|
|
В парламенте Израиля призвали учредить День памяти об исходе евреев из СССР
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Учреждение Дня памяти об исходе советских евреев – это вклад в сохранение исторической памяти. Сомнение вызывают лишь предложенные даты», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Кнессета Татьяна Мазарская. Ранее группа бывших граждан СССР призвала власти Израиля ввести День памяти исхода из СССР, назначив его на годовщину попытки угона советского самолета в Финляндию в 1970 году.
«Саму инициативу можно только приветствовать! Однако я бы предложила использовать в качестве символа Дня памяти иную, более позитивную дату. Например, восстановление в полном объеме дипломатических отношений между СССР и Израилем, которое произошло 18 октября 1991 года, – сказала депутат Кнессета Татьяна Мазарская, представляющая партию «Еш Атид» (партия входит в правительство, ее лидер – глава МИДа Яир Лапид).
«Можно также предложить 1 декабря 1990 года как такую условную отправную точку. В 1990 году из СССР выехала гигантская часть «большой алии» – 200 тысяч человек. Скажем, в моей семье шепотом об Израиле говорили именно до этого времени. За 1990-91 годы из СССР в Израиль переселилось свыше 330 тысяч человек. Именно тогда состоялось настоящее падение «железного занавеса» и открытие границ», – считает депутат парламента.
Ранее группа русскоязычных общественных деятелей и публицистов предложила президенту Ицхаку Герцогу, премьер-министру Нафтали Беннету и членам правительства, а также депутатам Кнессета ввести новую официальную дату – День памяти об исходе евреев из Советского Союза. Среди подписавших обращение – председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Леонид Финкель, председатель Форума ученых-репатриантов Леонид Диневич и другие. В качестве наиболее подходящей даты авторы предлагают 15 июня или 31 декабря. Обе даты прямо связано со знаменитым «Ленинградским самолетным делом».
Как напоминают авторы обращения, именно на 15 июня 1970 года группа сионистов из 12 человек, в том числе Марка Дымшица, Эдуарда Кузнецова, Иосифа Менделевича и других, наметила совершить прорыв в Финляндию. Для этого группа решила захватить и угнать в Финляндию небольшой самолет с аэродрома в городе Приозерск Ленинградской области. Однако этим планам им помешал арест. Участников группы судили, причем Дымшица и Кузнецова поначалу приговорили к высшей мере наказания, а остальных – к различным срокам лишения свободы. Правда, 31 декабря 1970 года Верховный суд заменил казнь Дымшицу и Кузнецову на 15 лет лишения свободы. Остальным участникам группы меры наказания также были смягчены.
Депутат Татьяна Мазарская решила поддержать инициативу и пообещала продвигать ее в виде законопроекта, однако она предлагает использовать «иную, более позитивную» дату.
«Конечно, политика СССР изменилась после «Ленинградского самолетного дела». За 1970-75 годы в Израиль прибыло около 100 тысяч советских евреев. Но в начале 80-х власти вновь запретили выезд. Все, кто подал заявление, но не успел выехать, получили отказ. Я не считаю, что можно отмечать «прорыв» и праздновать «Исход евреев СССР», выбрав дату, предшествующую периоду преследований этих «отказников», чья судьба была неимоверно тяжела и трагична», – пояснила Мазарская.
«Выбор в пользу 18 октября или на 1 декабря никак не помешает нам в рамках законопроекта или пояснительной записки к нему рассказать и о борьбе за отъезд, и о вкладе советского и позже российского еврейства в развитие государства Израиль», – подчеркнула член Кнессета.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 13 января премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
«Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии премьер-министра. Уточняется, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса.
Кроме того, Путин пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.
Как напоминает РИА «Новости», Большая алия или Русская алия - массовая репатриация евреев в Израиль из СССР. Началась с приходом к власти Михаила Горбачева, когда были упрощены правила эмиграции из СССР. В результате этой волны в Израиль прибыло более миллиона человек. В 1990 и 1991 годах из СССР в Израиль переселилось свыше 330 тысяч человек, еще 490 тысяч выходцев из бывшего СССР получили израильское гражданство в 1992-1999 годах. Определенная часть иммигрантов в дальнейшем переехала в Европу, США, многие вернулись в новую Россию, сохранив израильское гражданство.
Дочь Назарбаева купила замок в Швейцарии за 63 млн долларов
|
|
Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов), сообщил швейцарский журнал Bilan.
Замок имеет интересную историю. В середине XVII века его начал строить герцог Савойский Карл Эммануил II в ответ на повышение Женевой налога на соль, которую перевозили по озеру, передает Business FM. Герцог возводил амбар для хранения соли, но, по сути, это была крепость, а женевские власти строить крепости вблизи Женевы тогда запрещали.
Из-за этого возник многолетний конфликт между Савойей и Женевой. После смерти герцога наследники пошли на уступки и упростили проект. В частности, вместо шести башен оставили две, и строение потеряло вид крепости.
Как рассказала главный редактор «Нашей газеты» в Швейцарии Надежда Сикорская, замок расположен в одном из самых престижных мест – в коммуне Коллонж-Бельрив на берегу Женевского озера. Он включен в список национального наследия Швейцарии как памятник культуры. Примерно с XIX века замок находился в частном владении. До недавнего времени он принадлежал наследникам принца Садруддина Ага-хана, который долгое время был верховным комиссаром ООН по делам беженцев и жил в Женеве.
«Замок был выставлен на продажу еще три года назад, и владельцы надеялись получить за него 120 млн франков. То есть можно сказать, что Динара Кулибаева выгодно его купила – всего лишь за 62 млн. А вообще, Динара Кулибаева поселилась в Женеве еще в 2011 году, после того как годом ранее приобрела по тем временам самую дорогую виллу в нашем городе у бизнесмена Рустама Аксененко за 74,7 млн франков. Речь тогда шла о роскошной вилле, тоже на берегу озера, в коммуне Аньер, расположенной на территории площадью почти 8 тыс. квадратных метров. С тех пор Динара Кулибаева постоянно входит в рейтинги самых богатых людей Швейцарии, который ежегодно в декабре публикуется экономическим журналом Bilan. В последний раз наши коллеги оценивали ее состояние в 1,5 млрд франков», – сказала она.
Напомним, ранее в понедельник Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Шарий: Порошенко унизил Зеленского на всю страну
|
|
«Зеленский дал возможность Порошенко восстать из пепла, после чего тот его унизил на всю страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко на родину несмотря на уголовные дела.
«Порошенко, только выйдя из аэропорта, образно говоря, помочился на лицо Зеленскому. Дело в том, что Порошенко – это полное ничтожество и вор. Но когда ничтожество может осуществить подобное, то кем же тогда является Зеленский? Он просто проиграл эту кампанию», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«У Зеленского было время подготовиться, но он окружен «гениальными» пиарщиками. Они ему посоветовали план, который провалился. Изначально Порошенко должны были задержать на паспортном контроле и доставить в суд. Но ничего не вышло. В итоге силовики бежали за Порошенко, как клоуны, после чего разбежались. Сначала у него забрали паспорт, а потом вернули. Все дошло до такого позорища, что даже государственный адвокат, которого они пытались всучить Порошенко, назвал это разбирательство провокацией следствия», – пояснил эксперт.
«Как в такой ситуации можно рассуждать о проигрыше или выигрыше Зеленского? Он был просто унижен. Причем одно дело быть униженным сильным человеком, и совсем другое, когда ты унижен ничтожеством на всю страну, – сказал Шарий. – Зеленский просто выдернул никому ненужного Порошенко из нафталина и дал ему возможность восстать из пепла. После этого ему надо срочно покидать территорию государства, только не знаю, где он сможет спрятаться».
«Судя по всему, в отношении Порошено будет избрано какое-то минимальное наказание. В худшем случае это будет домашний арест, но я думаю, что судьи вообще могут сделать ход конем и сказать, что в деле нет состава преступления, – предположил собеседник. – Видно, что никто не хочет брать на себя конечную ответственность за все это действо. Кто-то же должен был забрать у Порошенко паспорт, но он знает, что Зеленский – это ненадолго, он еще немножко попыхтит и все, а спрашивать начнут с исполнителей».
Напомним, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором решает вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. По данным телеканала «Прямой», заседание продолжится в 14.00 (15.00 мск).
Ранее в понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР.
Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Запад назвал три принципа в отношениях с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какие три принципа поддерживают Париж и Вашингтон в отношениях с Россией.
Ле Дриан заявил, что обе страны в отношении России «разделяют три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», передает РИА «Новости».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Обнинска возмутились после инцидента с нападением детей мигрантов на девочку
Дети мигрантов напали на ученицу четвертого класса в Обнинске, сообщила правозащитница и журналистка Марина Ахмедова.
«В одной из школ трое учеников (дети приехавших из соседних стран) домогались ученицы 4 класса. Один держал девочку, второй прикрывал, а третий лапал и рассказывал что он с ней сделает», – написала Ахмедова в Facebook.
В комментариях к посту жители Обнинска рассказали о давно существующих проблемах с мигрантами и выразили недовольство миграционной политикой, передает «Царьград».
«Открою тайну: в Обнинске давным-давно в классы к детям добавляют мигрантов, не говорящих по-русски», – заявил Сергей Фадеев.
«Я лично отбивала девчонку лет 11-12, гуляющую днем с йорком, от 19- или 20-летнего мигранта. Она бедная даже слово боялась ему сказать. Потом его же увидела пристающим к девчонкам уже возле 9 школы...» – написала жительница Обнинска Evgeniia Samokhina.
«Над нами квартиру сняли парни-мигранты. Теперь передают ключи. Сделали там место для ночных веселий. Все общение бесполезно. Писала жалобы. Участковый намекнул, что они, кроме меня, никому не мешают. Все почти не говорят по-русски, все с документами, таксуют. Приехали спасать нашу экономику», – заметила Людмила Москалева.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию нужно совершенствовать миграционные процессы.
Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева
|
|
Пограничники в аэропорту «Киев» попытались не впустить экс-президента Украины Петра Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.
Следователи Государственного бюро расследований Украины зачитали Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан. На пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт, передает РИА «Новости».
«Вы являетесь задержанным», – сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.
При этом депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» окружили экс-президента, не подпуская правоохранителей.
Сам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. «Сейчас происходит недопуск меня, как гражданина Украины, на территорию страны», – сказал он.
По его словам, более десяти минут пограничники не пускали на территорию страны без объяснения причин под предлогом проверки. «Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», – сказал экс-президент.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов Киев и Борисполь.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг назвал Россию «агрессором»
|
|
У НАТО «нет уверенности насчет намерений России» в ситуации вокруг Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг полагает, что «могут быть какие-то перемены планов». «Можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет», – сказал генсек НАТО, добавив, что «известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике». Кроме того, в НАТО «слышат очень грозную риторику», передает ТАСС со ссылкой на CBC.
Он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России. «Мы должны понимать, что агрессор – Россия», – заявил он. По словам генсека, «ожидать, что жертве агрессии нужно реализовать деэскалацию - это как представить все в таком странном, перевернутом с ног на голову виде», передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение. По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности». Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Стало известно, где вдова Градского хранила 100 млн рублей
СМИ рассказали, где Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, хранила 100 млн рублей, которые забрали грабители.
Источник РЕН ТВ заявил, что столь крупную сумму Коташенко хранила на втором этаже дома, под своей кроватью.
Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Глава МИД Германии рассказала о желательных отношениях с Россией
|
|
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву рассказала, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия.
«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – цитирует ТАСС Бербок.
Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защите в киберпространстве.
«В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины», – подчеркнула министр.
По ее словам, сегодняшняя 30-я годовщина дипломатических отношений Украины и Германии является хорошей возможностью для их обновления.
«Для меня это, прежде всего, означает внести свой вклад в укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства», – подчеркнула Бербок.
Ранее сообщалось, что глава германского МИД Анналена Бербок в понедельник посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию станут для Бербок первыми в качестве министра.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что украинцы разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева
|
|
Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций, заявил казахстанский оппозиционер, беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
Аблязов сказал, что «организационный штаб – точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» – находится в Киеве». Он заявил, что штаб приступил к работе, как только начались акции протеста. Участники акций, по его словам, звонили в штаб, где им советовали четко следовать выработанному алгоритму.
Алгоритм существует уже более четырех лет и предполагает захват административных зданий, но при этом призывает к мирным акциям, борьбе с мародерами, сказал Аблязов. Протестующих учат «действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации», передает РИА «Новости».
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать – это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий написано: занимать – это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются – не громить, не захватывать, не разбивать – дисциплина», – заявил он.
Аблязов не считает, что в Казахстане произошла попытка госпереворота. Он заявил, что госпереворот подразумевает действия «не конституционным способом, военным способом», а «митинги – это конституционное право». Он настаивает, что все выступления носили мирный характер.
|
Беглый банкир заявил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января. По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. Однако он призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. Далее сторонники Аблязова, по его словам, начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров, им угрожали депортацией в Казахстан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Для Украины никакого плана «Б» быть не может
|
|
Для украинского режима никакого плана «Б», кроме выполнения Минских соглашений, быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
Угрожавший русским в московском автобусе дагестанец извинился
Мужчина, устроивший словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что был «резок в высказываниях в сторону русской нации», и принес извинения.
«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», – передает РИА «Новости» слова задержанного.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса.
На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что его поведение должны оценить правоохранители.
Столичный главк СК завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего подозреваемого нашли в Калужской области.
В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta
|
|
«Мы ожидаем от Роскомнадзора серьезных санкций против Meta за цензуру российского контента в Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Москва обратилась в ОБСЕ из-за блокировки в соцсети официальной страницы российской делегации.
«Американские власти оказывают давление на службу модерации корпорации Meta и вовлекают ее в непосредственное участие в гибридной войне против нашей страны, вынуждая блокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах с ОБСЕ», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Произошедшее в очередной раз показывает полную политическую ангажированность Meta, добавил член Общественной палаты Александр Малькевич. «Meta считает себя глобальной, но является продолжением американской политической системы. В данной ситуации речь уже не идет о лишении права слова и позиции для конкретного пользователя или лидера определенных мнений, речь идет об акте лишения голоса целой страны, в данном случае России», – добавил эксперт.
Собеседник также подтвердил, что ни одно правило Meta не было нарушено со стороны российской делегации. «К сожалению, сбываются все наши худшие прогнозы относительно цифрового мироустройства – всевластие «бигтеха» приводит к блокировке важнейших информационных материалов о переговорах России с ОБСЕ, когда на кону – ни много ни мало, мир во всем мире», – отметил аналитик.
Ранее глава делегации России на переговорах с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг раскрыл причину расширения НАТО на восток
|
|
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг рассказал в интервью The Wall Street Journal, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности НАТО на момент окончания холодной войны.
«Если его (Владимира Путина) целью было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного», – цитирует генсека РИА «Новости».
По словам Столтенберга, рекордное расширение сил НАТО началось с присоединения Крыма в 2014 году с целью сдерживания России.
«Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Напомним, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генерал МВД оценил подозрения об инсценировке разбойного нападения на вдову Градского
|
|
«С такими факторами мы уже встречались, когда преступникам удавалось запугать психически нестойкого человека и подчинить его своей воле», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя нападение на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко.
В воскресенье трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвезти их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
«С точки зрения действий преступников – налицо достаточный уровень организации, взаимодействия и хорошего знания психологии. Что касается поведения вдовы Градского – с такими факторами мы уже встречались, когда преступникам удавалось запугать психически нестойкого человека и подчинить его своей воле. Соответственно, здесь мы видим одно: к сожалению, видимо, мы очень мало учим граждан навыкам и умениям реагирования в подобных случаях», – говорит Ворожцов.
Однако он, исходя из своего опыта в правоохранительной деятельности, не исключает того, что данное ограбление могло быть инсценировано. При этом, поведение Коташенко, по его мнению, похоже на естественное.
«Вообще, при такого рода авариях прежде всего следует заблокировать машину и позвонить близкому родственнику, другу, знакомому, желательно имеющему опыт в правоохранительных органах, рассказать о произошедшей ситуации и сразу назвать цвет, марку, номер автомобиля второго участника ДТП, описать его. Далее нужно, не выходя из машины, позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. Естественно, я имею в виду те случаи, когда второй участник аварии – подозрительное лицо или группа лиц», – рассказывает генерал МВД.
Кроме того, немаловажно, в каком именно месте произошла авария, продолжает собеседник. Если точка происшествия людная и всегда есть возможность позвать на помощь в случае опасности, то после того, как человек сообщил своему доверенному лицу о ДТП и деталях, можно выйти из машины.
Специалист не рекомендует подсаживаться в машину к другому участнику движения даже для совместного заполнения документов. Лучше либо сделать это самостоятельно, либо дождаться приезда полиции. «Даже представители ГИБДД к себе приглашают в машину, а не к кому-то садятся. Поэтому пускать к себе в машину – создавать себе угрозу», – заключил Ворожцов.
После того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около 20 часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке.
Кремль спросили о базе России на Кубе
Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», – передает РИА «Новости» ответ Пескова о возможности или невозможности размещения военной инфраструктуры России в Латинской Америке.
Ранее замглавы МИД Сергея Рябков Рябков заявлял, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.