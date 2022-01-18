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18 января, вторник | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
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Москвичам с симптомами ОРВИ разрешили приходить в поликлиники без записи
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Портал «Госуслуги» на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупредил, что жители российской столицы при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без записи, дежурные врачи примут их в тот же день.
Об этом говорится в сообщениях, разосланных москвичам. Указывается, что в городе «растет число заболевших коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрон».
«Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8.00 до 20.00 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», – указывается в смс, которые, в частности, получили корреспонденты газеты ВЗГЛЯД.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма может быть более критической, чем в предыдущие волны, в связи с чем необходимо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.
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Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.
«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.
Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».
Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что правительство по предложению «Единой России» вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Открытую продажу билетов на Олимпиаду в Пекине решили заменить распределением
Билеты на зимние Олимпийские игры в Китае решили не выпускать в открытую продажу, соответствующее решение принял оргкомитет Олимпиады.
«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», – цитирует заявление комитета ТАСС.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Минздрав Подмосковья предостерег от купаний на Крещение после прививки от COVID
Привившимся от коронавирусной инфекции в течение недели не рекомендуется совершать купания в проруби, посоветовали в Минздраве Подмосковья.
«Минздрав Московской области рекомендует воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19», – говорится в рекомендациях, размещенных на сайте ведомства.
Также региональный минздрав не рекомендует окунаться в прорубь людям с обострением хронических заболеваний, а также переболевшим респираторными заболеваниями.
«Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний», – отметил главврача Видновской больницы Бутай Бутаев.
Медик подчеркнул, что окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову – во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай.
Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний. В Улан-Уде крещенские купания запретили.
Итальянский лидер противников вакцинации скончался от COVID-19
Один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ.
Известие о его смерти распространило объединяющее многих противников вакцинации общественное движение «Освободим Италию», членом национального руководства которого был Марилли.
«Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины», – отметила в этой связи авторитетная миланская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».
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Один из близких друзей умершего – предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от COVID-19.
«Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной, и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести», – говорилось в комментарии Реккьюти. Правда, по каким-то причинам это сообщение было удалено.
Об этой истории рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения «Освободим Италию», которое призвало прессу прекратить «медийное мародерство» в связи со смертью Марилли и пригрозило юридическими последствиями. При этом в сообщении движения подчеркивалось, что «привитые и непривитые заражаются и заболевают одинаково».
Ранее один из самых известных противников вакцинации в Северной Италии 56-летний Лоренцо Дамиано рассказал о том, как он заболел COVID-19, и чуть не умер от осложнений в больнице, после чего он призвал всех как можно скорее привиться от COVID.
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Иммунолог назвала способ не заразиться «омикроном» в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса «омикрон» может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, «дельта», однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», – отметила иммунолог в интервью радио Sputnik .
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
Ранее Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID.
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В России за сутки выявили 30,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5018 (16,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 834 260 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7529, Санкт-Петербурге – 4132, Московской области – 3388.
Также за сутки зафиксировано 670 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 321 990 человек.
За сутки в России полностью выздоровело 19 756 человек, всего выздоровел 9 878 371 человек.
Накануне, 16 января, в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1496.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах
Пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что речь идет о поручениях по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах, передает РИА «Новости».
«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», – сказал Песков.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».
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Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России
Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом «омикрон», скорее всего, к концу января – началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Можно сделать прогноз, что скорее всего к концу января-началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз», – передает РИА «Новости» слова Альтштейна на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
Он пояснил, что этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. «По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», – отметил Альтштейн.
Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».
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В «Единой России» объяснили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Необходимо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон», поэтому было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась, говорится в Telegram-канале ЕР.
«Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране – сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится омикрон, и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чем мы с Правительством и договорились. Первоочередная задача Единой России и всего депутатского корпуса – сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть том, чем мы занимались без малого два пандемийных года», – сказал Турчак.
Напомним, Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Эксперт предупредил о влиянии коронавируса на IQ ребенка
Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», – приводит РИА «Новости» комментарий Горелова.
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По его словам, возможно догнать отставание, если заниматься ребенком, но изначально данные говорят об угрозе пониженного IQ.
Ранее научный журнал Jama Pediatrics опубликовал результаты исследования американских ученых, согласно которому рожденные в пандемию дети продемонстрировали более низкие результаты развития, чем дети допандемийного периода.
До этого главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.
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Ученый предположил плановую вакцинацию детей от коронавируса в России
Российских детей и подростков могут начать прививать в плановом режиме, такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой, будет включена в календарь прививок. То, что сейчас начинают [вакцинацию], очень хорошо. Я надеюсь, что также дальше можно будет перейти на интраназальную вакцинацию, которая в общем мягче, дает меньше побочек и очень важна для защиты ворот [для входа] инфекций <...>, снижает возможность проникновения вируса внутрь организма», – цитирует Альтштейна ТАСС.
По его словам, вакцинация подростков защитит их не только от заболевания и тяжелого течения болезни, но и снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что привитие иммунитета от коронавируса для этой возрастной категории – перспективное дело в борьбе с пандемией.
На прошлой неделе глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вскоре ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот.
В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.
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Стало известно о запуске в Подмосковье производства тестов на выявления «омикрона»
В ОЭЗ «Дубна» запустили производство тестов, определяющих омикрон-штамм COVID-19, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Российские тесты компании «Уайт Сервис» способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения – это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости», – говорится в сообщении ведомства.
По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, производство экспресс-тестов на антиген коронавируса снижает нагрузку на всю сферу здравоохранения. При этом предполагается, что компания-производитель и резидент особой экономической зоны «Дубна» «Уайт Сервис» сможет расширить охват лабораторных исследований, а также увеличит шансы на своевременную изоляцию заболевшего.
Тест-системы прошли все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея.
Компания «Уайт Сервис» начала свою деятельность на территории ОЭЗ «Дубна» с июля 2021 года. На сегодняшний день производство медизделий резидента занимает 660 квадратных метров.
Напомним, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России.
Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».
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В Крыму ввели запрет на массовые мероприятия из-за «омикрона»
Проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях запретят в Крыму в связи с выявлением первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикроном», заявил глава республики Сергей Аксенов.
«На территории Крыма был зарегистрирован первый случай заболевания «омикроном», – написал он в Telegram.
В связи с этим были приняты меры по недопущению распространения вируса. В первую очередь, это запрет проведения массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Помимо этого, он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.
Ранее сообщалось, что режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи в Крыму возобновится с 17 января.
Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
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В Кремле оценили возможность введения новых механизмов для борьбы с COVID
Нет необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, особые полномочия никто не отменял, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эта работа ведется и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте России. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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