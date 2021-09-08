Режиссер фильма «Керчек»: Мы ответили Западу на спекуляции по крымско-татарской теме

«Идея картины в том, что среди крымских татар очень много достойных людей, которые делают свое дело, созидают, вносят свой вклад в развитие полуострова и России в целом», – сказала газете ВЗГЛЯД кинорежиссер Диана Кади, комментируя презентацию своего фильма «Керчек» о жизни современных крымских татар.

«Мне обидно, когда я вижу, как западные политики пытаются манипулировать крымскими татарами, как они пытаются вносить раздор по национальному признаку и рассказывают для этого про какие-то «репрессии». Они снова и снова напоминают про давние мрачные исторические события, а я сознательно этого не делаю, потому что мой фильм – про будущее, про развитие Крыма, про развитие одного из его коренных народов», – пояснила писатель, режиссер, основатель дискуссионного клуба «18 марта» Диана Кади. Основу фильма составляет серия интервью с представителями разных профессий: скульптор, певица, священнослужитель, предприниматель.

По словам режиссера, фильм призван показать миру правду о современной жизни крымских татар, призван ответить на попытки Киева и Запада дестабилизировать обстановку на полуострове с помощью спекуляций на крымско-татарской тематике. «Мои герои аполитичны. И я сама в фильме тоже проигнорировала политику – в нем нет какой-либо пропаганды, шапкозакидательства. Это просто честные истории людей про их жизнь», – добавила она.

В среду в Доме кино в Москве состоялся премьерный показ документально-художественного фильма «Керчек», раскрывающего образ крымских татар как неотъемлемой части историко-культурного наследия России. Среди гостей на показе присутствовали вице-премьер Крыма – постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель муфтия Крыма Раим Гафаров.

Перед показом гости рассказали об изменениях в жизни крымских татар, связанных с реализацией российским руководством приоритетных направлений национальной политики. По их мнению, попытки «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) и украинских властей разжечь на полуострове религиозный и межнациональный конфликт оказались несостоятельными.

В среду президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.

Крым стал российским регионом в 2014 году – по итогам референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Кади напомнила, что «Керчек» в переводе с татарского означает «Правда». «К сожалению, мы живем в циничное время, и для нас такие хорошие слова, как «правда», уже оказались дискредитированы. Так вот в нашем фильме правду говорят не политики, а простые жители полуострова, деятели культуры и искусства», – пояснила режиссер. Она сообщила, что после Москвы следующая презентация фильма состоится уже в Крыму, на которую пригласят представителей властей региона. Кади надеется, что фильмом заинтересуется один из крымских телеканалов.

«Мы понимаем, что сегодня судьба крымских татар стала одной из тем для риторики врагов нашей страны, ­– заявил на презентации один из героев фильма, предприниматель и общественный активист, член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин. – Поэтому такие фильмы должны выходить. Мы должны показывать правду, чтобы все наглядно видели, что крымским татарам на родине хорошо, что строятся сады и школы, улучшается инфраструктура. И что в конце концов наш народ наконец реально реабилитировали: сегодня проблемам татар крымские власти уделяют самое пристальное внимание».