В Китае назвали Калининград «кинжалом России, приставленным к горлу Европы» Поляки высмеяли переброску военных к восточной границе 7 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны, пошутив, что от этих сообщений «россияне уже трепещут». «Сигнал для России. … От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня», – написал Stefan, передает РИА «Новости». Другой читатель считает, что «этот металлолом (военная техника) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов». «Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). ... Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя», – отметил P49. Другой читатель назвал дивизию «пушечным мясом». Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Во вторник военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области.

Резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад» 6 сентября 2021, 07:12

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения «Запад–2021», сообщило Минобороны России. «На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники. «Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года», – говорится в сообщении. В Минобороны сообщили также, что принято решение нарастить численность резервистов в российской армии. При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить. Мобилизационный людской резерв – граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил с 2016 года. Напомним, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад–2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов. Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений «Запад–2021» пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021 4 сентября 2021, 18:53

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России. «Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости». В финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд, вторыми пришли с отставанием более, чем на 10 минут китайские танкисты. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой. Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса» 4 сентября 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Журналисты американского издания разглядели на фото из космоса российский ядерный подводный беспилотник 2М39 «Посейдон» или его прототип. На снимке компании Maxar Technologies, где представлено океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске Архангельской области, американские специалисты увидели объект, который по габаритам соответствует российской «торпеде апокалипсиса» – ядерному подводному 2М39 беспилотнику «Посейдон», сообщило американское издание USNI News, передает 5tv.ru. Издание уверено, что подтверждением наличия смертоносной торпеды является выстроенная соответствующая инфраструктура на судне. В публикации высказано предположение, что, несмотря на скрытость системы и существующую дезинформацию, новейшее оружие будет быстрым и способным работать на максимальной глубине под водой. На такое заключение специалистов подтолкнула конструкция орудия. «Посейдон» – российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другиx разрушительных последствий ядерного взрыва. Украина захотела обладать собственной системой ПВО, а не американской 7 сентября 2021, 01:15

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киеву «не нужна американская система ПВО», Украина работает над развитием собственной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам министра, Украине «нужна украинская система ПВО», причем «эта технология может прийти не обязательно из США, есть другие страны, которые владеют ею». Ведутся «переговоры о доступе к ней». ПВО и ПРО – «ключевые дыры» в украинской армии, которые нужно «заполнять», заявил Кулеба. По его словам, Киев нуждается в поддержке Вашингтона, и «лучшее, что могут сделать США на данном этапе – это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины». Кулеба заявил, что «это была одна из ключевых тем» на переговорах президента Украины Владимира Зеленского в США, Зеленский «поднимал очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Кулеба сказал, что Украина и США «подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», страны «никогда не имели документа подобного содержания», это «абсолютно новое качество сотрудничества в сфере обороны и безопасности» с Вашингтоном. Министр заявил, что «это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО». Напомним, вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Генерал-лейтенант Александр Лузан объяснил бесполезность американских систем ПВО для Украины. Опубликовано видео боевых пусков С-400 в Астраханской области 7 сентября 2021, 04:25

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Расчеты зенитного ракетного полка провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщило Минобороны. Расчеты Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа «отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара». Они «обнаружили и поразили ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника». Кроме того, военные сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке, передает ТАСС. В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км, передает «Звезда». Напомним, в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области пройдут учения войск противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2021». В совместных учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ. Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев 6 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости». «Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи. Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт. В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России. Армейские международные игры завершились победой российских военных 4 сентября 2021, 21:23 Текст: Вера Басилая

Церемония закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021) состоялась в подмосковном парке «Патриот», победу в них одержали российские военные, сообщило Минобороны России. «В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран – участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов. По итогам соревнований победу на играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых – высшей пробы», – говорится в сообщении военного ведомства. Начальник генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил кубок команде победителей. Отмечается, что самые зрелищные состязания АрМИ-2021 посетили более 1,5 млн человек. Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Напомним, российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России. Военные семи стран приехали в Россию на учения «Запад-2021» 7 сентября 2021, 08:22

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. «Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь Центра боевой подготовки Западного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО. Уточняется, что иностранные военные уже приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также к подготовке к проведению учения. В течение пяти дней им предстоит ознакомиться с площадками учения, а также провести пристрелку вооружения и военной техники: танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов АК-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ. Ранее резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад». Судно ТОФ начало обследовать бухты Магадана с десятками затопленных кораблей 6 сентября 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Александр Рогоцкий» приступило к обследованию дна магаданской бухты Нагаева, где затоплены десятки судов, сообщил капитан второго ранга Сергей Овчинников. Премьер-министр Михаил Мишустин во время своего визита на Колыму назвал рыбный порт в Магадане «кладбищем кораблей». Он поручил провести инвентаризацию имущества рыбного порта и навести порядок на берегу, а также решить проблему с затонувшими судами, которые могут мешать судоходству и создавать экологическую проблему. В этом году по поручению правительства региона началась утилизация брошенных на берегу судов, точное расположение затонувших пока неизвестно. «Производится детальная съемка рельефа дна, при этом выявляются даже незначительные объекты. Погрешность измерения 10 сантиметров. То есть при такой детализации выявлены будут все объекты, которые затоплены», – передает РИА «Новости» слова Овчинникова. Эхолоты работают на глубине до 30 метров. Задача – определить точные координаты и конфигурацию каждого затонувшего объекта, рассказал гидрограф Анатолий Цыпков. «Уже удалось найти в прибрежной акватории непосредственно семь объектов различного назначения. Непосредственно на фарватере нашли около четырех объектов длиной до 20 метров», – сообщил Цыпков. Он добавил, что работают гидрографы и в причальной зоне. Ее проходят на катере из-за небольших глубин. Всю полученную информацию обработают и составят подробный отчет – карту с точным расположением, конфигурацией и размером затонувших объектов. Ранее гидрографы Северного флота установили координаты гибели траулера «Онега». Технологию автоматизированного «конвейера» из беспилотников создали в России 7 сентября 2021, 08:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало технологию создания автоматизированного «конвейера» из беспилотников, сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев. «На форуме «Армия-2021» мы вместе с нашими партнерами продемонстрировали идеологию дронопортов и применение беспилотников в комплексной системе, где уже не требуется оператор. В беспилотное воздушное судно (БВС) загружается полетное задание и задачи, которые оно дальше выполняет полностью в автономном режиме, например, доставляя грузы по точкам или ведя круглосуточный мониторинг территории», – передает ТАСС слова Анцева. Он пояснил, что автономность достигается за счет возможности беспилотника самостоятельно взлетать, приземляться, заряжаться и двигаться дальше по маршруту. «В группе БВС могут сменять друг друга. Например, пока одно заряжается, другое – совершает облет. И такой «конвейер» работает в полностью автоматическом режиме», – сказал он. Исполнительный директор предприятия подчеркнул, что в данном случае на борту беспилотника необходим искусственный интеллект. «В случае обнаружения беспилотником угрозы безопасности полета на маршруте он самостоятельно оценивает угрозу: дальность, скорость и вероятность столкновения. При этом он учитывает все возможные запретные зоны по высотной и широтной программе. БВС самостоятельно принимает решение о корректировке маршрута, параллельно проводя фото- и видеофиксацию опасного объекта, а затем передает полученные материалы в наземный центр управления для учета в дальнейшей работе», – сказал он. По словам Анцева, оснащенные магнитометрами беспилотники помогут в поисковой операции, которая будет проводиться в сентябре-октябре 2021 года. «Есть группы поисковиков, которые обращаются к нам для выполнения подобных работ с помощью беспилотников. Как раз в сентябре-октябре мы будем участвовать в интересной поисковой операции. Детали пока раскрывать не буду», – сказал он. Анцев пояснил, что при помощи магнитометра можно находить все, что касается магнитной аномалии, будь то утопленный корабль или снаряд. «И за рубежом, и в России магнитометры создавались для поиска подводных лодок. Эта технология отработана», – рассказал исполнительный директор предприятия. Анцев отметил, что для «Радар ммс» это будет второй опыт применения технологии на беспилотном носителе при проведении поисковых работ. «Такие задачи нам интересны: по сути, мы применяем новый метод для поиска исторических ценностей. И в археологии тоже. С помощью магнитометра можно искать различные объекты: это и полезные ископаемые, и затерянная техника, и скрытые под грунтом архитектурные объекты. Это все позволяет экономить время и средства археологов, особенно в ходе длительных экспедиций», – сказал он. Исполнительный директор предприятия рассказал также, что испытания опытного образца гидрометеорологического буя гражданского назначения «АМНИС» завершатся до конца 2021 года. «Сейчас гидрометеорологический буй гражданского назначения «АМНИС» проходит испытания. В скором времени во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева бую присвоят сертификат средства измерения, который необходим для вхождения в сеть Росгидромета. Предполагается, что опытный образец пройдет испытания до конца этого года. Компания уже заложила пять буев для конкретных заказчиков», – сказал он. Анцев отметил, что в настоящий момент пять буев для Вооруженных сил России находятся в Черном море, они предназначены не для экологического мониторинга, а для фиксации метеообстановки и обеспечения судоходства. «Новая разработка будет особенно интересна научным институтам для проведения комплексных исследований, а также компаниям, выполняющим проектные работы при постройке буровых платформ, добыче нефти, газа и других природных ископаемых. Она также может быть востребована в рыболовной отрасли, так как на «АМНИС» можно подвешивать эко-датчики, способные определять местоположение разливов нефти», – сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия. Гидрометеорологический буй «АМНИС» предназначен для изучения поверхностных и глубинных течений, гидрометеорологического и экологического мониторинга. Он способен в автоматическом режиме собирать максимально подробную информацию о метеорологической обстановке в зоне своего действия: давлении, влажности, температуре, скорости и направлении ветра, а при необходимости и о нижней границе облаков. Под водой он получает информацию о солености, звукопроводимости, качестве, загрязненности и температуре на разных глубинах. Заказчик может создать сеть таких буев, которые будут обмениваться между собой информацией по УКВ, GSM или спутниковому каналу и передавать ее в некий центр, где будет формироваться прогнозная карта. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах России в 2021 году превысит 2 тыс. единиц. Премьера Польши испугала возможность провокаций на фоне учений «Запад» 6 сентября 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши опасаются провокаций во время совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад–2021», заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы не ожидаем снижения напряженности на границе», – передает ТАСС слова Моравецкого, который напомнил, что через несколько дней начнутся учения «Запад-2021». «Учения такого масштаба, с участием такого большого числа военнослужащих могут быть связаны с многочисленными провокациями, – подчеркнул глава польского правительства. – Поэтому мы решили ввести чрезвычайное положение». «Такой напряженной ситуации на границе с Белоруссией у нас не было за последние 30 лет», – резюмировал он. Маневры «Запад-2021» будут проходить 10-16 сентября на площадках Белоруссии и России. Распоряжение о введении ЧП в Польше вступило в силу в пятницу и будет действовать в течение 30 дней. Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться посторонние – лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах. Ранее экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад–2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов. Казахстан анонсировал учения войск ПВО стран СНГ 6 сентября 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения войск противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ «Боевое содружество-2021» пройдут в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана. «В Казахстане активная фаза «Боевого содружества - 2021» пройдет с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган. Будут задействованы более 1 300 военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. В частности, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-75, С-125, «Куб», «Бук-М2Э», техника подразделений радиоэлектронной борьбы, многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, а также военно-транспортные самолеты С-295, модернизированные учебно-боевые самолеты Л-39, вертолеты Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты», – передает ТАСС сообщение минобороны Казахстана. В ходе активной фазы учений боевые расчеты ПВО выполнят практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Экипажи военной авиации отработают полеты днем и ночью с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным и наземным целям. «Учения проводятся в целях повышения уровня подготовки органов военного управления, слаженности боевых расчетов и экипажей, отработки способов ведения противовоздушных и воздушных боев. Будут разыграны различные тактические эпизоды по организации применения авиации и войск противовоздушной обороны в ходе вооруженных конфликтов», – сказал начальник главного штаба Сил воздушной обороны Казахстана Фазылолла Баденов, слова которого приводятся в сообщении. В совместных учениях «Боевое содружество-2021» принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук в Астраханской области, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ. Ранее пограничники СНГ отработали урегулирование кризисов на внешних границах. В Китае назвали Калининград «кинжалом России, приставленным к горлу Европы» 7 сентября 2021, 14:23 Текст: Алина Назарова

Государства-члены Североатлантического альянса опасаются Калининграда, который представляет собой «кинжал, приставленный к горлу Европы», пишет китайский портал Sina. Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он «зажат» между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны. Отдельное внимание в статье уделяется размещенному в Калининграде комплексу «Искандер», который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО. Кроме того, обозреватель напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе. Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер. Ранее американский военный специалист Себастьян Роблин писал, что в случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона. ОДКБ заявила о наиболее неблагоприятной ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном 7 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

На границе Таджикистана с Афганистаном складывается наиболее неблагоприятная ситуация в Центрально-Азиатском регионе из-за прихода к власти талибов (движение запрещено в России как террористическое), заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет сложный характер... Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан. Также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма», – передает РИА «Новости» слова Сидорова на церемонии открытия учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии. Ранее во вторник сообщалось, что на полигоне Эдельвейс в Киргизии начались учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021». Турция потребовала от США принять факт покупки С-400 у России 7 сентября 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Вашингтону следует принять тот факт, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является завершенным делом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «США должны принять, что это (приобретение С-400 у России) завершенная сделка», – подчеркнул министр, отвечая на вопрос о кризисе в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за С-400, передает ТАСС. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.