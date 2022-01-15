Водитель машины с окраской такси рассказал о крупном ДТП на Варшавском шоссе

Погребинский: Идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно

«Сложно представить, чтобы Джо Байден сказал главе офиса Зеленского: «Мне нравится твоя идея, я ее предложу российскому коллеге». Сейчас нереален не только саммит с участием США, но и встреча в нормандском формате», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление офиса президента Украины о возможности виртуального саммита глав России, США и Украины.

«Шансы на проведение трехстороннего саммита с участием президентов России и США и Зеленского примерно такие же, как если бы я предложил саммит, например, с участием президента Франции, канцлера Германии и вашего покорного слуги. От нашего президента ничего серьезного в этом направлении ожидать не приходится», – заметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Собеседник уверен: серьезные действия со стороны Зеленского по установлению контактов с Россией возможны лишь в том случае, если Киеву жестко прикажут из Вашингтона. И то, необходимо, чтобы через посольство США дали гарантию – украинского президента «прикроют» от возможных протестов националистов, от маршей под лозунгом «Нет капитуляции!» и тому подобного, заметил Погребинский.

«Если президент не будет опасаться этого кошмара, то он будет спокойно работать – при поддержке американского посольства исполнять политическую часть Минских соглашений. И лишь в этом случае будет реальный прогресс в мирном урегулировании. Иных вариантов я просто не вижу», – подчеркнул киевский политолог.

Пока же идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что эту идею озвучил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, заметил Погребинский. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют, – подчеркнул собеседник. – Сложно представить, что Джо Байден лично передал Ермаку: «Мне нравится твоя идея, я ее предложу российскому коллеге». То, что было озвучено офисом президента, невозможно воспринимать всерьез».

Более того, сейчас нет шансов не только на какие-то контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский, заметил украинский эксперт. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с украинским президентом будет возможен лишь тогда, когда он выполнит то, что обещал на саммите «четверки» в Париже еще в декабре 2019 года, подчеркнул собеседник. Напомним, что тогда Зеленский говорил об обязательствах по прекращению огня в Донбассе и об обмене пленных по формуле «всех на всех». «Ты сначала выполни то, что обещал в Париже, тогда с тобой будут разговаривать. В противном случае зачем встречаться с президентом Украины – чтобы он сделал фотографии с первыми лицами европейской политики?» – заметил Погребинский.

Сложно даже гипотетически предположить, чтобы сейчас российское руководство согласилась на разговор с Зеленским, подчеркнул эксперт. «Какие беседы вести с недоговороспособным человеком? Он говорит о том, что пора урегулировать ситуацию в Донбассе, о том, что надо выполнять Минские соглашения. Тогда и выполняй их по пунктам – проведи амнистию, обеспечь принятие нового закона о выборах, который был бы согласован с Донецком и Луганском. Если не можешь – честно скажи: «Не могу». Но он этого не говорит – и ничего не делает», – заметил Погребинский.

В пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Владимир Зеленский выступил за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины. «Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференции», – сказал Ермак. По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию с российской стороны. При этом на нынешней неделе Зеленский призывал Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций.

Накануне бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк посоветовал Зеленскому не вести двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – заявил политик в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

На этой неделе Франция объявила о возвращении к работе «нормандского» формата, который «длительное время не действовал». «На столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения, статус Донбасса, – сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. – Необходимо вернуться к этим дискуссиям».

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