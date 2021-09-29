Явлинский перенес операцию на сердце

Эксперт оценил риски для России из-за испытаний гиперзвуковой ракеты США

«Американская ракета хоть и уступает по характеристикам «Циркону» и «Кинжалу», но все же представляет серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой ракеты США.

«По своим тактико-техническим характеристикам ракета производства компании Raytheon пока существенно уступает нашим «Циркону» и «Кинжалу». Тем не менее это серьезное гиперзвуковое оружие, которое может появиться на вооружении американской армии в ближайшие два-три года», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

Собеседник указал, что «хоть американская ракета и гиперзвуковая, но ее скорость достаточно низкая». «Ракету удалось разогнать до скорости выше пяти Махов – это нижняя граница зоны поражения наших новейших ЗРК С-400 и С-500. Если бы она шла на скорости восемь-десять Махов, как наши «Циркон» и «Кинжал», то это было бы серьезно», – считает собеседник.

Оценивая характеристики новой ракеты, Сивков отметил, что у нее «будет довольно хорошая возможность наведения на цель». «Вопрос в том, будет ли она оптимизирована для стрельбы по надводным или по наземным целям», – рассуждает эксперт.

«Кроме того, ее траектория будет стандартной для гиперзвуковой ракеты – она поднимается на высоту 20-30 км и далее пикирует к цели. Судя по размеру ракеты и используемому топливу, она может иметь дальность стрельбы от 500 до 1000 км», – добавил Сивков.

«Данная ракета будет представлять серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск. Поэтому испытания в США – это сигнал для российских вооруженных сил, поскольку в нашей стране гиперзвуковое оружие хоть и создано, но его пока нет в войсках в достаточном количестве», – подытожил эксперт.

Напомним, США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Об этом сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). Ракета была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года.

Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон.

В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час.

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