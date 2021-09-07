В ФМБА оценили версию искусственного происхождения коронавируса ФМБА заявило о безопасности препарата от коронавируса «Мир-19» В Пакистане задумались о производстве «Спутника V» 7 сентября 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Власти России и Пакистана обсуждают возможность производства Исламабадом вакцины «Спутник V», это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между странами, заявил посол Пакистана в России Шафкат Али Хан. Он отметил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины. «Но нельзя вакцинировать население такой большой страны – более 200 миллионов человек – только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся», – сказал посол. «У России есть научная база, есть успешная вакцина, и это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул высокопоставленный дипломат, передает РИА «Новости». Еще в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил, что Москва рассматривает возможное производство в Пакистане вакцины против коронавируса «Спутник V» как перспективную инициативу.

В России выявили 18,6 тыс. случаев коронавируса за сутки 5 сентября 2021, 11:06

Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 18 645 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1542, Санкт-Петербурге – 1357, Московской области – 826. Всего в стране выявили 7 012 599 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 270 731 человека, из них 15 256 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 187 200 человек. Накануне, 4 сентября, в России выявили 18 780 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 135. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Российский иммунолог предсказал будущее коронавируса 5 сентября 2021, 11:15 Текст: Дарья Григоренко

Коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%, сообщил ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. Российский медик объяснил, что Роспотребнадзор больше года занимается оценкой популяционного иммунитета к COVID-19. Четыре этапа исследования уже позади, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки наблюдают в 26 регионах России, после чего данные экстраполируют на всю страну, передает радио «Комсомольская правда». По его словам, чтобы коронавирус приобрел сезонный характер, 80% россиян необходимо привиться от инфекции или переболеть ей. При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. «Если этот показатель будет не 80%, а 90 или 95%, тогда вообще будет прекрасно», – спрогнозировал врач будущее коронавируса. Кроме того, иммунолог отметил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени. «Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения – переболев или получив вакцину», – резюмировал он. Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. В России выявили 18 тыс. 780 заболевших коронавирусом за сутки 4 сентября 2021, 11:12 Текст: Алексей Дегтярев

Количество зафиксированных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 18 тыс. 780, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 780 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 402 (7,5%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение оперштаба РИА «Новости». За все время пандемии в России зарегистрировали 6 млн 933 тыс. 954 случая коронавируса, темп прироста составляет 0,27% Отмечается, что за сутки также по выздоровлению от коронавируса из медучреждений выписали 18 тыс. 737 человек. «За последние сутки подтверждено 796 смертей... За весь период по России умерло 186 тыс. 407 человек», – добавили в штабе. За прошлые сутки в России выявили 18 тыс. 856 новых случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших за сутки снизилось на 76. На акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов 4 сентября 2021, 22:20 Текст: Антон Никитин

Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа, сообщило МВД республики. Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тыс. человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тыс. протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа – 237 тыс., передает ТАСС. «Цифры подтверждают, что численность манифестантов сокращается пятую неделю подряд», – отмечают аналитики, подчеркивая, что организаторы акций протеста рассчитывали собрать в городах гораздо больше своих сторонников, особенно среди врачей, так как с середины сентября медицинских работников в случае отказа от вакцинации ждет увольнение. В Париже сегодня состоялось сразу пять акций. Серьезных столкновений манифестантов с полицией и беспорядков в столице зафиксировано не было. Единственный инцидент произошел в первом округе Парижа, когда группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в торговый комплекс, но была быстро оттеснена полицейскими. За насильственные действия и оскорбление сотрудников правоохранительных органов задержаны три человека. Еще 18 протестующих полиция задержала в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в этот день в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны. Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил продления действия пропусков после 15 ноября. Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. заразившихся коронавирусом, а всего с начала пандемии выявлено свыше 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 во Франции умерли более 114 тыс. пациентов. Напомним, 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 17,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 6 сентября 2021, 11:10

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 856 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1463, Московской области – 891, Санкт-Петербурге – 690. Всего в стране выявили 7 030 455 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 285 007 человек, из них 14 276 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 187 990 человек. Накануне, 5 сентября, в России выявили 18 645 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 789. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В США не исключили способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител 5 сентября 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

При определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Как сообщил Фаучи, у мю-штамма «есть некоторая совокупность мутаций». Это «указывает на наличие возможности обходить защиту от определенных антител». Такая ситуация вызывает «беспокойство», сказал он. Эксперты в США внимательно изучают штамм, они хотят убедиться, что он не станет доминирующим. «Мы не знаем, какими были бы последствия», – приводит слова Фаучи РИА «Новости» со ссылкой на CBSNews. При этом сейчас мю-штамм не рассматривается как непосредственная угроза, сказал Фаучи. По его словам, нет указаний на то, что штамм способен противостоять вакцинам. Однако он отметил недостаточность исследований. Имеющиеся данные указывают, что третья инъекция вакцины эффективна от любой разновидности коронавируса, заявил он. Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МЭР оценил вклад мордовского «Биохимика» в борьбу с COVID-19 5 сентября 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Министр экономического развития Максим Решетников посетил производственный комплекс ГК «Промомед» – фармацевтический завод «Биохимик» в республике Мордовия, отметив его вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Продуктовый портфель завода состоит из 150 препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных. В частности, на предприятии работает полный цикл производства средства от COVID-19 «Арепливир», сообщается на официальном сайте органов госвласти региона. «В пиковые периоды пандемии ежемесячно до двух миллионов пачек «Ареплевира» уходило из Саранска пациентам во все регионы России», – доложил Решетникову временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов. С конца 2018 года «Биохимик» участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. Для увеличения выработки предприятия эксперты Федерального центра компетенций капитально перестроили работу завода. Отмечается, что раньше производство занимало четыре этажа, а теперь один, перепланировка зоны чистых помещений помогла снизить риск попадания загрязнений. Повысилась управляемость производства, сократилась длина потока. Так, на линии производства лекарств в ампулах время протекания процессов сократилось на 23,8%, выработка увеличилась на 26,7%, практически обнулился уровень брака. В 2019 году «Биохимик» отгрузил продукции на 2,4 млрд рублей. В 2020-м – на 9,2 млрд. Рост производительности позволил закрыть растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19. Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции. Отдельные позиции показали шестикратный рост. «Вы действительно делаете важную работу – помогаете спасать жизни. У вас замечательное предприятие, замечательная команда. Ваши планы по развитию амбициозны. Сил вам и терпения, чтобы воплотить все задуманное», – сказал Решетников, обращаясь к сотрудникам предприятия. Он также отметил, что участники нацпроекта «Производительность труда» распространяют практики бережливого производства, закрепляя эффект от работы Федерального центра компетенций. Эксперты ФЦК приступили к работе на предприятиях, которые выпускают защитные маски, респираторы, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства, в апреле 2020 года по поручению Министра экономического развития Максима Решетникова. 12 компаний показали рост производительности от 18% до 350%. «Интерес Министра экономического развития к нашему предприятию, внимание к деталям, глубокое понимание значимости разработок и технологий инновационной компании уровня «Биохимика» говорит о том, что Правительство всерьез занимается вопросами национальной лекарственной безопасности и готово поддержать отечественные компании в их амбициях прорывного роста», – заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. На Украине не исключили введение локдауна из-за COVID-19 6 сентября 2021, 09:51 Текст: Евгения Шестак

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. «Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1». Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября. Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Подмосковья заявили о снижении заболеваемости коронавирусом 5 сентября 2021, 10:37 Текст: Дарья Григоренко

Количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «У нас падение идет. Уже, не знаю, недели четыре, наверное. Все выглядит благополучно, но так же было весной. <…> Но случилось, то, что случилось – дельта-штамм», – пояснил Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1». Он также добавил, что в Московской области большое количество людей уже сделали прививки от COVID-19. Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит». Голикова назвала количество привившихся россиян 6 сентября 2021, 17:13 Текст: Елена Мирошниченко

Около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 39 млн из них привились двумя компонентами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «46 миллионов получили прививку (от коронавируса) первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», – сказала она на Всероссийской неделе охраны труда, передает ТАСС. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». В США возникла угроза отказа в срочной помощи при COVID 6 сентября 2021, 15:10 Текст: Елена Мирошниченко

В ближайшее время рост числа заболевших COVID-19 в США может заставить врачей отказывать пациентам в скорой помощи, сообщил со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи телеканал CNN. «Мы опасно близки [к этому]. Мы [вот-вот] окажемся в ситуации, когда вынуждены будем делать очень сложный выбор», – приводит телеканал слова Фаучи, передает ТАСС. По словам эксперта, американцы должны вакцинироваться и носить маски в помещениях, чтобы избавить врачей от таких сложных решений. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 39,945 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 648 472 человека. Страна по обоим этим показателям занимает первое место в мире. Ранее стало известно, что многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с увеличением количества госпитализированных с COVID-19. Минздрав анонсировал новые схемы лечения коронавируса 6 сентября 2021, 09:08 Текст: Евгения Шестак

В Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса, в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. «В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», – сказал РИА «Новости» Фисенко. Напомним, сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения России Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Начались клинические исследования «Ковид-глобулина» 6 сентября 2021, 08:49 Текст: Мария Иванова

Препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом проходит первую стадию клинических исследований, сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер. «Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» – специфический антиковидный иммуноглобулин», – сообщила она ТАСС на полях Восточного экономического форума, проходившего 2-4 сентября во Владивостоке. Между тем в «Нацимбио» уточнили, что исследование препарата находится на более продвинутом этапе. На данный момент успешно закончена вторая фаза плацебо-контролируемых рандомизированных клинических исследований «КОВИД-глобулина». В августе стартовала третья (заключительная) фаза исследований, которая, как ожидается, должна завершиться до конца года.

«КОВИД-глобулин» – разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Производство препарата организовано на филиале НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио») в Перми. Безопасность и способность препарата нейтрализовывать вирус были подтверждены в ходе доклинических и клинических исследований первой фазы, по итогам которых была получена регистрация «КОВИД-глобулина» в апреле 2021 года. Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован. Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов 6 сентября 2021, 10:09 Текст: Алина Назарова

Израиль с 19 сентября вновь разрешит въезд группам туристов, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство туризма страны. «Мы готовимся к обновлению схемы с 19.09.2021 – обновленный план будет опубликован позже. Члены группы должны быть вакцинированы тремя дозами вакцины или двумя менее полугода назад», – говорится в сообщении министерства туризма Израиля. В страну смогут въехать туристы из зеленой, желтой и оранжевой групп стран. Россия находится в оранжевой зоне, пишут «Ведомости». Посещать страну с сентября можно будет в составе группы численностью от пяти до 30 человек. Для этого нужно будет подать специальную заявку на сайте Минздрава. Индивидуальные туристы смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников. В министерстве также отметили, что пандемия коронавируса прервала темпы роста туризма в Израиле. В конце мая власти разрешили въезжать привитым туристическим группам, однако в середине августа туристические поездки приостановили из-за роста заболеваемости COVID-19. За период в стране побывали 150 групп туристов общей численностью 2,8 тыс. человек. При этом в августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти. В ЕК оценили работу системы цифровых COVID-сертификатов 6 сентября 2021, 18:18 Текст: Дарья Григоренко

Еврокомиссия назвала систему цифровых COVID-сертификатов успешной, она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов, сообщил источник в Еврокомиссии. «Она упростила властям и авиакомпаниям проверку необходимой документации. Это четко отражено в цифрах», – сообщил источник РИА «Новости». Он напомнил, что Евросоюзу удалось восстановить порядка 70% авиатрафика этим летом по сравнению с 2019 годом. «Это большой успех ЕС в целом», – добавил собеседник. В Евросоюзе, где живет около 450 млн человек, выпущено более 350 млн COVID-сертификатов. К этой системе ЕС подключилось девять стран, не входящих в союз. Ранее сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии.