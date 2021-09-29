Заболеваемость ВИЧ в России оказалась в десять раз выше европейского уровня

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения в России в десять раз выше, чем во всех странах Европейского союза, заявила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

«В 2020 году мы меньше выявили ВИЧ-инфицированных – 60 тыс. новых случаев, но это по-прежнему очень много, потому что для сравнения во всех странах Европейского союза зарегистрировано только 25 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Если сравнивать заболеваемость в пересчете на 100 тыс. населения, то у нас заболеваемость в десять раз выше, чем в странах Европейского союза», – передает РИА Новости слова Ладной в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» на портале Российского общества «Знание».

«ВИЧ-инфицированных живет в России довольно много, мы только зарегистрировали 1,1 млн людей, у которых лабораторно подтверждена ВИЧ-инфекция при диагностике, и более 400 тыс. человек умерло уже к настоящему моменту», – добавила Ладная.

По ее словам, за весь период наблюдения ВИЧ-инфекцию выявили у 1,5 млн человек. «Это с 1987 года, тогда появился первый больной», – добавила она.

За последние годы прирост новых случаев ВИЧ в России составляет около 180 тыс. человек.

Ранее Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.