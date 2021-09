Лавров высказался о проведении встречи в нормандском формате Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием 6 сентября 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, это особенно видно на фоне ситуации с языками стран Евросоюза, для которых было сделано исключение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, примерами дискриминации русского языка являются страны Прибалтики и Украина, где «объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования» в нарушение многочисленных международных конвенций. «А в случае с Украиной – прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств», – заявил Лавров. Министр отметил, что русский язык на Украине оказался «вдвойне дискриминируемым» на фоне языков стран ЕС, для которых было сделано исключение. «Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине – венгры, румыны, поляки – предложили им повоспитывать украинское руководство, они так достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими проблемами, вот это очень печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для языков стран Евросоюза, то есть русский оказался вдвойне дискриминируемым», – сказал он. Лавров указал, что «силовые методы» борьбы с такими ситуациями невозможны, но Москва призывает к ответственности соответствующие страны, передает РИА «Новости». «Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский», – добавил министр. Ранее Лавров говорил, что попытки стран Евросоюза «келейно договориться с Киевом о выводе языков ЕС из-под рестрикций, оставив под запретом только русский язык», приводят к «двойной дискриминации русскоязычных граждан Украины по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС».

В США Зеленского обвинили в авторитаризме и сочли его визит неудачным 6 сентября 2021, 04:27

Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне, заявили американские СМИ, указав, что «правление Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма». Марк Эпископос в публикации в National Interest указал, что США решили выделить Украине 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19. Однако, «эти суммы едва ли являются грандиозными», учитывая, что только на вооруженные силы Украины США с 2014 года уже «потратили 2,5 млрд долларов». Эпископос считает, что деньги Киев получил бы и без визита Зеленского, передает ТАСС. По его мнению, президент Украины должен был «смягчить напряженность» между Вашингтоном и Киевом, которая «достигла пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве». Эпископос отметил, что «перед Зеленским стояли три главные политические задачи»: добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, убедить Вашингтон участвовать в «нормандском формате» и получить уступки в связи с «неизбежным завершением газопровода «Северный поток – 2». «Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей», – говорится в статье. Определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО Зеленский не получил – «нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу», заявил Эпископос. Также Вашингтон «неизменно отклонял приглашения» подключиться к «нормандскому формату», нынешняя просьба Зеленского «не стала исключением». Противодействие США «Северному потоку – 2» Эпископос назвал «скорее символическим, нежели практическим». Эпископос назвал переговоры «упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины» после 2014 года. «Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма», – заявил он. Эпископос указывает на «огромный геополитический риск», связанный с принятием Украины в НАТО. По его словам, у Белого дома «нет политической воли прямо» заявить Киеву об этом. Администрация «продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям», говорится в статье. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СБУ сообщили о подготовке покушения на Зеленского 5 сентября 2021, 17:26

Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. «На телефон доверия СБУ позвонил неизвестный, представившийся Георгиевым Владимиром Александровичем, и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и административное здание Верховной рады», – сообщил Vesti.ua источник в национальной полиции. Когда был сделан звонок на номер, с которого поступило сообщение, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что Георгиев попросил ее телефон, чтобы позвонить. По словам женщины, мужчина имеет психические расстройства. Он постоянно находится на Лаврской площади и, скорее всего, является бездомным. Полиция проводит расследование. Ранее радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Экс-глава OMV не увидел смысла в отказе от транзита газа через Украину 6 сентября 2021, 02:25 Текст: Антон Антонов

Строительство «Северного потока – 2» не исключает продолжения транзита газа по территории Украины, нет смысла использовать только северный маршрут, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле. Зеле за несколько дней до ухода с поста выразил уверенность, что «с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного», но только Газпром может сказать, какими на этих маршрутах будут объемы поставок, передает ТАСС. Оценивая сроки завершения строительства «Северного потока – 2», Зеле напомнил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг «сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены». Зеле также «слышал» от главы Газпрома Алексея Миллера, что до конца года «газ пойдет по этому трубопроводу». Залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США, подчеркнул экс-глава OMV. Зеле считает, что своевременный ввод в эксплуатацию газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе. Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 69% против более чем 90% годом ранее. При этом Зеле полагает, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения хранилищ. Зеле дал интервью за несколько дней до ухода с поста главы OMV, он покинул должность 1 сентября. Компанией Зеле руководил с 2015 года. Покинуть пост он решил весной 2021 года. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию. В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой 6 сентября 2021, 10:15

Коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году, сообщила депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. «Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...>. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», – написала Михайлова в Facebook. По ее словам, в настоящее время памятный знак находится на хранении в районной государственной администрации и в будущем станет экспонатом «музея тоталитаризма». Монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по ул. Маршала Якубовскго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской. Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. В тот же день восстановленный памятный знак был снесен вандалами. Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского 6 сентября 2021, 11:29

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве». Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим». На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». В Киеве оценили результаты визита Зеленского в США 5 сентября 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

Украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским удалось в ходе визита в США реализовать больше, чем планировалось, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. «Удалось реализовать больше, чем мы сами себе намечали. То есть, мы по максимуму достигли. Это нормальный рабочий визит, результаты которого превзошли наши собственные ожидания. Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель... Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости». Кроме того, Арестович повторил, что тема минских соглашений президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. При этом он отметил, что «минские соглашения никуда не делись", ведь формально ни одна из сторон не объявляла о выходе из них». «Президент повез в Соединенные Штаты несколько вариантов решения. Создание новой системы давления на России с целью принуждения их к выполнению международных обязательств своих. И эти варианты предполагают участие Соединенных Штатов», – отметил он. Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права». Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия». Киев выразил уверенность в способности Байдена «долететь до середины Днепра» 5 сентября 2021, 22:46

Глава американского государства Джо Байден не посетит Украину в 2021 году, заявил руководитель МИД страны Дмитрий Кулеба. Кулеба «не сомневается, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев». Однако, как отметил министр, визит состоится не в 2021 году, поскольку «дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», передает ТАСС со ссылкой на «Интер». Кулеба заявил, что МИД работает над визитом лидера США, передает РИА «Новости». Напомним, президенты США и Украины провели переговоры в Белом доме. Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину. После переговоров украинский президент Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СБУ подтвердили получения звонка с угрозами первым лицам государства 5 сентября 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

На горячую линию СБУ поступало сообщение с угрозами первым лицам государства, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. «На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», – цитирует издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко. Ранее СМИ сообщили, что неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после операции 6 сентября 2021, 03:59 Текст: Антон Антонов

Возглавлявший делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце поехал в Германию, сообщил украинский художник и телеведущий Сергей Поярков. Пояркова тоже прооперировали в Киевском центре сердца. Он сообщил: «Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию», – пишет Obozrevatel. Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. На Украине не исключили введение локдауна из-за COVID-19 6 сентября 2021, 09:51 Текст: Евгения Шестак

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. «Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1». Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября. Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 6 сентября 2021, 12:43

Возглавлявший делегацию Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic, сообщили СМИ. По информации украинского издания «Страна», в данный момент первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене. Туда его переправили после сложной операции, которую он перенес на Украине. Отмечается, что с Кравчуком находится его внук. По данным источника, экс-президенту стало немного лучше, он узнает своего внука, но говорить не может. «Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и главное – какие шансы на полное восстановление», – пишет издание. Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Украинский художник и телеведущий Сергей Поярков сообщил, что после операции на сердце Кравчук поехал в Германию. ВСУ решили провести учения со стрельбой на границе с Крымом 6 сентября 2021, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины проведут военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщила пресс-служба областной администрации. «С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону Ягорлык, который находится в Скадовском районе (Херсонская область). Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными», – передает РИА «Новости» сообщение администрации. Ранее Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом. Девушка ранила из арбалета двух учителей на Украине 6 сентября 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, она была задержана, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины. «На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям», – говорится в сообщении на сайте полиции. Пресс-служба сообщила, что девушка была задержана, выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство», статья предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.