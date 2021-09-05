В Приморье вынесли приговор подросткам за осквернение памятника Герою России

Арсеньевский городской суд вынес приговор двум девушкам в возрасте 14 и 15 лет, которые осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову, и назначил им наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления суд назначил каждой из них наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы», – говорится на сайте ведомства.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 214 УК России (вандализм, осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенная группой лиц). Приговор еще не вступил в законную силу.

Уточняется, что в ночь на 14 июня девушки осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова на улице Калининской, а также вырвали цветочные кусты и раскидали их по территории сквера. В региональном управлении Следственного комитета России указали, что этим девушки причинили материальный ущерб бюджету Арсеньевского городского округа в размере шести тыс. руб.

Олег Пешков был командиром экипажа бомбардировщика Су-24. В 2015 году в Сирии Су-24 был сбит самолетом турецких ВВС F-16. Экипаж успел катапультироваться, но господина Пешкова во время спуска на парашюте убили боевики. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

Напомним, что в Амурской области после публикации видеозаписи в городе Свободный, где подростки осквернили мемориал воинам Великой Отечественной, возбудили дело о вандализме.