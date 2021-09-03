Путин заявил об угрозе для России из-за ситуации в Афганистане

Последние события в Афганистане несут угрозу соседним с Россией странам Азии, а значит, и самой Москве, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«В случае дезинтеграции (в Афганистане) не с кем будет разговаривать, и «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в РФ), и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана, и все это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений, свободное передвижение фактически через границы, это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он призвал объединяться по решению вопроса Афганистана, чтобы обезопасить себя от терроризма и наркотрафика. «Объединяться нужно, чтобы эффективно противодействовать тому же терроризму, ради борьбы с которым вводились американские войска на территорию Афганистана, с распространением наркотиков, организованной преступности. Есть общие угрозы», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что России надо исходить из реалий, что талибы контролируют почти весь Афганистан. «Сейчас реалии таковы, что движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих туда на север территорий, небольших территорий, но тем не менее прилегающих к Таджикистану. Сегодня «Талибан» контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Вашингтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск, катастрофичны. Президент ответил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии.

США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.