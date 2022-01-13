Офицера ФСО обвинили в крупной взятке при реконструкции резиденции Путина

Экс-замглавы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковник Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огарево, говорится в материалах дела.

Указывается, что в отношении Голохвостова «возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество с использованием своего служебного положения»)», передает ТАСС.

В материалах также указывается, что фигурантами расследования являются еще ряд людей из числа военнослужащих и представителей строительных фирм.

«Голохвостов обвиняется в том, что в период с начала февраля 2015 года по ноябрь 2016 года в Москве и на территории Одинцовского района Московской области он, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег в размере 20 млн рублей, то есть в особо крупном размере, от бывшего директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского лично и через посредника за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия, а также за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя», – также говорится в материалах.

Также Голохвостов обвиняется в получении денег от ООО «Петербургский Ренессанс». Обе организации занимались строительством и реконструкцией объектов резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. За взятки они добивались сокрытия нарушений при создании этих объектов.

Согласно материалам дела Голохвостов вину в указанных выше преступлениях не признал. Он находится под стражей с декабря 2020 года.

Отметим, что это не первое уголовное дело, связанное с реконструкцией в Ново-Огарево: в марте 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах на объектах резиденции президента, его фигурантами являются глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и бывший гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев.

В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что организатором хищений был Михальченко. Дело рассматривается судом.