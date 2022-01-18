В Group-IB предупредили о влиянии задержания хакеров REvil на российские компании

Задержание хакерской группы REvil способно создать временные проблемы киберпреступникам в России, однако сказаться это может и на благополучии отечественных компаний, считают эксперты Group-IB.

«На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях – русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», – передает РИА «Новости» мнение руководителя «Лаборатории компьютерной криминалистики» Олега Скулкина.

При этом эксперт добавил, что долгое время многие русскоязычные хакеры «не работали по России и СНГ», так как это было небезопасно. Однако за последние два года атаки с использованием программ-вымогателей в России и СНГ участились. Таким образом, задержание REvil может подстегнуть хакеров, поскольку после успешных международных операций, они могут забыть про негласные запреты.

При этом эксперт не исключил, что у киберпреступников могут временно возникнуть проблемы. «Безусловно, у них могу возникнуть сложность с обналичиванием средств, полученных незаконным путем. Возможно, на некоторое время часть партнеров прекратит свою деятельность», – отметил Скулкин.

Как добавил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев, после задержания REvil банды хакеров в России могут затаиться или немного снизить накал атак, но они совершенно точно не откажутся от них. «Сейчас хакеры наверняка подождут, пока «осядет пыль», однако у банд нет единого центра управления, который говорит: «Стоп, больше не атакуем». Это – способ зарабатывания денег, поэтому всегда найдутся люди, готовые рисковать. Если бизнесу и будет полегче, то ненадолго», – заключил эксперт.

Напомним, Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil.

Ранее суд арестовал семерых предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца. Последним суд отправил в СИЗО Алексея Пузыревского. Сроки ареста установлены на два месяца – до 13 или 14 марта, в зависимости от времени задержания фигурантов.

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.