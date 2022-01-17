В парламенте Израиля призвали учредить День памяти об исходе евреев из СССР

«Учреждение Дня памяти об исходе советских евреев – это вклад в сохранение исторической памяти. Сомнение вызывают лишь предложенные даты», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Кнессета Татьяна Мазарская. Ранее группа бывших граждан СССР призвала власти Израиля ввести День памяти исхода из СССР, назначив его на годовщину попытки угона советского самолета в Финляндию в 1970 году.

«Саму инициативу можно только приветствовать! Однако я бы предложила использовать в качестве символа Дня памяти иную, более позитивную дату. Например, восстановление в полном объеме дипломатических отношений между СССР и Израилем, которое произошло 18 октября 1991 года, – сказала депутат Кнессета Татьяна Мазарская, представляющая партию «Еш Атид» (партия входит в правительство, ее лидер – глава МИДа Яир Лапид).

«Можно также предложить 1 декабря 1990 года как такую условную отправную точку. В 1990 году из СССР выехала гигантская часть «большой алии» – 200 тысяч человек. Скажем, в моей семье шепотом об Израиле говорили именно до этого времени. За 1990-91 годы из СССР в Израиль переселилось свыше 330 тысяч человек. Именно тогда состоялось настоящее падение «железного занавеса» и открытие границ», – считает депутат парламента.

Ранее группа русскоязычных общественных деятелей и публицистов предложила президенту Ицхаку Герцогу, премьер-министру Нафтали Беннету и членам правительства, а также депутатам Кнессета ввести новую официальную дату – День памяти об исходе евреев из Советского Союза. Среди подписавших обращение – председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Леонид Финкель, председатель Форума ученых-репатриантов Леонид Диневич и другие. В качестве наиболее подходящей даты авторы предлагают 15 июня или 31 декабря. Обе даты прямо связано со знаменитым «Ленинградским самолетным делом».

Как напоминают авторы обращения, именно на 15 июня 1970 года группа сионистов из 12 человек, в том числе Марка Дымшица, Эдуарда Кузнецова, Иосифа Менделевича и других, наметила совершить прорыв в Финляндию. Для этого группа решила захватить и угнать в Финляндию небольшой самолет с аэродрома в городе Приозерск Ленинградской области. Однако этим планам им помешал арест. Участников группы судили, причем Дымшица и Кузнецова поначалу приговорили к высшей мере наказания, а остальных – к различным срокам лишения свободы. Правда, 31 декабря 1970 года Верховный суд заменил казнь Дымшицу и Кузнецову на 15 лет лишения свободы. Остальным участникам группы меры наказания также были смягчены.

Депутат Татьяна Мазарская решила поддержать инициативу и пообещала продвигать ее в виде законопроекта, однако она предлагает использовать «иную, более позитивную» дату.

«Конечно, политика СССР изменилась после «Ленинградского самолетного дела». За 1970-75 годы в Израиль прибыло около 100 тысяч советских евреев. Но в начале 80-х власти вновь запретили выезд. Все, кто подал заявление, но не успел выехать, получили отказ. Я не считаю, что можно отмечать «прорыв» и праздновать «Исход евреев СССР», выбрав дату, предшествующую периоду преследований этих «отказников», чья судьба была неимоверно тяжела и трагична», – пояснила Мазарская.

«Выбор в пользу 18 октября или на 1 декабря никак не помешает нам в рамках законопроекта или пояснительной записки к нему рассказать и о борьбе за отъезд, и о вкладе советского и позже российского еврейства в развитие государства Израиль», – подчеркнула член Кнессета.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 13 января премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

«Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии премьер-министра. Уточняется, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса.

Кроме того, Путин пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.

Как напоминает РИА «Новости», Большая алия или Русская алия - массовая репатриация евреев в Израиль из СССР. Началась с приходом к власти Михаила Горбачева, когда были упрощены правила эмиграции из СССР. В результате этой волны в Израиль прибыло более миллиона человек. В 1990 и 1991 годах из СССР в Израиль переселилось свыше 330 тысяч человек, еще 490 тысяч выходцев из бывшего СССР получили израильское гражданство в 1992-1999 годах. Определенная часть иммигрантов в дальнейшем переехала в Европу, США, многие вернулись в новую Россию, сохранив израильское гражданство.