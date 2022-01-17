Эксперт предупредил о влиянии коронавируса на IQ ребенка

В Центре Гамалеи объяснили механизм появления новых штаммов коронавируса

«Частота появления новых штаммов коронавируса напрямую зависит от количества болеющих вирусом в настоящий момент в мире», – рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Чем больше болеют, тем больше вероятность того, что появится новые варианты. Какие-то из них могут обладать новыми свойствами, например, способностью быстрее распространяться, приводить к более тяжелому течению болезни и так далее», – говорит Гущин.

Он привел аналогию с переписыванием какой-либо книги – чем большее количество людей возьмутся ее писать под диктовку, и чем чаще такие циклы будут повторяться, тем больше будут изменения. А когда текст станет далек от оригинала, может измениться не только его точность, но и даже смысл.

«С переписыванием генома вируса – то же самое. Чем больше циклов репликации вируса, чем больше количество заразившихся людей, тем больше вероятность того, что вирус попадет в какой-то иммуносупрессивный организм, который не сможет его быстро победить. Вирус будет эволюционировать, изменяться, адаптироваться, а значит выше шанс того, что он изменится», – объясняет специалист.

Для того, чтобы противостоять этому, продолжает собеседник, необходимо подавить количество циркулирующего вируса. «Тут два способа решения: можно всех загонять в жесткий локдаун, когда возникают вспышки. А можно вакцинировать, носить маски, проводить ранее выявление вируса у больных или условно здоровых. Все эти способы противодействия можно в разной мере комбинировать, но понятно, что лучший из них и наиболее экономически целесообразный – вакцинация и ревакцинация. Это позволяет за относительно небольшие ресурсы создать популяцию устойчивых людей, которые с меньшей вероятностью будут распространителями, меньше начнут попадать в больницы, и с большей вероятностью не станут источником новых штаммов», – рассказывает Гущин.

Эксперт подчеркивает, что если человек здоров, вакцинирован, регулярно носит маску и тестируется при появлении симптомов, то он с существенно меньшей вероятностью, во-первых, заболеет сам, а, во-вторых, станет источником вируса для окружающих.

«Когда невакцинированный человек заболевает, он не только имеет больший шанс заболеть тяжело, но его организму нужно больше времени на выработку защиты, которая будет подавлять вирус. И поэтому в первые дни количество вируса у человека на слизистых может быть огромным, он может стать источником опасности для десятка-сотен людей. А в случае, когда человек вакцинирован, у него уже существует защита, и даже если он заболевает, его иммунная система быстрее отвечает и подавляет высокие уровни живого вируса на слизистых. Поэтому человек в принципе меньше выделяет вируса в окружающую среду, выделяемый вирус менее инфекционный», – делится собеседник.

Кроме того, он поясняет, что у людей, имеющих очень слабую иммунную защиту (например, ВИЧ-инфицированные или с иммунодефицитом), вирус может сохраняться дольше. А чем дольше вирус сохраняется, тем больше вероятность того, что появится мутация с какими-то новыми свойствами.

«У вакцинированного человека есть антитела, и даже если они по какой-то причине не идеальны, то будут быстро доработаны организмом, их уровень будет очень быстро повышен до того, который позволит вывести вирус из организма существенно быстрее. При вакцинации и срок выделения вируса сокращается, и количество выделяемого вируса сокращается, а, значит, и заразится меньшее количество людей. Ну, и тут связь прямая: чем меньше вируса, тем меньше вероятность появления мутаций», – подытожил Гущин.

Выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что взрослым легче заразиться новым штаммом от детей, поскольку он чрезмерно заразен.