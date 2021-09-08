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Бойца ММА приговорили в Москве за избиение двух мужчин
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Хамовнический суд Москвы вынес новый приговор бойцу смешанных единоборств (ММА) Максиму Щербакову по уголовному делу об избиении двух мужчин в центре столицы и назначил ему три года условного срока, сообщил его адвокат Андрей Алешкин.
«Приговор Максиму Щербакову – три года условно», – передает ТАСС слова Алешкина.
По его словам, прокурор просил приговорить бойца к 2,5 года колонии общего режима.
В августе прошлого года Щербаков увидел, как в магазине «Магнолия» на Комсомольском проспекте двое мужчин приставали к девушкам. Он сделал им замечание, они предложили выйти на улицу и там поговорить. В ходе «беседы» Щербаков нанес одному из них ушиб мягких тканей, а второму сломал челюсть. Он считает, что потерпевшие спровоцировали его, он действовал в целях самообороны, так как ему показалось, что потерпевший замахнулся на него. В суде Щербаков признал, что первым начал физический конфликт.
В свою очередь потерпевший в показаниях полиции сообщал, что его друг сделал девушкам, стоящим впереди в очереди в магазине, комплимент, он их не оскорблял, руками не трогал. После этого девушки вышли из магазина и на выходе встретили Щербакова, который поинтересовался, все ли у них в порядке. Потерпевший и его друг заявили, что те ответили, что все хорошо, но Щербаков попросил мужчин не обращаться больше к его знакомым, после чего завязался конфликт.
Хамовнический суд Москвы 24 ноября 2020 года назначил Щербакову два года колонии-поселения за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не представляющего опасности для жизни человека, в отношении двух и более лиц. Он обжаловал это решение и Мосгорсуд 11 апреля отменил приговор в связи с тем, что не установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию. Дело заново рассматривалось в Хамовническом суде.
На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2»
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня».
«Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня».
Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены убитыми
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Две школьницы, пропавшие в Кемеровской области накануне, обнаружены мертвыми, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным СМИ, задержан мужчина, который признался в изнасиловании и убийстве детей.
«Найдены мертвыми», – сказал ТАСС источник.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.
Тем временем «Ura.ru» со ссылкой на СМИ сообщает, что задержан подозреваемый в убийстве девочек. По имеющимся данным, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела.
Источник ТАСС позднее подтвердил задержание подозреваемого в убийстве школьниц. «Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям», – сказал он.
Две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Полиция начала проверку информации.
Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях
Министр иностранных Дел России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба «Помахал мне», пользователи монтируют видео с главой ведомства, в котором отвечают ему на приветствие.
Чтобы принять участие во флешмобе, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне, передает РИА «Новости».
Сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах.
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За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объясняла, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.
Байден назвал новую экзистенциальную угрозу для США и всего мира
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Климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу для США и всего мира, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана «Ида».
«Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас «красный код», страна и мир в опасности», – приводит ТАСС слова Байдена на митинге в нью-йоркском районе Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN.
«Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет», – отметил Байден.
По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.
В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил об использовании темы климата в мире для решения экономических, политических задач и переформатирования рынка.
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Сорос назвал инвестиции в Китай «трагической ошибкой»
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Американский предприниматель Джордж Сорос раскритиковал действия компании BlackRock Inc., которая инвестирует миллиарды долларов в Китай, и предупредил, что организация, вероятно, потеряет эти деньги.
«Вливание миллиардов долларов в Китай сейчас является трагической ошибкой. Это, скорее всего, приведет к потере денег клиентов BlackRock и, что более важно, нанесет ущерб интересам национальной безопасности США и других демократических стран», – написал Сорос в статье для The Wall Street Journal.
Хотя Сорос остается влиятельным сторонником Демократической партии, он больше не управляет внешними инвестициями и его голос остается в меньшинстве на Уолл-стрит. BlackRock, Goldman Sachs Group Inc. и большинство других компаний в области управления капиталом и банковского дела решили, что возможности в Китае перевешивают риски, пишет Bloomberg.
Международная инвестиционная компания BlackRock в августе начала предлагать инвестиционные продукты частным лицам из Китая. За два месяца до этого компания получила разрешение на то, чтобы стать первым в Китае инвестиционным фондом, полностью принадлежащим иностранным инвесторам.
Стало известно о сбежавшем от убийцы детей в Кузбассе мальчике
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Подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и третьего, сообщила мама мальчика, которому удалось убежать из рук злоумышленника.
Подозреваемый Виктор Пестерников сидел с детьми на заброшенных бетонных плитах, где дети устроили шалаш, и кормил их сладостями, сообщила мать мальчика Life.ru.
«Он с ними сидел, их кормил, принес им газировки, всякие вкусняшки, потом говорит: «Пойдемте ко мне в гости». Девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой», – сказала женщина.
Когда мальчик прибежал домой, у него с собой были две бутылки газировки, две пачки сухариков, которые ему подарил «дядя Витя». Также ребенок рассказал, что Пестерников уже ушел оттуда, но не уточнил, пошли ли с ним девочки.
Мать мальчика выкинула все «подарки».
Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.
Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.
СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органы профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности.
Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир».
«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter.
День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.
В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны.
Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского
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«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.
«Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов.
«Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной».
«Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник.
«С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба.
Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Россия решила не участвовать во встрече глав МИД по Афганистану
Российская сторона не планирует участвовать во встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия не примет участия в этой встрече», – сказала Захарова ТАСС.
В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане.
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оштрафовать Польшу
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Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Сегодня Еврокомиссия передает дело против Польши в Суд ЕС. Мы призываем применить финансовые санкции за неисполнение временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля. В мои обязанности входит обеспечение независимости европейских судей», – написал еврокомиссар в Twitter.
По данным ЕК, суммы штрафов, которые могут быть наложены на Польшу, будут определены судом, передает РИА «Новости».
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии
Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости».
Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции.
«Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий.
Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой.
Зеленский ввел санкции против российского подполковника
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».
Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.
Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий.
На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – заявил Мураев.
Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине.
На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Тбилиси заявили об угрозе ухудшения отношений с Киевом
Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава призвал гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Пусть приезжает, его визит получит должный ответ. Я бы пожелал, чтобы этот гражданин Украины не вмешивался в дела страны, гражданином которой больше не является. Наш народ устал от агрессии и напряженности», – заявил председатель парламента Грузии, комментируя намерение главы украинского исполкома реформ приехать на родину к местным выборам 2 октября.
В грузинских СМИ и соцсетях советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на «бездельника Саакашвили», который «работает на выдуманной должности».
«Зеленский, обрати внимание на кадры! Страну с такими бездельниками не построишь!» – рекомендуют президенту Украины.
Из-за Саакашвили отношения Тбилиси и Киева ранее доходили до критического охлаждения, отзыва грузинского посла на консультации, и только в последнее время они стали налаживаться.
Накануне заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении из Киева, где он занимает пост главы украинского исполкома реформ, в Тбилиси к местным выборам 2 октября.
«Это исторические выборы, это референдум по недоверию Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты»)», – сказал он. По его словам, возвращение обусловлено «патриотическим долгом по спасению Грузии».
Экс-президент также, в частности, призвал ответить «рукоприкладством», если его оппоненты «прибегнут к насилию». Саакашвили сказал, что никто в мире не признает вынесенные против него грузинским судом приговоры.
Он заявил, что «не боится ареста», так как его «освободит грузинский народ».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что «очень желает» возвращения из Киева Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме.
«Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина. «Улыбку вызывают саакашвилевские сумасшедшие провокации. Он не приезжает, потому что он трусливый заяц», – также добавил Ираклий Гарибашвили.
Защита не успела допросить умершего свидетеля по делу MH17
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Защита не успела опросить скончавшегося свидетеля по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, который имел сведения о ЗРК «Бук», сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.
«Этот свидетель был военным экспертом, который поделился сведениями о ЗРК «Бук», – сообщила РИА «Новости» адвокат.
По ее словам, этого свидетеля успела опросить прокуратура Нидерландов, после чего его свидетельства были добавлены в досье. При этом защита не знает, будет ли гособвинение использовать их как доказательства.
«В зависимости от дальнейших заявлений прокуратуры на этот счет, мы сможем оспорить решение, так как у нас не было возможности его опросить. Для нас это было важным. Так что мы собираемся поднять вопрос о том, можем ли мы использовать заявления этого свидетеля сейчас, когда у нас больше нет возможности его опросить», – подчеркнула тен Дуссхате.
Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что скончавшийся свидетель по делу о крушении МН17 был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова.
Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.