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В «Молдовагаз» направили средства для погашения долга перед Газпромом
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом, сообщила пресс-служба государственной канцелярии.
Согласно документу, министерство труда и социальной защиты переведет «Молдовагазу» 469 млн леев (около 26 млн долларов). «Молдовагаз» до конца сегодняшнего дня должен будет рассчитаться с Газпромом за топливо, полученное в первой половине январе, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом при помощи средств, которые компания получит от властей республики.
Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
В Германии заявили, что газа хватит в стране на 18 суток
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Газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в ответе минэкономики ФРГ на депутатский запрос.
«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», – цитирует ответ РИА «Новости» со ссылкой на документ.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
В декабре в пресс-службе Минэкономики Германии сообщили, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы.
В Молдавии заявили о найденном решении расплатиться с Газпромом
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В кабмине Молдавии готовы принять экстренные меры, которые позволят рассчитаться с Газпромом вовремя – до полуночи 20 января, сообщила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
«Правительство готово принять экстренные меры, чтобы «Молдовагаз» вовремя расплатился с Газпромом. Если будет введен режим ЧП, то «Молдовагаз» получит средства, чтобы погасить авансовый платеж до полуночи 20 января, чтобы поставки газа в страну не прекращались», – цитирует ее РИА «Новости».
На сегодняшний день «Молдовагазу» не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с Газпромом.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
Молдавия просит Газпром решить проблему нехватки средств для оплаты газа
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Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. Он заявил, что страна готова заключить новый долгосрочный контракт с Россией на поставки газа.
«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы Газпром, который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», – сказал Спыну, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
«Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт. Об этом говорили и представители Газпрома, поскольку мы продлеваем контракт в виде старой модели, скорее всего, переговоры можно будет начать весной», – пояснил Спыну в эфире телеканала TVR Moldova, передает РИА «Новости».
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
Во вторник правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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Высокие цены на газ на Украине привели к остановке трех заводов
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Из-за катастрофического роста цен на газ на Украине три предприятия стекольной отрасли остановили работу, а остальные перешли в стадию технологического простоя, под угрозой увольнения 12 тыс. работников, сообщила профильная ассоциация «Стекло Украины».
«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», – приводит текст сообщения ТАСС.
В ассоциации добавили, что катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции, имеет разрушительные последствия для отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку стремительно растет конечная цена продукта. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.
«Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия… Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», – добавили в ассоциации.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ. Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что газ на Украине должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр, а не 73. Он подчеркнул, что из-за высоких цен на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ Украина получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
В свою очередь заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец предупредила о нехватке газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Она также допустила, что в случае острого дефицита топлива Нафтогаз может начать отбирать российский газ из транзитного потока.
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Норвегия заявила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию
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Норвегия – второй по значению поставщик газа в ФРГ – на фоне призывов в Германии избавиться от зависимости от газа из России заявила, что она не сможет восполнить дефицит.
Как сообщает Deutsche Welle, Норвегия является вторым по значению поставщиком газа в Германию, но в случае срыва поставок газа из России она не сможет восполнить нехватку топлива в ФРГ. «Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью медиакомпании ZDF.
Сообщается, что в среду он прибывает в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он планирует донести до Шольца, что Норвегия, несмотря на чрезвычайно высокие цены на энергию в его стране, все же намерена оставаться надежным поставщиком газа в Германию в долгосрочном плане.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400%
В результате сокращения поставок газа из России, газ в Европе резко подорожал на 400%, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400%», – цитирует Каллас «Интерфакс».
Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». Действия России на газовом рынке эстонский премьер объяснила политическими соображениями.
Для минимизации проблем в Эстонии, вызванных подорожанием энергоресурсов, правительство страны отменило повышение акцизов, снизило сетевую плату на электричество для всех потребителей на 50%, снизило сетевую плату на газ на 100% для всех потребителей.
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник – после короткого роста до уровня примерно 1070 долларов накануне – опустились до 900 долларов за тысячу кубометров.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В таком же духе высказывался глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, который утверждал, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
На Украине допустили воровство российского газа
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В случае острого дефицита топлива «Нафтогаз», очень вероятно, может начать отбирать российский газ из транзитного потока, заявила заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец.
В сложившейся ситуации в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа. «Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха. В результате у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант – ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды. И, что недопустимо, но очень вероятно – отбирать российский газ из транзитного потока», – написала она в своем Facebook.
Буславец добавила, что такой вариант обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и «расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями».
По ее словам, «Нафтогаз» переживает «глубокий финансовый дефицит», средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании 2-3 млрд долларов. «Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», – предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона
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Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.
Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,
Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – пояснила она.
Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.
Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.
Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».
В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Молдавия попросила Газпром дать отсрочку по платежу за газ
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Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что республика попросила Газпром дать отсрочку по платежу за газ до пересмотра тарифов в республике.
«У Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту. Поэтому «Молдовагаз» хочет запросить повышение тарифов на газ для населения до 15 леев (62 рубля за кубометр)», – сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.
Ранее Гаврилица заявила, что власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за риска прекращения поставок газа.
До этого «Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит.
Накануне министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
Газпром оценил объем газа в европейских ПХГ
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Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) две трети от объема газа, который был закачан в прошлом году, сообщает Газпром.
«В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд кубометров газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась до 44,7%. Общая заполненность газом ПХГ в Европе опустилась до 45,45%. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд кубометров газа.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Зеленский и Бербок обсудили «Северный поток – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
Сообщается, что на встрече стороны «предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины», а также «ход мирного процесса». Как заявили в Киеве, на переговорах было «отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции», передает РИА «Новости».
Зеленский и Бербок «выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате». При это сообщается о «единстве подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей».
Президент Украины назвал «Северный поток – 2» «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы». По версии украинской стороны, Киев и Берлин «совместно констатировали, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования».
Киев заявил об «общности подходов» к «развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно «зеленой» трансформации и возобновляемых источников энергии». Подчеркивается, что «практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике».
Напомним, из Киева Бербок отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию являются для Бербок первыми в качестве министра.
«Молдовагаз» обязали расплатиться с Газпромом до конца дня
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом при помощи средств, которые компания получит от властей республики.
«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года Газпрому 50% стоимости объема природного газа за январь», – передает РИА «Новости» решение комиссии.
Уточняется, что министерство труда и социальной защиты авансом переведет «Молдовагазу» средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с января по март этого года. Всего «Молдовагаз» получит около 26 млн долларов.
Минфин обеспечит перевод средств из бюджета компании, как только получит необходимые документы от Минсоцтруда. При этом «Молдовагаз» освобождается от необходимости оплаты НДС в размере более 8,4 млн долларов до 30 марта.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
Оператор сообщил о реверсе газа по «Ямалу – Европе» в течение месяца
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Реверс газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжается уже целый месяц, поставки в среду достигли почти 1,3 млн куб. м в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
По данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки газа из Германии в Польшу не просто продолжаются, а утром в среду достигли почти 1,3 млн куб. м в час, что в пересчете на сутки соответствует объемам порядка 30,4 млн кубометров, передает ТАСС.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Экспорт газа российского холдинга в страны дальнего зарубежья в первой половине января 2022 года упал на 41,1% – до 5,4 млрд куб. м. Прокачка по «Ямалу – Европе» отсутствует, поставки по «Северному потоку» по сравнению с концом 2021 года снизились почти на 7,5%.
Кроме того, по данным на сайте Газпрома, транзит газа через Украину с 1 по 18 января почти в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по ряду направлений (в Болгарию, Турцию, Боснию и Герцеговину) Газпром в январе нарастил поставки.
Во вторник Германия заявила, что газохранилища заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
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Премьер Молдавии допустила введение ЧП из-за риска прекращения поставок газа
Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за риска прекращения поставок газа.
«Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию», – передает ее слова РИА «Новости».
Гаврилица добавила, что власти рассматривают различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя расплатиться с «Газпромом».
Ранее «Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
«Молдовагаз» сообщил об отказе банков выдать кредит на оплату газа
Банки отказались кредитовать «Молдовагаз», которая просила деньги на оплату закупок газа для страны, сообщил глава компании Вадим Чебан.
«Все банки отказались давать нам кредиты. Мы попросили Газпром отсрочить выплату 25 миллионов долларов...», – цитирует Чебана Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье».
По словам главы, предприятие обращалось за кредитом в четыре банка страны, везде отказали. Теперь Молдова рассчитывает получить отсрочку платежа у Газпрома.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.