией России.
Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».
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Против отправки военных в Черное море с миссией НАТО выступили девять партий Испании
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Девять партий Испании подписали совместный манифест, выступая против отправки в Черное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и участия страны в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, говорится в документе, опубликованном партией Podemos, входящей вместе с социалистами в правительственную коалицию.
Партии, подписавшие манифест, выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности между США и Россией из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».
«Мы выступаем решительно против любой угрозы или военной агрессии против суверенного государства, а также отправки испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО. Этот конфликт может быть разрешен только путем диалога, ослабления напряженности и уверенности в том, что мир – это единственный путь», – говорится в документе.
Партии также призвали отказаться от планов по вступлению Украины в НАТО.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с обострением ситуации вокруг Украины ускорила отправку в Черное море двух военных кораблей в рамках миссии НАТО. По ее словам, Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято.
Газета Razon сообщает со ссылкой на источники, что решение об отправке шести истребителей Eurofighter в Болгарию и более ста военных якобы уже принято.
До этого в США допустили продажу Турции F-16 для усиления НАТО на Черном море.
Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции
«Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны невозможно», - считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, говоря о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности.
«Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Байдена объясним - дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо», – пишет Лукьянов в публикации Telegram-канала «Россия в глобальной политике».
По его словам, стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации. «Дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – её ядро) невозможно, нужна новая», – говорит эксперт.
Он считает, что это амбициозная задача:«Как добиться её без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации». Причём, полагает Лукьянов, они будут совершенно необязательно вокруг или внутри Украины.
«Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор, где есть пространство для лавирования и повестка шире, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной, - рассуждает эксперт. – Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Позже Лавров заявил, что он четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия.
МИД России в конце декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Захарова назвала публикацию о «просьбе Китая не нападать на Украину» операцией спецслужб США
Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, является операцией американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – подчеркнула Захарова.
Как добавила официальный представитель МИД России, агентство в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников; названным в материале «дипломатом в Китае» являются американцы; кроме этого Bloomberg не обращался за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.
«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент – Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает... но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», – подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Блинкен назвал темы переговоров с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО.
«Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации России и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в России на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Блинкен охарактеризовал ход встречи с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым идут в русле усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.
«Сергей, рад вас видеть и ценю эту возможность нам всем собраться. Эта встреча идет в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряженности из-за российской агрессии в отношении Украины», – сказал Блинкен на встрече с Лавровым, передает РИА «Новости».
По его словам, США и союзники привержены диалогу с Россией, равно как и тому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будет дан жесткий ответ.
Напомним, встреча Блинкена и Лаврова проходит в пятницу.
Глава МИД России заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности. Блинкен заявил о намерении решать вопросы с Россией мирно.
Чижов усомнился в возобновлении работы Совета Россия – НАТО
Встречу России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе не следует считать полноценным возобновлением заседаний Совета Россия – НАТО, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов полагает, что Совет «не возобновился». По его мнению, встреча в Брюсселе была «исключением». Он пояснил, что работа Совета «постепенно сошла на нет», так как «не было позитивной повестки дня». «О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное это не имело смысла, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». – А встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет Россия – НАТО нам не нужен».
Напомним, в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США.
В Москве оставили за собой право на действия по безопасности в зависимости от реакции Запада
Россия оставляет за собой право выработать действия по собственной безопасности в зависимости от реакции США и НАТО на предложения Москвы, заявили в МИД.
«Ожидаем, что США и НАТО положат «на бумагу» свой ответ на российскую инициативу. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость не «заматывать» этот вопрос. В любом случае отставляем за собой право выработать дальнейший алгоритм действий по обеспечению интересов безопасности России в зависимости от реакции США и НАТО на наши предложения», – говорится в сообщении на сайте МИДа.
Между тем во внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения США и России подошли к критической черте по вине Вашингтона.
«Здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России», – пояснили в министерстве.
«Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами», – добавили в МИД. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасностибудут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россияожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Минобороны Германии открестилось от слов главкома ВМС ФРГ о Крыме
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Министерство обороны Германии не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма, сообщил представитель ведомства.
В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».
«Данные высказывания [главнокомандующего ВМС ФРГ] по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства [обороны ФРГ]. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и МИД Германии. Руководитель военного ведомства Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник.
Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».
Ранее в МИД Украины потребовали опровержения слов главнокомандующего ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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